В Китае создали ИИ, который сам проектирует процессоры

Китайские учёные из Государственной лаборатории по разработке процессоров и Исследовательского центра интеллектуального программного обеспечения представили QiMeng – открытую платформу искусственного интеллекта для автоматизированного проектирования микросхем.

Используя большие языковые модели (LLM), QiMeng позволяет полностью автоматизировать разработку как аппаратного, так и программного обеспечения, включая проектирование целых процессоров. Разработанные с помощью QiMeng процессоры демонстрируют производительность, сравнимую с результатами работы опытных инженеров. В качестве демонстрации возможностей платформы были созданы два чипа: QiMeng-CPU-v1, аналогичный по функциональности Intel 486, и QiMeng-CPU-v2, сопоставимый с Arm Cortex-A53.

Примечательно, что эти архитектуры разделяет 26 лет технологического развития. Архитектура QiMeng состоит из трёх уровней: базовой доменно-специфической модели больших процессорных чипов, управляющего агента для проектирования аппаратного и программного обеспечения, и пользовательского интерфейса с приложениями для проектирования. Взаимодействие этих уровней обеспечивает автоматизацию этапов проектирования, включая front-end разработку, генерацию HDL-кода, оптимизацию ОС и создание цепочки инструментов компиляции. По заявлению разработчиков, QiMeng выполняет задачи, требующие от команд инженеров несколько недель работы, всего за несколько дней.