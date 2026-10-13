«Яндекс» сделал Yandex Cloud и «Яндекс 360» бесплатными до конца октября

«Яндекс» объявил, что до конца октября сделает бесплатным использование фирменных продуктов Yandex Cloud (не путать с «Диском») и виртуального офиса «Яндекс 360».

В компании пояснили, что решили поддержать своих пользователей, которые уже несколько дней сталкиваются с проблемами с доступом к сервисам «Яндекса» из-за атаки БПЛА на дата-центры компании. Сервисы, включая инструменты виртуального офиса, будут бесплатными для всех клиентов, включая корпоративных, вне зависимости от того, были ли у них неполадки.

В «Яндексе» добавили, что продолжают работы по возвращению доступа к фирменным сервисам: на данный момент частично восстановлена работа финансовой платформы «Яндекс Пэй».