Как сохранить анонимность в интернете?

Интернет обладает способностью успокаивать нас мнимым ощущением анонимности. В конце концов, как кто-либо в виртуальном мире может знать, кто вы на самом деле? Правда же заключается в том, что, используя подключение к интернету, вы предоставляете информацию о своем компьютере, географическом положении и посещаемых вами веб-сайтах.

Анонимный просмотр сайтов нужен для того, чтобы обойти технологии, которые позволяют отслеживать вашу активность в интернете. И которые потенциально способны поделиться вашей личной информацией с третьими лицами. Когда вы анонимно просматриваете сайты, никто не знает, кто вы такой, откуда идет подключение и какие сайты вы посещаете.

Когда люди начинают размышлять об анонимном посещении веб-сайтов, им в первую очередь приходит в голову мысль о не самых правильных вещах, а именно, о внебрачных связях, намеренном взломе, незаконном скачивании файлов и др. Но это не обязательно так. На самом деле, существует огромное количество веских причин, почему кто-либо хотел бы остаться анонимным в интернете:

На вашем рабочем месте или в школе, где вы учитесь, строгие правила по поводу времени, проведенного в интернете.

Вы являетесь ярым приверженцем свободы слова.

Вы считаете, что интернет – это наилучшее место, где можно свободно высказать свое мнение, не боясь преследований со стороны несогласных с вами людей.

Вы верите, что Билль о правах и Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций дает вам возможность вести частный бизнес без вторжения извне.

Вы живете за границей, но хотите получить доступ к видеоконтенту, который доступен только живущим в вашей родной стране людям.

Вам не нравится мысль о том, что поисковые системы собирают информацию о ваших запросах.

Вы не хотите, чтобы сетевые рекламные агентства знали, где вы живете и что покупаете.

Вы хотите анонимно поучаствовать в интернет-форумах, возможно, обсудить какие-то проблемы со здоровьем или дать совет по этой теме.

Как вы увидите далее, анонимный веб-серфинг – это не так просто, как, к примеру, удаление истории браузера. Поэтому далее разговор пойдет о компьютерных сетях и IP-адресах, а также о том, как они могут раскрыть вашу личность.

IP- адреса и файлы Cookies

Файлы Cookies могут отслеживать вашу историю просмотра в браузере, чтобы в будущем персонализировать ваш поиск исходя из того, что вы ранее покупали и заказывали в интернете.

Каждая машина, подключенная к интернету, имеет уникальный интернет-протокол (IP-адрес). Ваш IP-адрес может быть статичным, а может изменяться каждый раз, когда вы будете входить в Сеть. Так или иначе, каждый раз, когда вы просматриваете веб-страницы, вы получаете уникальный идентификатор.

IP-адрес необходим для работы интернета. Грубо говоря, это адрес вашего компьютера в обширной компьютерной сети, состоящей из огромного количества элементов. Веб-сервер может отправить содержимое веб-страницы вашему браузеру только в том случае, если в Сети есть персональный адрес вашего компьютера.

IP-адреса сами по себе не содержат никакой личной информации о вас. Однако если вы зарегистрированы при помощи интернет-провайдера (Internet Service Provider - ISP) – а большинство из нас именно таким образом и подключают интернет-услуги – тогда он может легко связать ваш IP-адрес с информацией о вашем имени, домашним адресом, телефонным номером, адресом e-mail и даже с вашей кредиткой.

Файлы Cookies – это еще один способ, с помощью которого внешний источник может отследить то, какие сайты вы посещаете. Cookies – это крошечные текстовые файлы, сохраняющиеся в вашем браузере, когда вы посещаете какую-то веб-страницу. Такой файл может содержать регистрационную информацию, пользовательские настройки, содержимое вашей интернет-корзины, а также другую информацию. Эти файлы персонализируют и помогают настроить посещаемые вами страницы. Они нужны для того, чтобы сэкономить ваше время, когда вы посещаете свои любимые сайты. Они также предназначены для того, чтобы помочь рекламодателям адаптировать свои предложения согласно вашим предпочтениям.

Основные куки (First-party cookies) – это куки, которые остаются в вашем браузере после посещения вами веб-страницы. Сторонние куки (Third-party cookies) – это хранящиеся на вашем компьютере файлы от рекламодателей и других лиц, которые заключили соглашение об обмене информацией с сайтом. Многие люди считают, что сторонние куки-файлы – это вопиющее нарушение неприкосновенности частной жизни, так как вы не можете контролировать то, кто собирает информацию о вас.

В следующем разделе мы более подробно рассмотрим то, как мошенники могут использовать онлайн-информацию, оставленную вами во время посещения сайтов.

Собрать вашу виртуальную личность из обрывочных кусочков информации

Файлы Cookies и IP-адреса сами по себе могут и не выдать вашу личную информацию, но в сочетании с данными о вашей истории поиска они способны невольно раскрыть вашу личность хакерам, мошенникам или государственным следователям.

Поисковые системы обычно хранят поисковые запросы, привязанными к вашему IP-адресу. Google хранит такие запросы в течение 9 месяцев. Изучив сотни и тысячи поисковых запросов, отправленных с одного и того же IP-адреса, можно вычислить личность человека, особенно если тот искал на карте адреса, близкие к его месту жительства, или использовал свой номер социального страхования.

Учетные записи в e-mail – это следующая угроза конфиденциальности в интернете. Если вы используете один и тот же веб-сайт для обслуживания вашей почты и поиска в Сети, вы оставляете достаточно четкий след, который хакеры и кибепреступники могут использовать против вас.

К примеру, если вы используете Google как почтовую систему, тогда вам надо для каждой проверки почты входить в систему Gmail.com. Любые поисковые запросы, которые вы проводите в этот момент через поисковую систему Google , будут при помощи вашей почтовой службы ассоциированы с вашим IP-адресом. Исходя из этого, хакерам или другим сторонним лицам будет крайне просто связать ваши поисковые запросы с адресом вашей электронной почты, а после использовать эту информацию, посылая вам, к примеру, целевой спам.

Если кто-то хочет отследить то, на какие сайты вы заходите, то самый простой путь для этого – это просмотреть поисковую историю вашего браузера, который в хронологическом порядке сохраняет список сайтов, которые вы посещаете. Большинство браузеров по умолчанию хранят историю посещений в течение недели. Если кто-то хочет узнать, какие сайты вы посещаете, то все, что ему нужно сделать, это открыть ваш браузер и найти вашу историю поиска.

Если вы заходите на сайты с вашего рабочего компьютера, то у вашего босса нет необходимости включать ваш компьютер и проверять историю вашего браузера. Так как вы работаете в офисной сети, то ваш работодатель имеет право отслеживать посещаемые вами сайты.

В следующем разделе мы поговорим об анонимных прокси-серверах – одном из самых эффективных способов скрыть свою личность в интернете.

Анонимные прокси-серверы

Каждый раз, когда вы вводите URL в поисковую строку браузера и нажимаете Enter, ваш компьютер посылает запрос на веб-сервер, который после отсылает вам искомую страницу. Но чтобы сделать это, веб-серверу необходим ваш IP-адрес.

Один из способов избежать раскрытия вашего IP-адреса каждому веб-серверу, с которым вы контактируете, это использование прокси-сервера. Прокси-сервер - это машина, которая находится между вами и всем остальным интернетом. Каждый посылаемый вами поисковый запрос сначала проходит через прокси-сервер.

Анонимный прокси-сервер – это особый вид сервера, который стирает ваш IP-адрес с любых страниц, которые вы посетили, и заменяет его на свой собственный. Когда веб-сервер отправляет страницу обратно на ваш адрес, анонимный прокси-сервер отправляет эту страницу прямо к вам без создания дополнительных программных скриптов, которые могли бы поставить под угрозу вашу личность.

Самый популярный вид анонимных прокси-серверов – это веб-прокси. Все, что вам нужно сделать, это перейти на веб-сайт прокси-сервера, ввести желаемый URL в специальное адресное поле, и служба передаст веб-серверу анонимный запрос.

Но и у анонимных прокси-серверов есть свои минусы. Так как каждый запрос и ответ должны быть обработаны прокси-сервером, это обычно приводит к увеличению времени загрузки страницы. А так как прокси-сервер пытается удалить или обойти любые подозрительные элементы на веб-странице, то многие сайты загружаются с огромным количеством ошибок.

Убедитесь, что вы используете общепризнанный веб-прокси с четкой политикой конфиденциальности. Бывали случаи, когда хакеры создавали фиктивные анонимные прокси-серверы с целью сбора информации о ничего не подозревающих клиентах. Во время использования прокси-сервера информация обычно передается в незашифрованном виде, что позволяет хакерам видеть ваши пользовательские имена, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Вам следует избегать так называемых «открытых прокси-серверов». Многие из таких серверов – это ловушки, созданные злоумышленниками, которые хотят украсть вашу личную информацию. Некоторые открытые прокси в действительности могут жить на зараженных вирусом компьютерах не подозревающих об этом пользователей.

Теперь, когда вы знаете, как скрыть свой IP‑адрес, самое время проверить настройки вашего браузера.

Настройки конфиденциальности вашего браузера

Анонимные прокси-сервера – это отличный способ скрыть свой IP‑адрес во время работы в интернете, но огромное количество информации о ваших поисковых запросах хранится на самом компьютере. К счастью, можно легко контролировать настройки конфиденциальности в самом веб-браузере.

Один из простейших способов скрыть на компьютере следы вашей деятельности в интернете – это вручную очистить историю вашего браузера. Все веб-браузеры (Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome) позволяют удалить историю поиска.

Следуйте этим инструкциям, чтобы очистить свою поисковую историю в браузере:

В браузере Safari перейдите в меню Журнал, прокрутите до самого низа и нажмите «Очистить историю».

В Firefox откройте меню Настроек из Меню Firefox. Выберите вкладку Конфиденциальность. Спуститесь к разделу о личных данных и кликните «Очистить сейчас».

В Google Chrome перейдите в сервисное меню, выберите последний посещенный веб-сайт и нажмите кнопку «Удалить историю за этот день».

В Internet Explorer 7 и 8 этот процесс выглядит несколько сложнее. Перейдите по ссылке support.microsoft.com и следуйте представленным там инструкциям.

Однако следует заметить, что любой сетевой администратор на сетевом уровне может получить доступ к вашей поисковой истории, даже если вы удалите ее на своем компьютере.

Также вы можете контролировать то, каким образом ваш браузер обрабатывает файлы cookies. По умолчанию большинство браузеров принимают cookie со всех сайтов. Вы можете как полностью их заблокировать (что может помешать вам использовать определенные банковские онлайн-услуги и торговые онлайн-площадки), так и выбрать блокировку только лишь сторонних cookie.

Так как анонимный поиск в интернете приобретает все большую популярность, последние версии таких браузеров, как Internet Explorer, Firefox, Safari и Google Chrome включают специальные настройки для бесследного поиска в интернете. При включении этих параметров ваш браузер не будет сохранять вашу историю поиска, поисковые запросы, файлы cookies, историю загрузок и пароли.

Далее приведены инструкции того, каким образом вы можете активировать анонимный поиск в интернете в наиболее популярных веб-браузерах:

В Internet Explorer 8 откройте новую вкладку и выберите «Просмотр InPrivate».

В Safari ниже главного меню Safari можно выбрать настройки под названием «Приватный режим».

В Google Chrome нажмите кнопку меню Chrome и выберите «Новое окно в режиме Инкогнито».

Анонимная регистрация

Многие бесплатные веб-сайты требуют от вас регистрации, чтобы воспользоваться их услугами. В этом случае от вас обычно необходимы три вещи: активный адрес e-mail, имя пользователя и пароль.

Помимо рисков безопасности, которые возникают, когда вы оставляете свой e-mail и другую личную информацию, многие люди банально не хотят, чтобы каждый посещаемый ими веб-сайт знал, кто его посетил и как связаться с этим человеком.

В целях безопасности эксперты рекомендуют не использовать одно и то же имя пользователя и пароль для доступа ко всем сайтам и службам. Опасность таится в том, что один из сайтов может случайно или намеренно передать вашу информацию похитителям персональных данных, которые используют ваш универсальный логин и пароль, чтобы получить доступ к вашему банковскому счету и другим системам.

Другая неприятность заключается в том, что некоторые веб-сайты не брезгуют продажей вашей информации сторонним лицам, которые после завалят вашу почту спамом. Некоторые сайты позволяют отказаться от получения е-мэйлов от их партнеров, но это не всегда так.

Если вы не желаете давать свой реальный электронный адрес каждому веб-сайту, требующему регистрации, то вы всегда можете создать несколько учетных записей при помощи таких бесплатных сервисов, как Yahoo! Mail или Google Mail. Большинству веб-сайтов электронный адрес нужен только лишь для того, чтобы подтвердить регистрацию, поэтому это будет нормально, если вы больше никогда не проверите почту на «левом» аккаунте.

Однако если вы регистрируетесь на многих различных сайтах и хотите не потерять различные логины, пароли и электронные адреса, то не стоит создавать документ в Excel или Word и сохранять этот файл на компьютере. Если кто-либо получит доступ к этому документу, у них будет более чем достаточно информации о вас.

Намного разумнее будет использовать такие безопасные интернет-службы, как ShopShield и Anonymizer. Такие службы автоматически генерируют временные электронные адреса с уникальными логинами и паролями для любых сайтов. Когда новое письмо поступает на один из таких временных аккаунтов, то оно проходит проверку на спам и вирусы, и только после этого перенаправляется на вашу реальную почту. Вы также можете удалить ненужный аккаунт одним щелчком мыши.

Другим интересным решением может стать сайт BugMeNot.com, на котором пользователи публикуют свободные логины и пароли к таким популярным веб-сайтам, как информационные онлайн-ресурсы и файлооменники. Если логин и пароль уже заняты, то пользователь просто минусует эти данные и они опускаются вниз списка.

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