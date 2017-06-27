Безопасность детей в интернете и защита пользователей: о чем рассказали в «Лаборатории Касперского»

Важные вопросы, которые касаются безопасности в Сети, обсудили в антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Специалисты рассказали о детской безопасности, DDoS-атаках и многом другом. Подробности в репортаже KV.by.
Какие угрозы подстерегают детей в интернете?
Константин Игнатьев и Мария Наместникова, эксперты по детской интернет-безопасности рассказали о том, как сделать нахождение детей в Сети безопасным.
По статистике «Лаборатории Касперского», 58% детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет скрывают свою активность в интернете от родителей. 56% детей говорят, что находятся в Сети постоянно, а 18% выходят в интернет, когда родителей нет дома. Результаты опроса родителей довольно плачевны: лишь 20% используют защитное ПО с функцией родительского контроля.
Где же гуляют дети в интернете? 69% используют интернет для социальных сетей, более 10% переходят на сайты с рекламой алкоголя и табачных средств, почти 9% сидят на сайтах с компьютерными играми. Также дети попадают на сайты с нецензурной лексикой (около 4%), электронной коммерцией (почти 4%), порно и эротикой (0,68%)
Среди скрытых угроз, которые подстерегают детей в Сети, эксперты отмечают: кибербуллинг, секстинг, секты, овершеринг, педофилы и многое другое. «Лаборатория Касперского» предлагает продукт Kaspersky Safe Kids, который поможет сделать нахождение ребенка в Сети безопасным. Базовую версию защиты можно скачать бесплатно в магазинах приложений для самых популярных мобильных платформ и на сайте компании.
DDoS-атаки – актуальная угроза
О финансовой безопасности рассказал Денис Горчаков, руководитель группы исследования и анализа мошенничества Kaspersky Fraud Prevention и Алексей Киселев, руководитель проекта Kaspersky DDoS Prevention.
По статистике «Лаборатории Касперского», 31% компаний не понимают, как эффективно противостоять DDoS-атакам, 15% никак не защищаются от DDoS, а 62% используют средства эффективные только от некоторых типов атак.
Какие могут быть последствия у таких атак?
- Недоступность публичных веб-сервисов в т.ч. мобильных приложений – потеря существующих и потенциальных клиентов
- Значительное ухудшение качества работы веб-сервисов – потеря существующих и потенциальных клиентов
- Сбои в работе инфраструктуры (e-mail, приложений бэк-офиса, IP- телефонии и т.п.) – остановка основных бизнес-процессов
- Срыв маркетинговых акций – потеря маркетингового бюджета, репутационный ущерб DDoS как прикрытие – прикрытие процессов вывода денежных средств, хищения конфиденциальной информации.
В 2016 году 23% столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов в течение нескольких часов или более 20% сообщили об атаках на веб-сайты 12% зафиксировали перебои в работе интернет-банкинга 17% признали, что DDoS-атаки использовались как прикрытие.
Как бизнесу защитить себя?
- Учитывать требования к безопасности создаваемых систем ещё на этапе их проектирования
- Применять комплексный подход, сочетающий традиционные способы защиты и современные технологии
- Постоянно отслеживать слабые места в инфраструктуре и применять “многоствольное” решение безопасности со сканированием уязвимостей, управлением обновлениями и функциями контроля приложений
Мишени киберпреступников
О защите пользователей в цифровом мире рассказал Денис Макрушин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».
Как выглядит портрет российского пользователя (было опрошено 1023 человека):
- 70% используют несколько устройств для подключения к Сети;
- 6 гаджетов с возможностью подключения в интернет в одном доме;
- 60% считают, что они не интересны злоумышленникам в Сети.
ТОП-5 активностей в Сети: E-mail, соцсети, покупки в интернете, просмотр кино/видео, скачивание файлов. Итог: 25% стали мишенью киберпреступников за последний год.
К самым уязвимым программам относятся:
- Браузер (43,7%)
- Android (32%)
- MS Office (10%)
- Java (7%)
Как пользователям защитить себя?
- Не использовать публичный бесплатный или не защищенный wi-fi при работе с платежными системами
- Регулярно обновлять программное обеспечение, включая антивирусную защиту
- Использовать антивирусные программы с функцией безопасных платежей
- Внимательно относиться к персональной информации (не размещать излишнюю информацию о себе в интернете, например, номер паспорта в открытом источнике или фото с банковской картой).
- Использовать сложные пароли, а также завести разные логины и пароли для всех своих аккаунтов (почта, соцсети, платежные системы и т.д.).
Комментарии
Питон, ау!
Зачем звали? У вас появилась какая-то новая информация на тему того, что случится плохого, если разместить в интернетах скан паспорта?
Проверка слуха.
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