Безопасность детей в интернете и защита пользователей: о чем рассказали в «Лаборатории Касперского»

Важные вопросы, которые касаются безопасности в Сети, обсудили в антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Специалисты рассказали о детской безопасности, DDoS-атаках и многом другом. Подробности в репортаже KV.by.

Какие угрозы подстерегают детей в интернете?

Константин Игнатьев и Мария Наместникова, эксперты по детской интернет-безопасности рассказали о том, как сделать нахождение детей в Сети безопасным.

По статистике «Лаборатории Касперского», 58% детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет скрывают свою активность в интернете от родителей. 56% детей говорят, что находятся в Сети постоянно, а 18% выходят в интернет, когда родителей нет дома. Результаты опроса родителей довольно плачевны: лишь 20% используют защитное ПО с функцией родительского контроля.

Где же гуляют дети в интернете? 69% используют интернет для социальных сетей, более 10% переходят на сайты с рекламой алкоголя и табачных средств, почти 9% сидят на сайтах с компьютерными играми. Также дети попадают на сайты с нецензурной лексикой (около 4%), электронной коммерцией (почти 4%), порно и эротикой (0,68%)

Среди скрытых угроз, которые подстерегают детей в Сети, эксперты отмечают: кибербуллинг, секстинг, секты, овершеринг, педофилы и многое другое. «Лаборатория Касперского» предлагает продукт Kaspersky Safe Kids, который поможет сделать нахождение ребенка в Сети безопасным. Базовую версию защиты можно скачать бесплатно в магазинах приложений для самых популярных мобильных платформ и на сайте компании.

DDoS-атаки – актуальная угроза

О финансовой безопасности рассказал Денис Горчаков, руководитель группы исследования и анализа мошенничества Kaspersky Fraud Prevention и Алексей Киселев, руководитель проекта Kaspersky DDoS Prevention.

По статистике «Лаборатории Касперского», 31% компаний не понимают, как эффективно противостоять DDoS-атакам, 15% никак не защищаются от DDoS, а 62% используют средства эффективные только от некоторых типов атак.

Какие могут быть последствия у таких атак?

Недоступность публичных веб-сервисов в т.ч. мобильных приложений – потеря существующих и потенциальных клиентов

Значительное ухудшение качества работы веб-сервисов – потеря существующих и потенциальных клиентов

Сбои в работе инфраструктуры (e-mail, приложений бэк-офиса, IP- телефонии и т.п.) – остановка основных бизнес-процессов

Срыв маркетинговых акций – потеря маркетингового бюджета, репутационный ущерб DDoS как прикрытие – прикрытие процессов вывода денежных средств, хищения конфиденциальной информации.

В 2016 году 23% столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов в течение нескольких часов или более 20% сообщили об атаках на веб-сайты 12% зафиксировали перебои в работе интернет-банкинга 17% признали, что DDoS-атаки использовались как прикрытие.

Как бизнесу защитить себя?

Учитывать требования к безопасности создаваемых систем ещё на этапе их проектирования

Применять комплексный подход, сочетающий традиционные способы защиты и современные технологии

Постоянно отслеживать слабые места в инфраструктуре и применять “многоствольное” решение безопасности со сканированием уязвимостей, управлением обновлениями и функциями контроля приложений

Мишени киберпреступников

О защите пользователей в цифровом мире рассказал Денис Макрушин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Как выглядит портрет российского пользователя (было опрошено 1023 человека):

70% используют несколько устройств для подключения к Сети;

6 гаджетов с возможностью подключения в интернет в одном доме;

60% считают, что они не интересны злоумышленникам в Сети.

ТОП-5 активностей в Сети: E-mail, соцсети, покупки в интернете, просмотр кино/видео, скачивание файлов. Итог: 25% стали мишенью киберпреступников за последний год.

К самым уязвимым программам относятся:

Браузер (43,7%)

Android (32%)

MS Office (10%)

Java (7%)

Как пользователям защитить себя?