Излучение от смартфона. Обзор лучших приложений для мониторинга

Сейчас все чаще можно услышать о вреде сотовой связи и мобильных телефонов. Правда это или нет, пока мы не знаем, но магазин приложений Google Play всегда готов удовлетворить наше любопытство. При беглом поиске можно найти не менее десятка приложений, которые измеряют электромагнитное излучение. Работают они по не совсем понятным принципам, ведь в мобильном телефоне нет датчика для измерения электромагнитного излучения. KV.by собрали самые интересные приложения, на которые стоит обратить внимание.

Первое – это Tawkon. Странное название, но мы остановимся именно на функциях. Tawkon следит за вашим телефоном и информирует, когда его излучение превышает нормальный уровень. При расчетах используется показатель, имеющий название SAR.

SAR – это показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Tawkon контролирует уровень излучения мобильного телефона и анализирует компоненты связи внутри телефона, а также другие физические факторы. Прогнозирует приложение уровень излучения в режиме реального времени. Tawkon подсчитывает продолжительность облучения мобильным телефоном и предупреждает вас, если вы выходите за пределы допустимого.

Продвинутое приложение, которое занимается измерением SAR и плотности электромагнитного излучения в данный момент времени. Согласно Европейским стандартам, SAR не должен превышать 2.0 W/kg, а по нормам в США – не более 1.6 W/kg. Quanta Monitor следит за этим и строит красивые графики. И почему-то просто так не отключается из фона, только через "Диспетчер приложений". Все очень наглядно и хорошо прорисовано, приложение вызывает доверие. Видно, что разрабатывалось профессионалами.

Есть вкладка "Объем кумулятивного излучения", где показывается, сколько вы получили излучения за день, неделю или месяц. Каким образом приложение подсчитывает и собирает вышеуказанные данные – загадка. В обычных смартфонах нет датчиков для измерения электромагнитного излучения. Однако, основываясь на своей базе данных SAR, Quanta Monitor вычисляет текущий уровень излучения. Правдивый он или нет – сложно сказать. В любом случае рекомендуем скачать – оно бесплатное и довольно информативное.

SAR Watch – самое недоработанное приложение из нашего обзора. Видно, что разработчики хотели вставить туда много функций, но получилось не эргономично и весьма посредственно.

Вы видите, как много вы звонили и пользовались мобильным интернетом. Все это расписано по дням и неделям. Если вы превысили норму – день отмечается красным цветом. Есть карта, где должны быть отмечены близлежащие вышки сотовой связи. Однако эта функция не работает. Также приложение почему-то постоянно запрашивает ваше местоположение по GPS. В целом – «на троечку».

Wi-fi Exposure Meter – программа измерения электромагнитного излучения Wi-Fi. Она бесплатная, дает полную информацию о точках беспроводной связи, которые находятся рядом. А также о том, насколько сильно они вас облучают. Можно выбрать стандарты разных стран и сравнить их.

Так, например, японские и европейские стандарты заявляют о безопасном излучении до 61 В/м. В то время, как Зальцбургская резолюция рекомендует не более 0.61 В/м. Согласитесь, разница огромна. И, разумеется, чем меньше, тем лучше для вашего здоровья.

Приложением удобно пользоваться, все очень наглядно. Сразу после его установки хочется пойти в соседнюю комнату и побыстрее отключить роутер. Почему? Да, потому что его излучение превышает некоторые нормы конвенций в 2-3 раза!

Это приложение не совсем про измерение электромагнитного излучения, но зато оно может помочь в выявлении самых "активных" Wi-Fi-роутеров вокруг. Устанавливаем приложение, включаем Wi-Fi и видим красивый график.

Чем выше амплитуда – тем сильнее сигнал роутера, а значит - сильнее излучение. Приложение наглядно показывает, на какой мощности работают маршрутизаторы вокруг вас, а также их количество. Очень полезное приложение, которое должно быть установлено у каждого.

Добавим, что есть очень полезное приложение Call timer и приложение к нему.

Если вы заботитесь о том, чтобы меньше говорить по мобильному телефону – установите их. Они бесплатны и позволяют вам осуществлять мониторинг количества звонков в день, неделю, месяц. Все удобно и красиво реализовано. Разобраться не составит труда. Старайтесь следить, чтобы у вас не получалось более 15 мин разговоров в день.