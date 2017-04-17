Как продлить жизнь смартфону и выбрать зарядное устройство. Полезные советы сервисного центра Huawei

К ремонту мобильных гаджетов прибегал практически каждый, однако не все относятся с серьезностью к этому вопросу, попросту отдавая устройство в первый попавшийся сервисный центр. К чему может привести ремонт в неофициальных мастерских, с какими проблемами часто сталкиваются владельцы смартфонов и почему важно заряжать смартфон только оригинальными аксессуарами нам рассказал Дмитрий Бысенко, начальник сервисного обслуживания терминального оборудования компании Huawei в Беларуси.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы смартфонов?

Больше всего вопросов от клиентов поступает по работе программного обеспечения. Например, зависание смартфона, произвольная перезагрузка, некорректная работа встроенных утилит, выключение смартфона и др. Решаются такого рода обращения достаточно просто: в более 50% случаев неисправность обнаруживается в сторонних приложениях, которые клиенты скачивают на свое устройство. Такие программы не сертифицированы со стороны производителя, поэтому в большинстве случаев они негативно сказываются на работе устройства.

Также владельцы гаджетов часто «перегружают» их чрезмерным количество программ. Опасность заключается в том, что в оперативная память не может использовать любое количество программ по определению. С такой проблемой могут сталкиваться владельцы бюджетных смартфонов, оперативная память которых составляет 256 МБ или 512 Мб.

Часто к сотрудникам сервисного центра/службу поддержки клиенты обращаются по вопросам возможности нового обновления программного обеспечения. Производители смартфонов на базе Android не могут сами выпускать обновления, а все действия нужно согласовывать с Google, что влечет за собой потерю времени. Бывают случаи, что Google не дает разрешения на внесения тех или иных правок в систему, и команда разработчиков снова приступает к кропотливой работе по доработке версии программного обеспечения.

Во вторую группу можно отнести обращения, связанные с техническими аспектами работы. Это могут повреждения плат, чипов, разъемов, модуля экрана, батареи и других жизненно важных компонентов смартфона или планшета.

Фото: Telegraf.by

При обращении в фирменный центр сервисного обслуживания Huawei смартфон будет готов уже через час

Сроки ремонта прописаны в «Законе о защите прав потребителей», в котором сказано, что с момента сдачи смартфона в ремонт до его выдачи должно пройти не более 14 календарных дней. Однако это общегосударственные требования, от которых мы уже давно отошли.

В центре сервисного обслуживания Huawei c такими распространенными проблемами, как замена батареи или сенсорного экрана, материнской платы клиенты будут ожидать не более 1 часа, в это время также включается возможное резервирование данных клиента. Устранять неисправности в течение 60 минут нам позволяет большое количество модульных запасных деталей (меняется целый модуль экрана/материнской платы), профессионализм сотрудников, общемировые стандарты бренда.

Если же речь идет о плавающей неисправности, которая проявляется время от времени, то в таких случаях устройство забирается на диагностику и срок его ремонта составляет 2-3 дня, на это время клиенту может быть предложено подменное оборудование.

При каждом третьем обращении дефекта в смартфоне не подтверждается

Стоит отметить, что владельцы смартфонов Huawei обращаются за ремонтом не так часто. Также можно сказать, что при каждом третьем обращении дефект не обнаруживается, а выясняется, например, что пользователю просто не совсем привычно работать в таком интерфейсе или с такой скоростью работы процессов.

Приведу пример: допустим, ранее у клиента был смартфон из линейки P, а сейчас он пользуется Y-гаджетом. Ему непривычен малый размер экрана, скорость работы системы, отклики на действия и характеристики нового устройства. Ему кажется, что его смартфон работает неправильно только потому, что он не похож на его предыдущий гаджет. Возникает вопрос и обращение к нам. К счастью, такие вопросы быстро снимаются.

Самые надежные смартфоны

Стоит отметить, что линейка наших смартфонов P отличается хорошей надежностью. Смартфоны из этой серии, а это уже Р6/Р7/Р8/Р9 к нам приносят редко, процент дефектов в них составляет всего 2%, линейка Y - 3,5-4%. Массовых дефектов за последние несколько лет в моделях Huawei не было обнаружено.

С каждым годом количество обращений в сервисные центры снижается. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наши устройства отличаются высоким качеством сборки и беспроблемной работой программного обеспечения.

Фото: Telegraf.by

Как правильно заряжать свой смартфон?

В настоящее время практически все батареи современных смартфонов литий-полимерные либо литий-ионные. По сравнению с традиционными аккумуляторами, литий-полимерные аккумуляторы заряжаются быстрее, их ёмкость больше, а размеры меньше, они мощнее, меньше весят и дольше служат, в них отсутствует эффект памяти. Нет никакой необходимости каждый раз полностью разряжать его перед подзарядкой. После определённого числа зарядок ёмкость аккумулятора любого типа уменьшается. Однако в литий‑ионных аккумуляторах каждый полный цикл зарядки лишь незначительно снижает ёмкость.

Часто сами пользователи ускоряют процесс истощения батареи. Я бы не рекомендовал постоянно разряжать батарею смартфона до 0%, особенно на морозе. Например, этой зимой при -25С владельцы одного известного бренда столкнулись с проблемой, когда после разрядки смартфона на холоде он больше не включался. Если у вас в холодную пору года на улице разряжается смартфон, то стоит ограничить его использование или выключить с минимальным зарядом.

Также многие грешат тем, что ставят смартфон на зарядку на всю ночь. Однако в большинстве смартфонов за этим следит контроллер питания, который отключает подачу напряжения к батареи, когда она полностью заряжается. Но не стоит забывать про скачки напряжения в сети, которые могут повлиять на функционирование самого контролера, аккумулятора и зарядного устройства.

Можно ли использовать «чужой» кабель для подзарядки смартфона?

К нам поступает большое количество вопросов о правильном использовании зарядных устройств: кабеля и адаптера. Многие пользователи игнорируют тот факт, что смартфон обязательно надо заряжать оригинальными кабелем и адаптером. У каждого устройства есть определенные требования на входное напряжение/силу тока, которое адаптер будет передавать на батарею. У большинства смартфонов Huawei входной ток составляет 2 ампера, напряжение 5В. Также у каждой брендовой зарядки есть своя защита от скачков напряжения в электросети, контроллеры питания. У адаптеров Huawei этот диапазон составляет от 110 до 280 вольт. У других вендоров могут быть свои требования.

Что касается кабеля, то здесь тоже нужно быть внимательным, так как каждый кабель имеет свое сопротивление. Если у нас адаптер пропускает 2 ампера, то и кабель должен быть точно такой же. Некоторые кабели могут нагреваться, если эти данные рознятся. В таких ситуациях стоит быть внимательным, поскольку такая ситуация может привести к оплавлению, а далее и короткому замыканию.

Последние модели смартфонов Huawei выпускаются с толстыми адаптерами короткими кабелями, способными пропускать ток до 3 ампер. К примеру, смартфоны Mate 9, P9, P10 поддерживают быструю зарядку, а это подразумевает подачу различного напряжения от адаптера к кабелю в зависимости от заряда аккумулятора. Если использовать неоригинальный «шнур», то он попросту может сгореть вместе с входной платой смартфона. Поэтому использование оригинального зарядного устройства и кабеля – обязательное требование для долгого использования смартфона.

5 полезных советов, которые продлят жизнь вашему смартфону

Часто пользователи пренебрегают простейшими правилами, соблюдение которых позволит продлить гаджетам жизнь:

1. Обязательно приобретайте защитную пленку и чехол. С помощью этих аксессуаров вы сможете предотвратить поломку дорогостоящих деталей после падения смартфона. Защитная пленка не влияет на качество изображения, дополнительно предохраняет экран от загрязнений и царапин, а также защитит его от солнечных лучей. Стоимость пленки обычно не превышает 5-10 белорусских рублей. В большинстве устройств Huawei при покупке защитный бампер и пленка идут в комплекте.

2. Устанавливайте только проверенные приложения. Не скачивайте приложения, в которых не уверены. В Сети находятся миллионы приложений, часть из которых не сертифицированы или являются вирусами. Появление таких «агентов» на смартфоне чревато проблемами с операционной системой и потерей личных данных.

3. Смартфон, как и организм, нужно периодически очищать от «шлаков». Операционная память со временем забивается ненужными данными, которые тормозят работу всего устройства. Удаляя периодически ненужный кэш и остаточные файлы, а также освобождая оперативную память, вы сможете значительно уменьшить количество глюков и тормозов в смартфоне.

4. Бережно эксплуатируйте свой мобильный гаджет. Не используйте его долго на морозе и во время жары, а также во время дождя, если отсутствует защита от влаги. Избегайте резких перепадов температур и попадания прямых солнечных лучей на экран.

5. Избегайте падений смартфона. Даже если на видимой части смартфона не осталось никаких повреждений, это еще не значит, что внутри с ним также все в порядке. Во время падений возможно смещение мелких компонентов на плате или их полное повреждение. Это может привести к ухудшению производительности вашего аппарата.

Как обезопасить себя от недобросовестных сервисных центров?

Отдельно хочется затронуть тему покупки и гарантийного обслуживания смартфонов. Многие клиенты жалуются, что сервисные центры ищут любую причину, чтобы снять смартфон с гарантии, и предлагают платный ремонт. Если человек покупает смартфон у неофициального партнера компании Huawei, то нужно понимать, что и обслуживание устройства будет производиться в частной мастерской, с которой у этого магазина заключен договор. Такие сервисные центры практически всегда не имеют ничего общего с официальными сервисными центрами бренда. Проверить авторизованные сервисные центры всегда можно на сайте вендора.

В подобных мастерских вам вряд ли поставят оригинальные запчасти, в связи с возможным отстутствием доступа к ним, поэтому стоимость ремонта у них зачастую ниже по причине низкокачественных неоригинальных комплектующих.

Что касается снятия с официальной гарантии, то такое решение принимает лишь официальный сервисный центр. Все случаи снятия смартфона с гарантии также должны согласовываться с самой компанией. Причины снятия с гарантии – серьезные механические повреждения, коррозия и т.д.

Официальные сервисные центры нацелены, в первую очередь, на гарантийный ремонт, поскольку в таком случае детали и работу оплачивает вендор. Например, компания Huawei лояльно относится к ситуациям, когда на смартфоне видны сколы, разбита задняя панель. Смартфон все равно принимается на гарантийное обслуживание.

Смартфоны, которые продаются в большинстве мелких интернет-магазинов, куплены не на территории Республики Беларусь, а чаще всего в Польше или России. Поскольку смартфоны произведены не для нашего региона, то гарантийные обязательства официальных сервисных центров на них не распространяются.

Как правило, цена на смартфоны Huawei в Беларуси у официальных поставщиков ненамного выше, чем у обычных интернет-магазинов, а местами даже и ниже. Если модель смартфона официально представлена на белорусском рынке, то небольшие интернет-продавцы уходят с продажи этих моделей, поскольку не могут конкурировать по цене и предлагаемым бонусам с «официалами».

Официально приобрести устройства Huawei, чтобы пользоваться всеми преимуществами сервисного обслуживания, на территории Республики Беларусь можно в сети мобильных операторов (МТС, velcom, life), в торговых сетях (“Пятый элемент”, “Электросила”, “Алло”, “На связи”, Связной).

Бесплатное обновление ПО, ремонт «От двери до двери» и чистка от пыли: как работает сервисный центр Huawei

Каждый месяц мы стараемся запускать новые услуги для клиентов. Например, в течение всей осени и зимы каждый владелец устройства Huawei, приобретенного на территории Республики Беларусь с момента появления компании на рынке, мог получить бесплатное обновление программного обеспечения и чистику от загрязнений совершенно бесплатно. Эта услуга пользовалась популярностью, потому что к нам приходило большое количество людей со старыми моделями телефонов, которые нуждались в таком сервисном обслуживании. Клиенты были довольны, потому что с помощью этих действий нам удалось вдохнуть вторую жизнь в сотни старых устройств.

Ни один клиент сервисного центра не уходит с пустыми руками, от компании клиенты всегда получает различную сувенирную продукцию, билеты на мероприятия.

2 года назад мы внедрили уникальную премиальную услугу на белорусском рынке – «Ремонт от двери до двери» за 24 часа. Клиент звонит в службу поддержки и заказывает ремонт устройства без посещения мастерской. С ним в течение 3-х часов связывается представитель сервисного центра и согласовывает время, чтобы забрать смартфон. В течение суток устройство в отремонтированном виде возвращается к владельцу. Это предложение действительно для владельцев линеек Mate и P серии.

Также одной из услуг Премиум сервиса является бесплатная защита от механических повреждений передней панели. Единожды (в период первых трех месяцев с момента совершения покупки) потребитель имеет право обратиться в офис продаж оператора, розничных сетей либо авторизованный сервисный центр Huawei для проведения бесплатного ремонта смартфона.

Данная услуга действительна для премиум линеек Mate и P серии, для которых повреждения передней панели могут стать головной болью для клиента и его кошелька.

И большое внимание мы уделяем работе персонала. Обязательным требованием работы всех наших инженеров и специалистов по работе с клиентами является прохождение курсов а затем и входных экзаменов, после которых специалист получает сертификат от компании Huawei. Помимо этого, сотрудники сервисного центра постоянно проходят тренинги по работе с оборудованием и общению с клиентами. Можете быть уверены, что нашим специалистам стоит доверить свой смартфон. Сервисный центр компании Huawei сделает все, чтобы клиент остался доволен, а смартфон служил долгие годы.