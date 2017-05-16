Создатели белорусского приложения ищут волонтеров, готовых быть глазами незрячих людей

Две коммерческие компании, «СиБел» и МТС, создали и продвигают бесплатное приложение, которое отчасти заменит незрячим способность видеть. Благодаря передаче видео в режиме реального времени оно обеспечивает связь людей с нарушениями зрения с теми, кто готов оказывать помощь.

Техническое решение вместо сопровождающего

Офис компании «СиБел», которая входит в структуру многопрофильного холдинга «БелХард», расположен недалеко от места компактного проживания незрячих (слабовидящих) людей.

Компания туда переехала в сентябре 2016 года, и сотрудники часто встречают незрячих. Возник вопрос: а есть ли простое и доступное средство, которое могло бы заменить незрячему человеку сопровождающего там и тогда, где это необходимо?

«Учитывая прогресс в сфере мобильных устройств, компания стала искать в этой области возможные решения для оказания помощи на расстоянии», – говорят в «СиБел».

Так пришла идея создать приложение, которое впоследствии назвали «Штурман». Посредством передачи видео в режиме реального времени оно должно было обеспечивать связь людей с нарушениями зрения с теми, кто готов оказывать помощь.

Проект реализуют совместно «СиБел», Белорусское товарищество инвалидов по зрению и СООО «Мобильные ТелеСистемы». Остальные операторы также готовы присоединиться.

Что такое Stuurman?

В основе сервиса лежит программный комплекс, включающий в себя серверное приложение, базы данных, веб-портал и мобильное приложение Android. Сервис работает на территории страны везде, где есть связь стандарта 3G и 4G.

Пользователю не нужны специальные очки, блоки с процессорами или что-то подобное. Достаточно установить бесплатное приложение из Google Play и зарегистрироваться через портал Stuurman.by, получив учетную запись и пароль для входа в приложение.

На разработку приложения понадобилось полгода, и сейчас оно находится в открытом бета-тестировании. Презентация состоялась на выставке «ТИБО».

Сейчас у сервиса 70 пользователей, и он является бесплатным. В течение 3-хмесячного пилотного периода компания определит, насколько востребован проект и каковы его перспективы.

Команда разработчиков приложения

Как это работает?

Собираясь в магазин или по своим делам, незрячий запускает приложение.

Волонтёр отвечает и видит на видео то, что показывает ему незрячий.

Например, тот подходит к холодильнику и достаёт баночку. Что в ней? Как правило, надписей для незрячих у нас не делают.

Волонтёр прочитает название, состав и срок годности. Если качество недостаточное – может сделать фото. На картинке с большим разрешением мы можем увидеть мелкие буквы и цифры.

Аналогично с лекарствами. Вот пример упаковки с перфорацией для незрячих. Так должно быть, но чаще всего перфорацию у нас тоже не делают.

К волонтёру можно обратиться, если непонятно, куда или как идти. Чтобы подсказать заблудившемуся дорогу, волонтёр может запросить геолокацию, нажав на значок.

Положение незрячего отображается на карте.

Штурману также виден заряд батареи. Если надо – волонтёр ускорит своё объяснение или предупредит собеседника, что телефон очень скоро выключится.

В системе предусмотрены рейтинги и оценки для волонтёров, можно указать интересы. Система будет подбирать штурмана исходя из этой информации.

Появится также интеграция с крупными соцсетями: незрячий сможет выложить сделанные по дороге фото с картой маршрута, рассказав друзьям свою историю.

Насколько это безопасно?

Обе стороны при необходимости конфиденциальности могут разорвать соединение. К тому же все штурманы заполняют анкету при регистрации.

В случае крайней необходимости можно поднять архивную запись видео- или аудиосессии. Длительность хранения записи составляет 5 дней. Записи доступны только администратору и строго конфиденциальны.

Как это работает за границей?

Существуют аналогичные сервисы.

Приложение «Be My Eyes» разработано датчанами и с помощью видеочата соединяет незрячих людей и волонтеров. В нашей стране оно не получило широкого применения, так как не является регионально адаптированным, а также работает только на ОС iOS.

В Чехии существует коммерческая услуга. Связь незрячих и слабовидящих людей происходит c диспетчерами колл-центра.

В отличие от этих сервисов, «Штурман» имеет не только онлайн видео-соединение, но и дополнительные функции, которые помогают качественно взаимодействовать незрячему (слабовидящему) и волонтеру:

возможность сделать фото со смартфона незрячего (слабовидящего) для детальной работы с необходимой информацией;

возможность включения фонарика смартфона незрячего (слабовидящего), если освещение не является достаточным;

отображение на карте актуального местоположения незрячего (слабовидящего) человека для оказания помощи по достижению необходимого пункта назначения;

контроль уровня заряда батареи смартфона незрячего (слабовидящего) человека;

система оценки волонтеров.

Важным является то, что приложение «Штурман» может быть установлено как на смартфонах с iOS (версия появится в течение месяца), так и с Android.

Презентация проекта «Штурман» и экскурсия для слабовидящих с использованием приложения «Штурман» состоится на выставке журнала "Имена" 17 мая в 14:00.