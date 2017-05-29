Личный опыт: ТОП-5 приложений для отдыха летом

Лето уже стучится в дверь, пора подумать о предстоящем отдыхе. И ничто так не облегчает жизнь в век высоких технологий, как мобильные приложения. Те, что помогли мне спланировать и провести свой отдых, я приведу ниже.

Перед тем как запустите Play Market для их скачивания, рекомендуется проверить состояние вашего смартфона. Например, сколько в нем осталось свободной памяти. Все нижеперечисленные приложения после закачки их в смартфон (скачивал на Huawei GT3 с 16 Гб памяти и 2 Гб оперативки) «съели» порядка 800 Мб.

Еще небольшой совет перед тем, как поговорим о ТОП-5 приложений: так как отдых предполагает нахождение вне стен, то лучше брать с собой смартфон с емкой батареей, способной выдержать день прогулок. Здесь, если позволите, напишу немного о своем Huawei: смартфон недорогой, и удивительно, насколько он сбалансирован по характеристикам. Батарея – 3000 мА*ч – держит день, а то и больше (у меня все зависит от того, играю я в «игрушки» или нет). Телефон поддерживает стандарт 4G. И все же: отправляясь в путешествие, лучше взять в дорогу надежный телефон, который не замолчит в самый нужный момент.

Maps.me

Это приложение – мечта путешественника, так как вся информация в смартфоне без необходимости подключения к интернету. Карта города, в который вы приехали, ближайшие магазины и достопримечательности с возможностью поиска. Приложнение строит маршруты, прокладывает путь. Может работать как навигатор. Однозначный must have.

Ловит спутники, быстро отрисовывает карту. Мне приложение Maps.me показалось лучшей картой, и потому что бесплатное, и потому что дает много информации: кафе, памятники, магазины, отели и даже пешеходные дорожки. Ну и приятно греет тот факт, что первоначальная идея и реализация принадлежит нашим соотечественникам – белорусам.

Clevcalc

Умный калькулятор, который поможет быстро сконвертировать любые валюты по актуальному курсу. Есть возможность конвертации десятков других параметров, например дюймов в сантиметры, килобиты в мегабайты и многое другое. Полезное приложение не только в дороге, но и в повседневной жизни.

TripАdvisor

Название приложения переводится дословно как «советчик путешествий». Так оно и есть: это база данных с миллионами отзывов по отелям, ресторанам, достопримечательностям. Много отзывов на русском. После заселения в отель TripAdvisor найдет все достопримечательности поблизости и покажет их на карте. В смартфоне с хорошим приемом GPS-сигнала приложение покажет, как далеко вы от возможных точек интереса.

Wi-Fi map

Если вы такой же постоянный интернет-пользователь как я, то смело загружайте это приложение и дальше просто наслаждайтесь доступом в Сеть. Работает так: вы открываете приложение, включаете GPS – и получаете карту с паролями от всех беспроводных точек поблизости. К слову, базу данных с паролями наполняют сами пользователи.

Moon Reader

Почитать интересную книгу вечером после насышенного дня экскурсий и активного отдыха – почему бы и нет?

Moon Reader – лучшая, на мой взгляд, «читалка» для Android. Легкая, удобная, тонко настраиваемая, с поддержкой десятков форматов. Есть возможность выбора скинов и включения ночного режима.

Я читал книги со своего 5.2-дюймового смартфона, в котором есть режим защиты зрения (фильтр синего цвета) для чтения в вечернее время суток. С этим режимом, действительно, экран более комфортный для глаз. Обратил внимание, что во время работы приложения батарея расходуется медленно.

Huawei здоровье

Здоровый образ жизни - это модный и полезный тренд. В смартфонах Huawei предустанавливается приложение Huawei Здоровье. Оно фиксирует физическую активность на протяжении дня. Результаты можно анализировать, корректировать нагрузку, задавать целевую программу и отслеживать ее выполнение. Согласитесь, интересно узнать количество пройденных шагов и потраченных калорий, если вы в новом городе и целый день на ногах.

MyFitnessPal

В дополнение только порекомендую приложение MyFitnessPal. Оно для мониторинга того количества, качества и объема пищи, которое вы будете позволять себе в путешествиии или отпуске.

Мой список именно такой. Уверен, что у вас будет пара тройка дополнений, которыми вы хотите поделиться. Пишите, рекомендуйте.

Виктор Эйр