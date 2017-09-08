Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за август 2017 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа 2017 г. № 580 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (08.08.2017, 5/44031).

Для Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, включенной в утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 148 перечень государственных программ на 2016–2020 годы, определены перечни заказчиков (государственных органов) по подпрограммам «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации», «Цифровая трансформация» (ранее заказчиками Программы в целом были Министерство связи и информатизации, Национальная академия наук, Национальный статистический комитет, Министерство образования).

Постановление вступило в силу с 11 августа 2017 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2017 г. № 584 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (08.08.2017, 5/44033)

Постановлением, вступившим в силу с 3 сентября 2017 г., внесены изменения в постановления Правительства, регламентирующие функционирование автоматизированной информационной системы «Взаимодействие»:

от 27 декабря 2007 г. № 1829 «О некоторых вопросах взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами государственного управления и иными организациями по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также налоговых и таможенных органов с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и другим вопросам», в том числе в Положение об автоматизированной информационной системе «Взаимодействие», утвержденное этим постановлением;

от 2 февраля 2009 г. № 141 «О вопросах взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами государственного управления и иными органами по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юридических лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей), налоговых и иных государственных органов с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие», включая изложение соответствующего положения в новой редакции;

от 23 февраля 2009 г. № 229 «О Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе в Положение о Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденное этим постановлением.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2017 г. № 637 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (24.08.2017, 5/44102)

Постановлением утверждены Положение о порядке получения уникального идентификатора и Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы, государственными органами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Положением о порядке получения уникального идентификатора определяется порядок получения гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность (далее – гражданин), уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме.

Применение уникального идентификатора (логин – имя учетной записи гражданина в общегосударственной автоматизированной информационной системе (далее – ОАИС) и пароль) позволяет гражданину получить доступ в личный электронный кабинет, который формируется в автоматическом режиме одновременно с получением гражданином уникального идентификатора.

Для получения уникального идентификатора гражданин обращается в службу выдачи – в службу «одно окно», созданную в соответствии с законодательством об административных процедурах, а также к оператору ОАИС и в иные государственные организации, уполномоченные Советом Министров на выдачу уникального идентификатора.

Министерству внутренних дел поручено обеспечивать на безвозмездной основе предоставление посредством ОАИС сведений о персональных данных физических лиц из государственных информационных ресурсов (систем), владельцем которых оно является, для подтверждения достоверности данных документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за выдачей уникального идентификатора.

Действие утвержденного Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы, государственными органами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг распространяется на взаимодействие уполномоченного органа:

с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал;

с оператором ОАИС, государственными органами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами.

При этом межведомственные информационные системы в рамках взаимодействия должны использоваться в соответствии с едиными техническими требованиями и порядком (регламентом) функционирования таких систем, утверждаемыми оператором ОАИС.

Постановление вступило в силу с 27 августа 2017 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2017 г. № 655 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1164 и от 27 декабря 2013 г. № 1145» (30.08.2017, 5/44132)

В соответствии с постановлением в новой редакции изложена Инструкция о порядке представления юридическими и физическими лицами электронных документов для государственной регистрации субъектов хозяйствования и их рассмотрения регистрирующим органом, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. № 1164 «О некоторых вопросах государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь». При этом название Инструкции изменено на «Инструкцию о порядке представления электронных документов и их рассмотрения регистрирующим органом».

В новой редакции инструкции предусмотрено, что представление электронных документов в регистрирующий орган посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может осуществляется не только юридическими и физическими лицами самостоятельно, но и нотариусом. Нотариусом представляются электронные документы для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор), изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Это является нотариальной услугой, порядок совершения которой устанавливается Министерством юстиции.

Постановление вступило в силу с 3 сентября 2017 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь