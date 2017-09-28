Какие языки программирования изучать, чтобы найти работу в 2018 году?

Учить новый язык порой трудно, но куда более сложным решением может быть сам выбор языка. Какой из современных языков программирования точно понадобится в 2018 году, подсказали пользователи сайта Quora.

Вахрох Ваин, работает с Delphi / PHP / C++ / JS / C#

Я знаю, что некоторые возненавидят меня за мой ответ, но все же.

Я работаю в сфере программного обеспечения с 1983 года, и в этом деле мне приходится принимать важные решения, за которые я в ответе. Поэтому я привык доверять только тем вещам, которые могут помочь мне заработать на хорошую жизнь — тем вещам, которые действительно работают, а не просто являются маркетинговым трюком.

Вот список реально надежных языков программирования, изучение которых позволит вам в ближайшие 10 лет остаться востребованным на рынке труда:

C / C++, хотя бы из-за того, сколько навыков и усилий необходимо для их изучения.

PHP и (а не или) Java + Kotlin.

Если вы работаете или хотите работать в сфере веб-разработки, то JavaScript.

Все остальное — это лишь пустой звук.

Из списка остальных языков Python, по моему мнению, ближе всего к званию «реально надежного» языка — хотя бы потому, что существует целый ряд определенных областей, в которых он востребован, а также за свой функционал (широкие возможности для анализа данных и финансовых вычислений).

Кстати, так как я упомянул разные сферы работы, то стоит уточнить, что не во всех сферах требуется одинаковый набор знаний. Так, для работы специалистом по анализу данных вам будет требоваться совсем другой набор языков программирования, нежели для backend-разработки или, к примеру, разработки игр.

Вот одни из последних статистических данных по веб-разработке:

Как можно увидеть, PHP, который игнорируется почти всеми «крутыми» разработчиками, в тематических обсуждениях на сайте Quora идет первым в списке. Поэтому я считаю, что изучение языка, задействованного в таком огромном количестве проектов (82,8%), является достаточно дальновидной. При этом язык широко распространен не только в США, но и за пределами Штатов, где остальные «модные» языки почти исчезли, а PHP заслуженно ставится во главу угла.

Напротив, к примеру, причудливый язык Node.js получает только 0.4%, и мне очень смешно читать ответы других людей, пытающихся посоветовать изучение данного языка.

Если вместо того, чтобы обратиться к фактам, мы попытаемся сначала узнать общественное мнение, а потом совместим полученные данные (что является еще большей ошибкой) в таких сферах, как веб-программирование, создание игр, мобильных и бизнес-приложений, то мы получим следующие результаты:

Очевидно, что наиболее широко используемые языки почти полностью совпадают с теми, которые я включил в свой список языков для изучения.

Но есть то, о чем я совершенно точно хотел бы вас предупредить. Любить «техническую сторону» или «совершенство» языка (или «заработную плату», которую можно получить — это для тех, кто не понимает, что такое 30 лет заниматься одной и той же нелюбимой работой за деньги) — это одно. А изучение полезного и востребованного языка, который позволит вам оставаться на плаву, — совсем другое.

Поэтому, если вы живете, к примеру, в Бангладеш, то не стоит изучать язык Go, просто потому, что он «интересный». Вряд ли в Бангладеш существует спрос на разработчиков, работающих с этим языком.

Нет, я, конечно, совсем не исключаю, что вы можете выиграть в лотерею или получить наследство в 120 тысяч долларов. Но это скорее будет случайность. И именно такая же ситуация с Go в Бангладеш: изучение этого языка — почти та же покупка лотерейного билетика. Поэтому, я считаю, стоит доверять проверенным вариантам, которые существовали 10, 20 лет и до сих пор пользуются популярностью.

Крис Барнхил, занимается программированием почти 10 лет

Разработка игр

C++ — промышленный стандарт для высококачественных игр.

C# используется в небольших играх, а также в игровых движках, таких, как Unity.

JavaScript — веб-технология, которая используется для создания браузерных игр.

Веб-приложения

JavaScript может использоваться в разработке как фронтэнда, так и бэкенда веб-приложений.

Python используется для веб-разработки с фреймворками, например, Django.

PHP до сих пор пользуется достаточной популярностью в создании веб-приложений.

C# используется на платформе ASP.NET.

Ruby чаще всего используется вместе с Ruby on Rails.

Java — сервлеты, JSP и Spring.

Приложения для ПК

C++ используется в приложениях, требующих высокой производительности.

C# — более простая альтернатива C++.

Python полезен для самых разных вещей: от скриптов до приложений с графическим пользовательским интерфейсом (GUI).

JavaScript – настольные приложения с графическим пользовательским интерфейсом (GUI).

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Мобильные приложения

Java — официальный язык Android-продукции.

Kotlin — ещё один официальный язык Android.

Python способен создавать мобильные приложения с библиотеками, например, Kivy.

Swift — выбор компании Apple для разработки мобильных iOS- приложений.

JavaScript — создание мобильных приложений при помощи фреймворка, такого как, к примеру, PhoneGap.

C# — можно создавать мобильные приложения на платформе Xamarin.

Аналитические данные/Машинное обучение

R, как правило, используется для разведочного (поискового) анализа и прототипирования.

Java в особенности используется в параллельных вычислительных системах.

Scala — крупномасштабные проекты по разработке.

Корпоративные бизнес-приложения

Java до сих пор достаточно широко используется фирмами, наряду с J2EE.

C# широко распространен среди фирм, использующих Microsoft-стек.

Системные приложения

C/C++.

Go.

Встроенная вычислительная обработка

C.

Это далеко не полный список. Я также специально не включил такие языки, как HTML и CSS, потому что, на мой взгляд, они не являются языками программирования.

Сантьяго Вентура, разработчик программного обеспечения

Смотря что имеется в виду под словом «полезные». Все языки программирования по-своему полезны. Если ваша главная цель — это получение работы, тогда вам следует обратить внимание на те языки, которые в данный момент пользуются наибольшей популярностью.

Если же вы думаете на перспективу, тогда стоит обратить внимание на один из новых языков, который, вполне возможно, в скором времени получит широкое распространение. Кроме того, выбор следует делать, исходя из той области, в которой вы бы хотели работать. Можно воспользоваться статистикой TIOBE Index.

Ричард Кеннет Энг, использует Fortran, Tandem TAL, C/C++, C#, Obj-C, Java, Smalltalk, Python, Go

В 2018 будут полезны те же языки, которые были полезны в 2017, 2016, 2015 и 2014:

Java.

Python.

JavaScript.

Когда же дело доходит до использования какого-то языка программирования, то в этом вопросе IT-сфера не так изменчива, как видится многим людям. Изменения в IT-индустрии происходят не так уж и быстро, а компании достаточно консервативны: они не бросаются на новшества как сумасшедшие и не выбрасывают огромные деньги на технические новинки наподобие Clojure, Elixir, Go, Kotlin, Scala, Swift, Rust.

Хоть некоторые из этих языков и могут стать крайне популярными в самые ближайшие годы, но не стоит ожидать, что какой-то из этих языков вытеснит тройку нынешних лидеров и займет там прочное место.

Нотем Дипеш, неопределившийся программист, мыслитель, читатель

Итак, давайте разберемся:

Я считаю, что для веб-разработки лучшим образом подходит JavaScript. Nodejs для бэкенда, React js для фронтенда.

Мобильные приложения: Swift и Java. Kotlin также достаточно популярен в последнее время, поэтому можно взять и его. Или React Native — он позволит вам писать собственные приложения на iOS и Android с помощью JavaScript.

Приложения для ПК. На мой взгляд, два варианта подходят наилучшим образом: отличным выбором будет С#, а Electron позволит вам создавать настольные приложения с JavaScript.

Сфера создания игр: в этой области никуда не деться от C# и С++. Посмотрите хотя бы на игровые движки, к примеру, Unity.

Карлос Соса, разработчик ПО

Ruby используется для веб-разработки с такими фреймворками, как Ruby on Rails и Sinatra, а также для скриптов, консольных приложений, обработки текста, настольных и мобильных приложений с Rubymotion, разработки игр с Gosu.

C# используется для создания приложений для Microsoft Windows, Android и iOS с помощью Xamarin. Также используется для веб-разработки.

Python очень популярен в машинном обучении и анализе данных. Также используется для скриптов, веб-разработки и разработки настольных приложений.