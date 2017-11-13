Превращаем смартфон в кинотеатр

В летние жаркие дни кто-то отправляется на дачу, чтобы избавиться от суетливых изматывающих будней. А кто-то предпочитает навестить своих бабушек-дедушек, спокойно живущих без компьютеров и интернета. На свежем воздухе привыкший к гаджетам современный пользователь, наверняка, захочет занять себя чем-то интересным. Например, посмотреть увлекательное кино.

Да, можно просто взять в руки телефон с предварительно загруженным фильмом. Но как превратить просмотр эффектного блокбастера или завораживающей драмы в истинное удовольствие для глаз и ушей? Конечно же, трансформировать свой смартфон в самый настоящий портативный кинотеатр! Это позволит оставить дома массивный жидкокристаллический телевизор и тяжелую домашнюю акустику. Сейчас мы расскажем, как избежать неудобств.

Оптическая система

Есть желание несколько расширить экран мобильного устройства? Для этого можно воспользоваться специальной оптической системой. Она состоит из единой платформы, а также двух опор – держателя и увеличительной линзы. На отдаленную опору устанавливается телефон, а на передней части изначально размещено стекло, куда и проецируется изображение с дисплея. Это достаточно компактная система, которую без проблем можно брать с собой куда угодно. При этом размер картинки возрастает до 8 или 10 дюймов. А секрет успеха заключается в простейшем оптическом эффекте.

Портативный проектор

Почти полноценный кинотеатральный экран в состоянии обеспечить прогрессивный миниатюрный проектор. Как правило, выглядит он как компактная коробочка с необходимыми разъемами для подключения внешних устройств, а также со светодиодами и динамиками. Проекцию изображения можно выводить практически на любые поверхности: стены, потолки, полы, двери, листы бумаги и другие предметы.

Конечно же, делать это крайне желательно в максимальной темноте, чтобы получить разборчивую и относительно четкую картинку. Что касается подключения, то свой смартфон можно подсоединить через кабель USB, либо воспользоваться функцией Bluetooth. Также подобные проекторы поддерживают и разнообразные карты памяти, что действительно удобно. Более продвинутые модели снабжаются продуманным штативом для надежной установки на любую поверхность. Иногда устройства комплектуются дополнительными аккумуляторами и пультами ДУ. Такие маленькие коробки почти всегда работают на ОС Android.

Стоит отметить, что в продаже имеются версии проекторов, созданных специально для iPhone. Они похожи на чехол, в который вставляется сам аппарат. Довольно практичное решение для обладателей гаджетов от Apple. Если же тратить деньги на проектор жалко, то при желании его можно собрать самостоятельно! Такой самодельный прибор окажется ненамного хуже заводских версий.

Вам потребуется действительно плотный картон, увеличительное стекло и черная краска. Необходимо соорудить коробку с абсолютно черными внутренними стенками. Затем проделать в ней круглое отверстие и вставить туда увеличительное стекло. Теперь остается только разместить внутри смартфон и наслаждаться изображением.

Bluetooth-колонка

Кроме качественного изображения киноманы, наверняка, захотят услышать громкий и объемный звук. Встроенные динамики вряд ли способны справиться с поставленной задачей, поэтому стоит обратить внимание на портативные Bluetooth-колонки. Внешний вид акустических приборов совершенно разнообразный: от уменьшенной копии обычной колонки до футуристического цилиндра или круга.

Великолепный дизайн дополняется возможностью регулировать громкость. Соединение с телефоном происходит через Bluetooth. Отдельные модели выполнены из металла, более дешевые – из пластика. Главное достоинство таких колонок заключается в создании объемного звучания, ведь именно за это мы любим кинотеатры.

Кардборды

Совсем недорогие кардборды (стереовизоры) представляют собой картонное устройство с магнитом и оптикой на два глаза. Аппарат надевается на голову или прикладывается к лицу. Получается своеобразный шлем, позволяющий насладиться фантастической виртуальной реальностью. Пользователь может просматривать новомодное стереоскопическое изображение даже в случае с обычным видео или фото (спасибо конвертированию).

При этом все чаще встречается специализированный контент в полном 3D. Достаточно прикрепить или приложить к данной «картонной маске» свой смартфон, чтобы восторгаться трехмерным изображением. Также в продаже встречаются пластиковые варианты с креплениями, которые значительно облегчают просмотр.

Шлем виртуальной реальности

Конечно же, не все смогут высоко оценить картонные очки из-за не самой удобной эргономики. Гораздо комфортнее надеть на голову продвинутый и солидный шлем виртуальной реальности. В такой гарнитуре одинаково приятно не только смотреть любимые фильмы, но и получать удовольствие от видеоигр.

Вы будто оказываетесь посреди происходящего действия! Внутрь шлема вставляется телефон, причем фиксируется он действительно надежно. Благодаря специальному креплению гаджет не доставляет неприятных ощущений голове пользователя. Бонусом является возможность регулировать фокусное расстояние для людей с определенной остротой зрения. Многие подобные VR-гарнитуры оснащаются и встроенными наушниками. К сожалению, далеко не все модели являются по-настоящему компактными, но это, пожалуй, единственный серьезный минус прибора.

Все перечисленные устройства можно смело брать с собой в командировку, на дачу или в деревню к бабушке. Они прекрасно сочетаются с современными смартфонами, мгновенно превращая их в мобильные кинотеатры. Если вы еще не слышали о них, но хотите смотреть мобильное кино как в большом зале, то испытайте эти приборы – они не разочаруют!