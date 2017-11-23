Лучшие сериалы для айтишников

Приближаются выходные, а значит самое время строить планы. Если же их нет, и вы решили остаться дома – посмотрите какую крутую подборку сериалов для вас подготовили KV.by. Скучать точно не придется, а вот выходных может оказаться мало!

 

«​Компьютерщики»

Действие сериала происходит в вымышленной британской корпорации «Рейнхолм Индастриз», в центре Лондона. Сюжет крутится вокруг трёх человек: Мосс, Рой и Джен.
Два первых – технари, чьи образы максимально собирательные, а ситуации, в которые они попадают – нелепые. Джен – новичок, которая благодаря хитрости попала на новое место работы. Ее профессиональные знания оставляют желать лучшего, что и приводит к забавным сценам.Если вам близок английский и смелый юмор на грани фола, тогда рекомендация к просмотру.

Оценка на КиноПоиске: 7,7

 

 «Виртуальная реальность» (1995)

Настоящий олдскул! Сериал, который могут помнить еще по «пузатым» телевизорам.

История девушки Сидни Блюм, которая работает в телефонной конторе. После трагедии, которая оставила ее без родителей, она живет одна. Обстоятельства складываются так, что Сидни становится частью правительственной организации. Одиночество уступает место виртуальной реальности с безграничными возможностями. Теперь девушка выполняет самые разнообразные миссии, которые проходят в виртуальном мире. Есть момент, о котором она не догадывается: виртуальность не всегда изолирована от реальности. 

Оценка на КиноПоиске: 7,1

 

 

«Чёрное зеркало»

Едва ли не самый претенциозный и обличающий сериал современности. Несмотря на то, что происходящее гиперболизировано, «Зеркало» в полной мере демонстрирует нашу с вами действительность и недалекое будущее. К слову, даже самого закостенелого оптимиста сериал может погрузить в кратковременную депрессию. Настолько там неприкрытый и резкий посыл, но как говорится: «Нечего на зеркало пенять, коли лицом не вышел».

Оценка на КиноПоиске: 8,4

 

 «CSI: Киберпространство»

Спин-офф сериала «C.S.I.: Место преступления».

Технологии крайне опасны –  это не секрет. И злоумышленники тоже это знают, совершая глобальные преступления по нажатию одной кнопки.

Гаджеты – это не только инструменты для работы и отдыха, но и лазейки для хакеров. Специальный агент Эвери Райан раскрывает дела, которые для обычных людей кажутся невыполнимыми. В итоге сериал поругали за шаблонность и из-за низких рейтингов, увы, закрыли после второго сезона.

Оценка на КиноПоиске: 6,0

 

«Психо-паспорт»

 

Единственный аниме-сериал в нашем топе.

Действия сериала происходят в 2112 году. Наш идеальный мир уже полностью автоматизирован. Дроны, «умное» окружение, голограммы и личные секретари – теперь часть повседневности. Аугментация уже не взывает интереса. Чтобы общество было здоровым, а преступность подконтрольной, была создана программа – «Сивилла».

Она анализирует психическое состояние человека, а также периодически отслеживает его «преступный коэффициент» – мерило того, насколько человек склонен к преступлениям. Отсюда и «психо-паспорт», в котором отражены все данные, определяющие положение в обществе. У кого «коэффициент» выше нормы, вынужден пройти лечение, а уж, если цифры значительно зашкаливают – будет ликвидирован. И как во всех вопросах с ИИ: «Может ли система ошибаться? Каков шанс ошибки? Совершенна ли система?».

Оценка на КиноПоиске: 7,9

 

«Мистер Робот»

Один из лучших и правдоподобных сериалов про хакеров – заслуженно. Сквозящая паранойя, смелый взгляд на повседневные устои и опасность, которую сулят мегакорпорации – этого достаточно в новом, но уже чрезвычайно популярном феномене. Если тема хакинга увлекает вас с головой, то пропускать строго не рекомендуется. Один из лучших сериалов про хакеров.Есть мнение, что создателей консультировали те самые товарищи из «Anonymous».

Оценка на КиноПоиске: 7,8

 

«Люди»

Относительно новый сериал, где переплетены вопросы об искусственном интеллекте и робототехнике. Если вы где-то слышали о гипотезе «зловещая долина», когда робот, действующий как человек, вызывает антипатию, но мало поняли – этот сериал отлично раскрывает суть вопроса. История строится вокруг семьи, которая на волне популярности роботов-слуг, приобретает себе один экземпляр и не ждет никакого подвоха. А он всегда есть, когда некто проходит «тест Тьюринга».

Оценка на КиноПоиске: 7,4

 

«Кремниевая долина»

История о гиках, поглощенных собственными идеями и страпами, в цифровом сердце Калифорнии. Если вы мигом проглатывали новые серии «Теории большого взрыва» или «Компьютерщиков», ответ однозначен – бегите за попкорном, хорошее настроение гарантировано!

Непринужденный ситком с обилием юмора, зачастую непристойного, но от этого не менее увлекательного. Далеки от IT-сферы? Не переживайте, даже без профессиональных знаний, шутки воспринимаются легко.  Это история группы американских компьютерщиков, которые живут в одном доме, и пытаются запустить высокотехнологичный стартап. Очень, кстати, актуальная сейчас тема…

Оценка на КиноПоиске: 8,1

 

 «Остановись и гори»

Сюжет разворачивается в 1980-х. Время зарождения индустрии, частью которой мы с вами являемся. Есть три центральных персонажа, ведущих повествование: мечтатель, инженер и девушка-программист. Их интересы столкнулись с огромными корпорациями.Сериал о времени, когда мировые компании вырастали из гаражных стартапов, интернет был ожидаемым чудом, а потенциал происходящего не воспринимался всерьез.

Оценка на КиноПоиске: 7,7

 

«Теория большого взрыва»


Культовый ситком про 4-х друзей физиков и очаровательную Пенни. Стоит ли говорить, что сериал уже заслужил свое место в истории: десятки премий, 12 сезонов и миллионы фанатов. Если вы любите непринужденный юмор и располагаете временем – выбор очевиден. Чего стоит один Шелдон Купер: «В мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в моей груди».

Оценка на КиноПоиске: 8,5

Как видите, сериалов на любой вкус, жанр и хронометраж хватит каждому. Приятного просмотра!  

Версия для печатиВерсия для печати

Рубрики: 

Теги: 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Всего голосов: 1

Опубликовал: Dash,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Кое-что видел, но список можно значительно расширить.

Оценка: 5. Полезная инфа.

Аватар пользователя mental

mental

Это нормально, что у пенсионеров есть время на сериалы

Аватар пользователя Petro42

Petro42

Сериалы не смотрю. Особо некогда. Когда ж тогда спать?

Теория большого взрыва ничего так

mental пишет:

Это нормально, что у пенсионеров есть время на сериалы


Если внуки далеко то нормально. (С)

Аватар пользователя mike

mike

У пенсионеров есть время на сериалы...

Факт, есть. Вот в командировке в гостинице смотрю по НТВ "Ментовские войны". Больше смотреть нечего. Трижик не анлимный. А внуки далеко.

 

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

список можно значительно расширить.

Например? (Спрашиваю без всякого подвоха)

Добавить комментарий