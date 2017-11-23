Лучшие сериалы для айтишников

Приближаются выходные, а значит самое время строить планы. Если же их нет, и вы решили остаться дома – посмотрите какую крутую подборку сериалов для вас подготовили KV.by. Скучать точно не придется, а вот выходных может оказаться мало!

«​Компьютерщики»

Действие сериала происходит в вымышленной британской корпорации «Рейнхолм Индастриз», в центре Лондона. Сюжет крутится вокруг трёх человек: Мосс, Рой и Джен.

Два первых – технари, чьи образы максимально собирательные, а ситуации, в которые они попадают – нелепые. Джен – новичок, которая благодаря хитрости попала на новое место работы. Ее профессиональные знания оставляют желать лучшего, что и приводит к забавным сценам.Если вам близок английский и смелый юмор на грани фола, тогда рекомендация к просмотру.

Оценка на КиноПоиске: 7,7

«Виртуальная реальность» (1995)

Настоящий олдскул! Сериал, который могут помнить еще по «пузатым» телевизорам.



История девушки Сидни Блюм, которая работает в телефонной конторе. После трагедии, которая оставила ее без родителей, она живет одна. Обстоятельства складываются так, что Сидни становится частью правительственной организации. Одиночество уступает место виртуальной реальности с безграничными возможностями. Теперь девушка выполняет самые разнообразные миссии, которые проходят в виртуальном мире. Есть момент, о котором она не догадывается: виртуальность не всегда изолирована от реальности.



Оценка на КиноПоиске: 7,1

«Чёрное зеркало»

Едва ли не самый претенциозный и обличающий сериал современности. Несмотря на то, что происходящее гиперболизировано, «Зеркало» в полной мере демонстрирует нашу с вами действительность и недалекое будущее. К слову, даже самого закостенелого оптимиста сериал может погрузить в кратковременную депрессию. Настолько там неприкрытый и резкий посыл, но как говорится: «Нечего на зеркало пенять, коли лицом не вышел».

Оценка на КиноПоиске: 8,4

«CSI: Киберпространство»

Спин-офф сериала «C.S.I.: Место преступления».

Технологии крайне опасны – это не секрет. И злоумышленники тоже это знают, совершая глобальные преступления по нажатию одной кнопки.

Гаджеты – это не только инструменты для работы и отдыха, но и лазейки для хакеров. Специальный агент Эвери Райан раскрывает дела, которые для обычных людей кажутся невыполнимыми. В итоге сериал поругали за шаблонность и из-за низких рейтингов, увы, закрыли после второго сезона.

Оценка на КиноПоиске: 6,0

«Психо-паспорт»

Единственный аниме-сериал в нашем топе.

Действия сериала происходят в 2112 году. Наш идеальный мир уже полностью автоматизирован. Дроны, «умное» окружение, голограммы и личные секретари – теперь часть повседневности. Аугментация уже не взывает интереса. Чтобы общество было здоровым, а преступность подконтрольной, была создана программа – «Сивилла».

Она анализирует психическое состояние человека, а также периодически отслеживает его «преступный коэффициент» – мерило того, насколько человек склонен к преступлениям. Отсюда и «психо-паспорт», в котором отражены все данные, определяющие положение в обществе. У кого «коэффициент» выше нормы, вынужден пройти лечение, а уж, если цифры значительно зашкаливают – будет ликвидирован. И как во всех вопросах с ИИ: «Может ли система ошибаться? Каков шанс ошибки? Совершенна ли система?».

Оценка на КиноПоиске: 7,9

«Мистер Робот»

Один из лучших и правдоподобных сериалов про хакеров – заслуженно. Сквозящая паранойя, смелый взгляд на повседневные устои и опасность, которую сулят мегакорпорации – этого достаточно в новом, но уже чрезвычайно популярном феномене. Если тема хакинга увлекает вас с головой, то пропускать строго не рекомендуется. Один из лучших сериалов про хакеров.Есть мнение, что создателей консультировали те самые товарищи из «Anonymous».

Оценка на КиноПоиске: 7,8

«Люди»

Относительно новый сериал, где переплетены вопросы об искусственном интеллекте и робототехнике. Если вы где-то слышали о гипотезе «зловещая долина», когда робот, действующий как человек, вызывает антипатию, но мало поняли – этот сериал отлично раскрывает суть вопроса. История строится вокруг семьи, которая на волне популярности роботов-слуг, приобретает себе один экземпляр и не ждет никакого подвоха. А он всегда есть, когда некто проходит «тест Тьюринга».

Оценка на КиноПоиске: 7,4

«Кремниевая долина»

История о гиках, поглощенных собственными идеями и страпами, в цифровом сердце Калифорнии. Если вы мигом проглатывали новые серии «Теории большого взрыва» или «Компьютерщиков», ответ однозначен – бегите за попкорном, хорошее настроение гарантировано!

Непринужденный ситком с обилием юмора, зачастую непристойного, но от этого не менее увлекательного. Далеки от IT-сферы? Не переживайте, даже без профессиональных знаний, шутки воспринимаются легко. Это история группы американских компьютерщиков, которые живут в одном доме, и пытаются запустить высокотехнологичный стартап. Очень, кстати, актуальная сейчас тема…



Оценка на КиноПоиске: 8,1

«Остановись и гори»

Сюжет разворачивается в 1980-х. Время зарождения индустрии, частью которой мы с вами являемся. Есть три центральных персонажа, ведущих повествование: мечтатель, инженер и девушка-программист. Их интересы столкнулись с огромными корпорациями.Сериал о времени, когда мировые компании вырастали из гаражных стартапов, интернет был ожидаемым чудом, а потенциал происходящего не воспринимался всерьез.

Оценка на КиноПоиске: 7,7

«Теория большого взрыва»

Культовый ситком про 4-х друзей физиков и очаровательную Пенни. Стоит ли говорить, что сериал уже заслужил свое место в истории: десятки премий, 12 сезонов и миллионы фанатов. Если вы любите непринужденный юмор и располагаете временем – выбор очевиден. Чего стоит один Шелдон Купер: «В мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в моей груди».

Оценка на КиноПоиске: 8,5



Как видите, сериалов на любой вкус, жанр и хронометраж хватит каждому. Приятного просмотра!