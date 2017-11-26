Все фильмы мира, мини-лаборатория и Youtube. Как абоненты-рекордсмены тратят до 56 терабайт в месяц

В Беларуси нашли рекордсменов по потреблению интернет-трафика. Каждый из них скачал в фиксированной сети velcom (бренд «Атлант Телеком») от 3 до 17 терабайт в месяц, что сравнимо с потребностью какого-нибудь научного центра или средних размеров компании. Тем более, в начале этого года оператор снял лимиты на интернет-трафик на всех тарифах. Сверхактивные пользователи домашнего интернета velcom рассказали, на что тратят гигантские объемы трафика.
«Могу открывать полноценный онлайн-кинотеатр»
Программист Валерий Маркевич уже несколько лет коллекционирует фильмы в хорошем качестве. Молодой человек признался, что страсть в его жизнь пришла вместе с покупкой широкоэкранного телевизора. Фиксированной сетью velcom пользуется около полугода и пока всем доволен: скорости хватает, а безлимитный интернет позволяет свободно пополнять коллекцию. С июня по сентябрь, например, скачал 57 терабайт.
- У меня бывает такое настроение: хочется посмотреть фильмы одного режиссера или с участием какого-то определенного актера. Некоторые фильмы скачиваю для коллекции потому, что хочу к ним вернуться. Если смотреть кино онлайн, то редко удается найти качество Full HD. 99% фильмов в интернете – в HD-формате, а мне это не подходит, – рассказывает рекордсмен.
На данный момент кинотека состоит из более 200 фильмов. Жемчужина коллекции – фильмы с Кевином Спейси. В них Владимиру нравится актерская игра и сюжет, но он говорит, что фильмы требуют особого настроения. Есть в подборке все киноленты с Джеки Чаном, Джетом Ли, Эдвардом Нортоном и Робертом де Ниро. А заодно – знаменитая Бондиана, серия боевиков о Джейсоне Борне и классика по книгам Агаты Кристи – приключения Эркюля Пуаро с Дэвидом Суше в главной роли.
Собирает киноман и качественную музыку.
- У меня специфический музыкальный вкус. Не могу слушать современную попсу. Любимое направление – тяжелая электронная музыка. Если понравится трек одного исполнителя или группы, то сразу скачиваю все альбомы, чтобы насладиться полностью. Храню, конечно, и классику – Queen и Metallica, – признается Валерий.
В коллекции – более 400 альбомов по 10-20 треков.
Скрываются эти сокровища на маленьком медиасервере объемом 8 Терабайт. Электронный помощник скачивает фильмы, даже когда хозяина нет дома. Оборудование появилось в квартире, когда хранить их на обычном винчестере стало неудобно. В планах – собрать вместе все достойные фильмы мира.
«Смотрим мультики, скачиваем виртуальные машины»
Другой рекордсмен – Дмитрий Романенко – чаще всего пользуется интернетом по ночам: недавно у него родился сын. Семья и работа отнимают все свободное время, поэтому читать новости, смотреть фильмы, а иногда и решать рабочие вопросы приходится в темное время суток.
- Я пользуюсь цифровым телевидением, стриминговыми сервисами, скачиваю много виртуальных машин для работы. Кроме того, читаю новости в интернете, смотрю ролики на Youtube, ребенок смотрит мультики, что-то смотрит жена. Думаю, так потребляют трафик многие, – рассказывает программист и искренне удивляется, что попал в топ рекордсменов.
Хотя на самом деле Дмитрий скромничает: едва ли у каждого минчанина в доме четыре компьютера, два из которых выполняют роль серверов. На основном десктопе программист работает в день от силы 2-3 часа. К сети также подключены медиаприставка и телевизор. В месяц набегает 7 терабайт – в сотни раз больше, чем у среднестатистического абонента.
- У меня была собственная коллекция фильмов, которую я не так давно потерял: теперь пытаюсь восстановить ее понемногу. Поэтому и подключился на velcom: скорость позволяет скачивать видеофайлы и работать одновременно, – поясняет Дмитрий.
«Смотрим в Full HD на 16 терабайт, но это еще не предел»
В число активных абонентов попал и охранник Иван Заустинский, который живет с отцом, мамой, сестрой и ее мужем. Качеством фиксированного интернета от velcom довольны – специально подключились на премиальный тариф со скоростью до 75 Мбит/сек, чтобы смотреть видео в хорошем качестве. Причем каждый это делает на своем компьютере, чтобы не спорить из-за того, что и когда смотреть.
По образованию Иван – магистр экономических наук, поэтому умеет считать доходы и расходы. Безлимитный интернет называет хорошим сочетанием цены и качества. Особенно для больших семей, когда у каждого свои вкусы и предпочтения.
Фильмы и игры – must have для семьи Заустинских. Также интересуются видеороликами на Youtube: родители – выступлениями юмористов, сестра – кулинарными рецептами и beauty-уроками, ее муж – советами по ремонту бытовой техники и автомобиля. «Тут у нас кто на что горазд», – улыбается собеседник.
Сам Иван чаще смотрит фильмы в Full HD, поэтому рекордными показателями потребления трафика его не удивить. В апреле и мае семья из пяти человек скачала почти 16 терабайт трафика. Но минчанин уверен, что это еще не предел.
Комментарии
Коллекционирование фильмов -- имхо разновидность пиратства. Не приветствую. Потому и кол.
А помнится в середине 2000-х после эры dial-appа, когда только стал появляться сетевой тырнет и лимитных 3 Gb было за глаза) Это же насколько люди стали прожорливыми в плане ресурсов, уже не в геометрической, а в логарифмической прогрессии увеличение потребления траффика за 10лет)
Подсчитано, что жизнь -- это несколько сот ситуаций. Но их комбинаций -- волки воют! Имхо на этом и основаны литература и кино.
Раньше у меня было около 1000 фильмов. Даже скрипт написал для поиска и скачивания. Снёс, оставил только самые любимые. Их совсем немного.
Ору в голос. Король неадеквата.
Какова самокритика!
Згоден с Майком. Скачиваю только хорошие фильмы в хорошем качестве. Их немного и лежат у меня в каталоге "Нетленка".
Цены на анлим я посмотрел. Негуманны. И сожрать такой трафик просто не под силу. Смотрю-качаю без ограничений, до терабайта не дотягиваю. Дома смотрю IPTV. Глянул в локалке на порту в гигабитном стволе, подключенном к серверам и внешнему выходу. Набегает порядка 17 Т в сутки. Куда они такое закачивают?
Просто даже не знаю... Если в месяц удается увидеть 2-3 фильма - это даже слишком много. Ну нет у меня столько времени. Простите, посидеть с друзьями - и то, раз в два месяца выходит.
Фильмы хранить сейчас на винте не вижу смысла. Все есть в Сети. Зачем?
> Фильмы хранить сейчас на винте не вижу смысла. Все есть в Сети. Зачем?
Ну, для ценителей Full HD 4K (или как там) может онлайн-скорости не хватает. Или в "обычном" онлайне банально нет 4K, а телик-то крутой, надо хоть что-то на нем в 4K смотреть. ;) Да и слово "торренты" как бы не звучало, но "мы же понимаем", да? ;) Опять же - кина хочется, а Инет лежит.
В принципе у меня на хардах/NAS лежит текущий сериал (и это Californication ;) ) полностью (но в VGA-качестве, мне хватает) + десяток фильмов, которые я в принципе собираюсь посмотреть (в DVD-качестве). Но я сериалы месяцами смотрю, по одной серии за 2-3 дня, фильмы - аналогично, 1-2 в месяц. Т.е. я где-то раз в год за день закачиваю сериал и пяток фильмов - и все. По мере просмотра - удаляю.
Коллекционировать как-то смысла не вижу. Смотрю на CD со сборками скачанного софта и срипаной с CD в MP3 музыки конца 90-х - начала 2000-х. Нафиг они теперь сдались? Как и фильмы/музыка - они теперь стабильно есть в Инете. Даже если пиратить/торрентить.
Я еще понимаю найти в торрентах что-то дико редкое типа 50-х годов, которое раздают 2 человека раз в полгода и таки докачать. Ну, поставь на раздачу, будешь третьим.
Даже по локальной сети сотки не хватает. Но! 4К ХДР. :) Только рекламные и тестовые ролики, увы.
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