Все фильмы мира, мини-лаборатория и Youtube. Как абоненты-рекордсмены тратят до 56 терабайт в месяц

В Беларуси нашли рекордсменов по потреблению интернет-трафика. Каждый из них скачал в фиксированной сети velcom (бренд «Атлант Телеком») от 3 до 17 терабайт в месяц, что сравнимо с потребностью какого-нибудь научного центра или средних размеров компании. Тем более, в начале этого года оператор снял лимиты на интернет-трафик на всех тарифах. Сверхактивные пользователи домашнего интернета velcom рассказали, на что тратят гигантские объемы трафика.

«Могу открывать полноценный онлайн-кинотеатр»

Программист Валерий Маркевич уже несколько лет коллекционирует фильмы в хорошем качестве. Молодой человек признался, что страсть в его жизнь пришла вместе с покупкой широкоэкранного телевизора. Фиксированной сетью velcom пользуется около полугода и пока всем доволен: скорости хватает, а безлимитный интернет позволяет свободно пополнять коллекцию. С июня по сентябрь, например, скачал 57 терабайт.

- У меня бывает такое настроение: хочется посмотреть фильмы одного режиссера или с участием какого-то определенного актера. Некоторые фильмы скачиваю для коллекции потому, что хочу к ним вернуться. Если смотреть кино онлайн, то редко удается найти качество Full HD. 99% фильмов в интернете – в HD-формате, а мне это не подходит, – рассказывает рекордсмен.

На данный момент кинотека состоит из более 200 фильмов. Жемчужина коллекции – фильмы с Кевином Спейси. В них Владимиру нравится актерская игра и сюжет, но он говорит, что фильмы требуют особого настроения. Есть в подборке все киноленты с Джеки Чаном, Джетом Ли, Эдвардом Нортоном и Робертом де Ниро. А заодно – знаменитая Бондиана, серия боевиков о Джейсоне Борне и классика по книгам Агаты Кристи – приключения Эркюля Пуаро с Дэвидом Суше в главной роли.

Собирает киноман и качественную музыку.

- У меня специфический музыкальный вкус. Не могу слушать современную попсу. Любимое направление – тяжелая электронная музыка. Если понравится трек одного исполнителя или группы, то сразу скачиваю все альбомы, чтобы насладиться полностью. Храню, конечно, и классику – Queen и Metallica, – признается Валерий.

В коллекции – более 400 альбомов по 10-20 треков.

Скрываются эти сокровища на маленьком медиасервере объемом 8 Терабайт. Электронный помощник скачивает фильмы, даже когда хозяина нет дома. Оборудование появилось в квартире, когда хранить их на обычном винчестере стало неудобно. В планах – собрать вместе все достойные фильмы мира.

«Смотрим мультики, скачиваем виртуальные машины»

Другой рекордсмен – Дмитрий Романенко – чаще всего пользуется интернетом по ночам: недавно у него родился сын. Семья и работа отнимают все свободное время, поэтому читать новости, смотреть фильмы, а иногда и решать рабочие вопросы приходится в темное время суток.

- Я пользуюсь цифровым телевидением, стриминговыми сервисами, скачиваю много виртуальных машин для работы. Кроме того, читаю новости в интернете, смотрю ролики на Youtube, ребенок смотрит мультики, что-то смотрит жена. Думаю, так потребляют трафик многие, – рассказывает программист и искренне удивляется, что попал в топ рекордсменов.

Хотя на самом деле Дмитрий скромничает: едва ли у каждого минчанина в доме четыре компьютера, два из которых выполняют роль серверов. На основном десктопе программист работает в день от силы 2-3 часа. К сети также подключены медиаприставка и телевизор. В месяц набегает 7 терабайт – в сотни раз больше, чем у среднестатистического абонента.

- У меня была собственная коллекция фильмов, которую я не так давно потерял: теперь пытаюсь восстановить ее понемногу. Поэтому и подключился на velcom: скорость позволяет скачивать видеофайлы и работать одновременно, – поясняет Дмитрий.

«Смотрим в Full HD на 16 терабайт, но это еще не предел»

В число активных абонентов попал и охранник Иван Заустинский, который живет с отцом, мамой, сестрой и ее мужем. Качеством фиксированного интернета от velcom довольны – специально подключились на премиальный тариф со скоростью до 75 Мбит/сек, чтобы смотреть видео в хорошем качестве. Причем каждый это делает на своем компьютере, чтобы не спорить из-за того, что и когда смотреть.

По образованию Иван – магистр экономических наук, поэтому умеет считать доходы и расходы. Безлимитный интернет называет хорошим сочетанием цены и качества. Особенно для больших семей, когда у каждого свои вкусы и предпочтения.

Фильмы и игры – must have для семьи Заустинских. Также интересуются видеороликами на Youtube: родители – выступлениями юмористов, сестра – кулинарными рецептами и beauty-уроками, ее муж – советами по ремонту бытовой техники и автомобиля. «Тут у нас кто на что горазд», – улыбается собеседник.

Сам Иван чаще смотрит фильмы в Full HD, поэтому рекордными показателями потребления трафика его не удивить. В апреле и мае семья из пяти человек скачала почти 16 терабайт трафика. Но минчанин уверен, что это еще не предел.