Как смотреть YouTube на старом компьютере (Практические советы)

Недавно пользователи интернета в очередной раз столкнулись с так называемым "прогрессом" в виде отказа ряда крупных компаний от поддержки работы Flash player. Дескать, он устарел и не отвечает требованиям времени. Что же. Давайте разберемся, в чем заключается очередной "необходимый" upgrade.

На примере сервиса YouTube мы рассмотрим, как многие владельцы морально устаревших компьютеров уже оценили всю прелесть "новой технологии" HTML5. Так, если при качестве 240p во Flash проигрывателе видео не тормозило в новом браузере Opera на одноядерном 1600 мгц. процессоре, то вот уже в новом формате оно страшно лагает. Соответственно, если чей-то компьютер или нетбук позволял воспроизводить ролики в режиме до 360p, то из-за так называемого прогресса, известного в корпоративных кругах как запланированное устаревание сейчас он не сможет этого сделать. Ведь получение стойких прибылей путем искусственного вывода из строя техники слишком заманчиво, чтобы от него отказаться транснациональным корпорациям.

Так совсем недавно в материале "Секреты YouTube и Веб 2.0 на старом железе" уже рассматривалась подобная проблема. Тогда автору данных строк удалось снизить порог просмотра видео до процессора в 200 мгц. Но, к сожалению, с того момента корпорация Google перестала поддерживать необходимый формат трансляций (с августа 2017 года), а вместе с ним и множество устройств на базе Symbyan OS, разного рода цифровых ТВ приставок и прочего оборудования. Все это сделано в надежде на то что потребители побегут в ближайшие магазины скупать новые ноутбуки и смартфоны, чтобы угнаться за так называемым прогрессом. Но стоит ли это делать? Конечно же, нет!

Любой владелец одноядерного компьютера, ноутбука, нетбука с Windows XP на борту может просматривать видео и без HTML5. Для этого не обязательно использовать программы для скачивания контента с YouTube, наподобие YouTube-DL или же YTD Video Downloader. Ведь достаточно выбрать необходимый проигрыватель для вашей системы и установить его вместо HTML5.

К счастью, на данный момент у пользователей имеется реальный выбор чем пользоваться. Так, для компьютеров слабее, лучше всего взять VLC Video player (https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html), который нужно лишь правильно настроить. Дело в том, что по умолчанию данный проигрыватель включает просмотр видео с YouTube в максимальном качестве, а нам этого не требуется, так как компьютер, скорее всего, его не поддерживает. Поэтому дабы файлы выводилось в режиме 240p или 360p нужно выполнить следующие действия. Нажать: Инструменты->настройки->Ввод/кодаки. Внизу выбрать "Показывать настройки: все". Затем выбрать опцию Ввод/кодаки->предпочтительное разрешение видео и установить необходимое качество. В моем случае 240p.



После данных манипуляций, чтобы посмотреть ролик с YouTube нужно зайти на нужную страницу и скопировать ссылку из адресной строки браузера такого вида (https://m.youtube.com/watch?v=Q-AwcZaj7fA). После чего в VLC проигрывателе нажать: Медиа->Открыть URL, затем в появившемся диалоге вставить адрес из буфера обмена и воспроизвести. К минусам VLC можно отнести тот факт, что он не может иногда успешно проматывать видео, из-за чего периодически при такой попытке вылетает с ошибкой.



Для более мощных одноядерных компьютеров существует иная альтернатива в виде BS player, а вернее его бесплатной версии. Она не поддерживает HD видео из-за ограничений. Но нам это не к чему. Скачать проигрыватель можно на сайте производителя bsplayer.com.

И чтобы смотреть YouTube на старом компьютере через данный программный продукт его так же нужно настроить. Для этого необходимо запустить BS player, затем нажать комбинацию клавиш Ctrl+p, после чего в появившемся меню выбрать опцию "потоковое видео" и указать разрешение 240p.



Выполнив данные рекомендации пользователю будет необходимо лишь скопировать, как и в случае с VLC, адрес видео в YouTube. Затем правой кнопкой мыши щелкнуть по проигрывателю и выбрать опцию "Открыть URL". Где уже будет автоматически скопирована ссылка. Внимание! Не вставляйте ссылку повторно, либо вручную, так как версия 2.71 почему-то падает из-за этого с ошибкой, после чего YouTube категорически отказывается воспроизводиться. Лечится данный баг полной перезагрузкой компьютера. Так что, в "Открыть URL" требуется щелкнуть лишь "ОК".



Напоследок следует отметить. Что благодаря изменению дизайна видеохостинга сегодня его тянет не всякий браузер на одноядерном процессоре. Поэтому, чтобы заходить на YouTube быстро и без тормозов для получения ссылок на видео, используйте подмену агента в браузере Opera presto 12, как описано в предыдущем материале "Секреты YouTube и Веб 2.0 на старом железе". Это позволит получать мгновенный доступ к мобильной версии сайта, не тормозящей даже на самом старом компьютере. www.fdd5-25.net