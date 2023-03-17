“Торговля на фьючерсах и диверсификация портфеля”: глава Bitget в СНГ Глеб Джоут

Совсем недавно известный блогер CryptoCotleta опубликовал на своем канале откровенное интервью с главой криптовалютной биржи Bitget в СНГ Глебом Джоутом. В видео поднимались острые и актуальные темы о будущем биткоина, скаме криптобирж, особенностях трейдинга в разных регионах, а также о безопасности и риск-менеджменте. Выдержки из интервью эксперта приводим ниже.

О ситуации на рынке и возможном бычьем сезоне

Еще в начале года, когда многие эксперты говорили о возможном развороте рынка и повышении цены биткоина до $30 000, я был уверен, что этого не произойдет. Во-первых, в штатах до сих пор сохраняется паника по поводу ситуации вокруг FTX, а настороженность трейдеров и инвесторов сдерживает рост цены на активы. Во-вторых, я долгое время изучал фундаментальный анализ, постоянно анализирую графики и не вижу пока каких-то реальных предпосылок для разворота. Кроме того, я общаюсь с коллегами, которые разделяют мое мнение. По моим личным ощущениям, медвежий рынок будет продолжаться еще несколько месяцев.

О торговле на споте и деривативах

Если выбирать между торговлей на спотовом или деривативном рынках, я бы отдал предпочтение второму. Я давно торгую на фьючерсах. И это понятно. Bitget - в первую очередь фьючерсная биржа, которая уже входит в топ-5 платформ по объему торгов в мире. Кроме того, фьючерсная торговля приносит гораздо больше прибыли, а копитрейдинг помогает даже новичкам зарабатывать с первых дней регистрации.

Об особенностях поведения трейдеров в СНГ

Сегодня криптобиржа Bitget работает в более ста странах мира, и в каждом регионе есть свои особенности. Если говорить о Восточной Европе и СНГ, то я бы выделил несколько черт трейдеров. Главная из них - желание заходить на биржу на всю “котлету”, не обращая внимание на риск-менеджмент. Естественно, что в случае ликвидации потери бывают огромными. В других странах трейдеры более осторожные и тщательно продумывают свои стратегии. Еще один интересный факт - в Украине гораздо больше криптохолдеров, чем в России, а некоторые девушки-трейдеры из Украины торгуют лучше, чем мужчины из России. Не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Плюс наши люди очень скептичны по натуре, поэтому бывает сложно выстраивать отношения с партнерами, но это только в начале. Если ты уже завоевал доверие партнера, то он с тобой останется надолго.

О безопасности на Bitget

Тема безопасности остается актуальной для всего рынка. Особенно о ней заговорили после краха FTX, который привел к миллиардным потерям пользователей и инвесторов. Почему такого не произойдет с Bitget? Во-первых, мы не участвуем в играх с правительством и инвесторами, как это делали основатели FTX. Через биржу проходили миллиарды “черных” денег, и это не могло не привести в итоге к таким последствиям. Во-вторых, это обеспеченность и наличие резервов. Приблизительно за 5 месяцев до краха FTX, Bitget объявил о создании страхового фонда на $200 млн, а позже увеличил его до $300 млн. Все наши резервы подтверждены по методике Меркла и с ними можно ознакомиться на сайте. В общем, мы чисты и прозрачны для наших пользователей, а это главное на крипторынке.

О будущем биткоина и возможном скаме

Многие рассуждают на тему глобального запрета биткоина, но я уверен, что этого не произойдет ни сейчас, ни в будущем. Люди всегда найдут какой-то выход, лазейку, которая позволит им заниматься тем, чем они занимались долгое время и тем, что приносит прибыль. Мир уже 10 лет активно использует биткоин, и возможные страхи о его мошеннической природе давно развеялись. Уверен, что биткоин с нами надолго, но нельзя исключать возникновение “черных лебедей”. Мы наблюдали это и раньше. Поэтому я привык всегда диверсифицировать свой портфель и не направлять все деньги в один актив, пусть даже очень понятный и прибыльный.

О цене биткоина

Очень тяжело прогнозировать цену биткоина и не только его. Сейчас в мире нет стабильности. Совсем недавно два крупных банка - SBV и Silvergate Bank - заявили о банкротстве, хотя ничего не предвещало такой развязки. Что касается биткоина, то я могу предположить, что его цена опустится до $12 000 - $15 000. Я даже не исключаю, что ВТС может упасть до $9000, но не задержится там надолго. Поэтому к этому стоит быть готовым.

Полное интервью смотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=-N_I1sBw8hA

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