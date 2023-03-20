Листинг революционного DeFi протокола IPOR на Bitget

Протокол IPOR — это децентрализованная биржа деривативных процентных ставок, в которой используется индекс Inter Protocol Over-block Rate (IPOR). Он предлагает свопы процентных ставок без депозитария через индекс IPOR, IPOR AMM, пулы ликвидности и смарт-контракты по управлению активами. Протокол направлен на преодоление разрыва между DeFi и TradFi, предоставляя инструменты управления рисками, включая деривативные процентные ставки и индексы, для развивающихся кредитных рынков DeFi. Это повышает стабильность и делает инвестиции с фиксированным доходом более привлекательными для традиционных финансовых игроков.

Огромный опыт команды IPOR, члены которой работают в криптоиндустрии с 2011 года, дает ей важные преимущества. В нее входят три кандидата наук, специалисты по квантовой аналитике с более чем 20-летним опытом работы с фиксированным доходом, разработчики корпоративного программного обеспечения с более чем 15-летним опытом, а также консультанты Cardano и основатель 1inch. Рынок деривативов в TradFi огромен, от 450 до 600 триллионов условно, но не задействован в DeFi. Протокол IPOR входит в пятерку лучших производных платформ по версии TVL с более чем 40 миллионами долларов и во второе место на Ethereum.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, говорит: «Как ведущая криптовалютная биржа в торговле фьючерсами и копитрейдинге, расширение предложения продуктов является нашей основной стратегией в этом году. Даже на медвежьем рынке мы рады поддержать более многообещающие проекты в нашей быстрорастущий рынок спотовой торговли, и мы считаем, что уникальные функции IPOR привлекут как игроков DeFi, так и игроков TradFi, предоставив DeFi более широкой аудитории».

По данным Coingecko, объем торгов Bitget за 24 часа составляет около 845 миллионов долларов, что занимает 10-е место среди всех спотовых бирж. Сейчас платформа поддерживает более 460 монет с 529 торговыми парами.