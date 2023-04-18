Bitget заключает партнерство с Core DAO для запуска экосистемного фонда на $200 млн

Запуск фонда следует за запуском основной сети Core и первой раздачей токенов CORE, на которые претендовали более 1,5 миллиона пользователей; и недавние интеграции с межсетевым протоколом обмена сообщениями, LayerZero и не требующим разрешений протоколом Oracle Switchboard. Экосистемный фонд, поддерживаемый стратегическими партнерами, включая Bitget и MEXC, будет оказывать поддержку проектам на ранних стадиях исследований и разработок, рекрутингу, маркетингу, программам создания сообщества и другим приоритетным инициативам роста.

Помимо инвестиций в размере 200 миллионов долларов, партнерство также влечет за собой потенциальный листинг основных проектов и открытие новой основной торговой зоны на Bitget и ее интегрированного кошелька BitKeep. Особое внимание будет уделено основному фонду экосистемы и технологическим усилиям, обеспечивающим поддержку проекта и опыт команды Bitget с точки зрения безопасности и других возможных направлений развития.

Bitget также намерена стать одним из валидаторов сети Core и поддерживать стейкинг Core на бирже. Имея более 8 миллионов пользователей, Bitget может удовлетворить значительные потребности в стейкинге экосистемы Core DAO и обеспечить ее необходимой ликвидностью.

«Эти инвестиции — еще одно доказательство нашей приверженности поддержке блокчейн-пространства с разных сторон. Мы должны помнить, что цель блокчейна — связать реальный мир с пространством Web3, и именно это мы продвигаем с помощью партнерства и нашей поддержки фонда. Мы уверены, что с нашей помощью Core сможет достичь больших высот и продвинуть настоящие принципы децентрализации, которые основаны на прозрачности и улучшении кроссчейн-опыта членов сообщества», — заявила Грейси Чен, управляющий директор Bitget.

В отличие от отраслевых аналогов, Экосистемный фонд Core DAO не будет использовать систему, основанную на грантах, в которой основным критерием проекта для получения финансовой поддержки является обязательство развивать данный протокол. Вместо этого Экосистемный фонд Core будет вознаграждать каждый проект за достижение индивидуальных и согласованных контрольных показателей, которые приносят ощутимую пользу сообществу Core.

«Слишком часто кажется, что программы грантов предназначены для привлечения внимания и создания краткосрочного импульса, а не для инкубации проектов, связанных с долгосрочным успехом экосистемы», — сказал Рич Райнс, участник проекта Core DAO. «Core DAO всегда отдавала приоритет созданию технологий высочайшего качества, а не тому, чтобы быть «первым» или «самым быстрым», чтобы что-то сделать. Вот почему наш Экосистемный фонд с Bitget будет стимулировать проекты за их способность приносить пользу и поддерживать успех».

Это партнерство последовало за недавним запуском Bitget Фонда Web3, который является частью постоянных усилий Bitget по содействию развитию Web3 и криптоиндустрии. В последнее время биржа Bitget проводит обширную кампанию по расширению своей деятельности, уделяя особое внимание продвижению стратегии «Выйти за рамки деривативов», которая предусматривает сотрудничество с различными реальными проектами и проектами Web3. Среди последних инициатив было партнерство с футбольным клубом «Ювентус» и выход в пространство Web3 путем приобретения нескольких проектов в этой сфере. Bitget намерена способствовать внедрению блокчейна, предлагая более широкой аудитории пользователей доступ к децентрализованным сервисам и, таким образом, расширяя свою линейку продуктов.

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