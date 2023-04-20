Криптобиржа Bitget завершила процесс регистрации в Литве

Регистрация от властей Литвы, одного из развивающихся рынков цифровых активов в Европе, повысит международный охват Bitget. Литва — популярная страна у криптовалютных и блокчейн-проектов также является одной из ведущих стран в ЕС с точки зрения развития криптозаконодательства. Это делает Литву более привлекательной для криптосообщества и компаний, стремящихся зарегистрировать юридические лица для ведения связанной с криптовалютой деятельности.

«В Bitget мы всегда принимаем и соблюдаем нормативные рамки, установленные для цифровых активов, и активно сотрудничаем с государственными органами, чтобы улучшить нашу экосистему. Глобальное регулирование цифровых активов совершенствуется ежедневно, и мы активно наблюдаем за нормативными изменениями по всему миру. У нас есть целая специальная команда, которая занимается различными вопросами соблюдения нормативных требований», — сказала Грейси Чен, управляющий директор биржи Bitget.

Bitget стремится создать первоклассную и надежную команду для поддержки своих инициатив в области комплаенса. Она выросла на 50% за последние 12 месяцев, гарантируя, что компания полностью соблюдает все законы.

Bitget всегда стремился предлагать услуги и продукты, которые соответствуют стандартам безопасности и надежности отрасли. Среди последних действий компании по демонстрации своего присутствия на рынке — инвестиции в размере 30 миллионов долларов в децентрализованный мультикошелек BitKeep и запуск фонда защиты пользователей в размере 300 миллионов долларов. Bitget также добилась значительных успехов в развитии Web3-направления, о чем свидетельствует запуск Web3-фонда Bitget на 100 миллионов долларов. Биржа создала фонд, целью которого является содействие внедрению блокчейна и поддержка многообещающих стартапов, способных повысить ценность криптопространства.