«Скоро мы станем топовой биржей в регионе”, - Глеб Джоут, глава Bitget в СНГ

Криптовалютная биржа Bitget, которая сегодня входит в топ-5 торговых площадок по бессрочным фьючерсам, стала самой быстро растущей в СНГ. Всего за год количество трейдеров на Bitget увеличилось в десятки раз, а сама биржа одной из самых безопасных и защищенных на рынке. В апреле стоимость нативного токена BGB выросла на 120%. Это даже больше, чем стоимость биткоина, который сегодня активно скупают инвесторы и трейдеры. Глава Bitget в СНГ Глеб Джоут поделился планами биржи на ближайшее будущее, а также рассказал главные секреты успеха в интервью на канале CryptoFaSTart. Приводим самые интересные и скандальные моменты.

О клиентоориентированности и достижениях

Как признался в интервью Глеб Джоут, Bitget стала одной из самых быстро растущих бирж не только на территории СНГ, но и целом на рынке. На начало 2023 года количество зарегистрированных пользователей превысило отметку в 8 млн., а объемы торгов бессрочными фьючерсами достигают $6.5 млрд в 24-часовом показатели.

“Ранее я работала с другой биржей, но когда познакомилась с Bitget, то поняла насколько вы крутые. Ваша клиентоориентированность эквивалентна объему, эквивалентна тем достижениям, которые у вас есть. Вы должны говорить об этом громче”, - отметила Bigmom, которая проводила интервью.

По словам Глеба Джоута, совсем скоро Bitget может стать одной из топовых бирж в регионе. Для этого есть все предпосылки: постоянно растущий объем на фьючерсах, постоянные акции и кампании для новых и постоянных клиентов, профессиональная команда, а также партнерские программы и полная безопасность резервов

О работе с партнерами

Сегодня криптобиржа Bitget работает с топовыми партнерами, блогерами, лидерами мнений.

“Если говорить о работе с партнерами в СНГ, то сейчас мы сотрудничаем с десятками самых известных и уважаемых блогеров. А в начале мая мы объявили о наборе партнеров на территории Украины, так как этот регион является одним из наиболее перспективных”, - рассказывает Глеб Джоут.

На вопрос Bigmom, как выбираются партнеры и есть ли какие-то критерии оценки их качества, Глеб Джоут ответил следующее.

“Конечно, мы мониторим каждого партнера и если видим, что партнер начинает скамить, продвигать какие-то странные проекты, то мы с ним прощаемся. Нам интересно работать только с честными и откровенными партнерами, как вы, например”.

Сейчас Bitget предлагает специальные условия для партнеров с пожизненными выплатами, а также экслюзивные акции и кампании. Чтобы присоединиться к партнерской программе, заполните форму.

О безопасности и защите клиентов

Одним из ключевых аспектов при выборе криптобиржи для профессионального трейдинга является безопасность и защита средств клиентов.

“Мы полностью открыты и прозрачны для наших пользователей. Прямо у нас на сайте можно найти информацию о наших резервах и страховом фонде”, - прокомментировал Глеб Джоут.

Кроме того, служба поддержки Bitget находится в режиме 24/7 и всегда готовы ответить на вопросы пользователей.

Полное интервью можно посмотреть по ссылке



