Исследования Nansen: CEX делает ставку на безопасность и финансовую стабильность для роста

Переход к финансовой платежеспособности и безопасности

Исследование показывает, что крах FTX подорвал доверие к криптоиндустрии. Крах FTX и потеря клиентских средств значительно повлияли на доверие пользователей к CEX, увеличив потребность в большей прозрачности и защите со стороны бирж. Такое настроение рынка вынудило биржи сместить акцент с расширения продукта и рынка на финансовую состоятельность и безопасность.

Среди наиболее важных мер, предпринятых CEX, чтобы остаться на плаву в условиях рыночного кризиса, является Proof of Reserves («Подтверждение резервов»), которое становится обязательным элементом современного бизнеса платформы. Цель этой меры — продемонстрировать клиентам, что платформа действительно владеет средствами, о которых она заявляет, и, таким образом, обеспечивает прозрачность своих операций. Фонд защиты, с другой стороны, представляет собой специальное хранилище средств, призванное дать пользователям уверенность в том, что их убытки будут покрыты в случае взлома биржи или другого непредвиденного события. На сегодняшний день только две биржи — Binance и Bitget — раскрыли адреса кошельков для средств защиты. Кроме того, платформы решили увеличить свои фонды защиты с 735 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов и с 200 миллионов долларов до 300 миллионов долларов соответственно.

Объемы торгов снижаются

Объемы торгов упали после краха FTX. Согласно отчету, этот спад объясняется тремя основными факторами. Первый фактор — это шок инвесторов после краха ведущей торговой площадки шесть месяцев назад. Другой причиной является потеря доверия к централизованным биржам, из-за которой инвесторы устремились к децентрализованным площадкам. Последнее — усиление регулятивного давления на биржевые платформы после краха FTX. Kraken и Bybit являются двумя ведущими биржами, на которых наблюдается увеличение объема спотовой торговли. И Bitget — единственная централизованная криптобиржа в отчете, которая выделяется на фоне краха FTX, поскольку ее показатели в торговле деривативами не изменились в течение года, а средний объем торгов вырос на 4,85% со 194 миллионов долларов до 204 миллионов долларов.

Отсутствие взломов становится все важнее

Еще одна важная тенденция, которую выделяет Nansen, — это послужной список биржи, который стал доказательством легитимности и надлежащего применения мер безопасности. Постоянная угроза взлома в криптоиндустрии является основным фактором, который сеет страх и неуверенность как среди существующих, так и среди потенциальных инвесторов. Большинство CEX за свою жизнь подверглись хотя бы взлому, и некоторые из них так и не смогли полностью восстановить свою долю рынка. С 2012 года в результате хакерских атак было потеряно более 2,85 миллиарда долларов. Однако после краха FTX ни одна крупная биржа не была взломана. Тем не менее, CEX остаются уязвимыми для взломов, что делает надежное управление рисками и средства защиты более важными, чем когда-либо, чтобы гарантировать, что клиенты не понесут убытков в непредвиденных обстоятельствах.

Тенденции новых продуктов, сделки и предложения

Работа криптобирж как экосистемы — это основная тенденция, которая повлияла на популярность CEX, предоставляя пользователям целостный опыт. Одним из примеров, приведенных в отчете, является Bitget, которая приобрела BitKeep Wallet в марте 2023 года с 8 миллионами пользователей приложения. По горячим следам идут Coinbase и Binance, обе из которых активно работают над созданием линейки собственных функций, дополненных инструментами входа Web3, резервными фондами и многим другим. Bitget также была одной из первых бирж, представивших копитрейдинг, наряду с конкурентами OKX и Bybit.

Объемы листинга дают пользователям разнообразие с точки зрения выбора активов и вариантов торговли. Наличие ланучпадов и хостинг IEO (Initial Exchange Offering) — преемника Initial Token Offering, — работают как важные магниты для пользователей, ищущих уникальные возможности и перспективные активы.

Будущие перспективы

Отчет Nansen завершается заявлением о том, что юридические требования, которые значительно ужесточили после краха FTX в отношении регулирования, подотчетности и требований KYC, создают новые проблемы для CEX. В отчете говорится, что только биржи, которым удастся гармонично сочетать пользовательский опыт и функциональность, получат шанс выжить в условиях все больших требований в криптоиндустрии.

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить исследования и инвестировать на свой страх и риск.