Bitget внедряет ИИ в грид-трейдинг

Сеточная торговля - это стратегия, которая использует торговые алгоритмы для автоматизации сделок для пользователей. Она включает в себя торговые алгоритмы, которые размещают ордера на покупку и продажу в заданном ценовом диапазоне через определенные временные интервалы и следуют стратегии "купить по низкой цене, продать по высокой" для совершения сделок. На волатильном криптовалютном рынке сеточные торговые боты помогают исключить эмоциональное принятие решений и эффективно выполнять заранее спланированную стратегию, экономя время и повышая эффективность.

Стратегии грид-трейдинга предполагают анализ исторических данных для выявления рыночных тенденций и оптимизации торговых параметров для конкретных рыночных циклов. Изучая движение цен и волатильность в различных условиях, трейдеры могут определить ценовой диапазон и интервалы между покупками и продажами. Эта стратегия опирается на закономерности, возникающие на основе обширных массивов данных, что позволяет получить представление об эффективности активов на разных этапах. В то время как грид-торговля традиционно была доступна опытным трейдерам, интеграция ИИ позволяет новичкам использовать эту стратегию, не требуя обширных знаний в этой области.

Функция искусственного интеллекта Bitget предлагает преимущества как для новичков, так и для опытных трейдеров. Пользователи могут выбирать из ряда режимов ИИ, включая "консервативные", "безопасные" и "агрессивные", удовлетворяющие различным склонностям к риску. Консервативные алгоритмы предназначены для новичков, не склонных к риску, в то время как безопасные алгоритмы нацелены на сбалансированных, нейтральных к риску инвесторов. Агрессивные алгоритмы направлены на максимизацию прибыли для опытных и часто торгующих трейдеров. Этот диверсифицированный выбор ботов с искусственным интеллектом предоставляет пользователям индивидуальные возможности для удовлетворения их индивидуальных торговых предпочтений и целей.

"Новая функция соответствует цели Bitget - предоставить пользователям инструменты для более разумной торговли. Продукты ИИ могут сделать сложные стратегии более доступными, что приведет к созданию более надежных систем и оптимизации прибыли," сказал Грейси Чен, управляющий директор компании Bitget.

Она также добавила: "Финансовый сектор уже давно принял ИИ, и рост продуктов, основанных на ИИ, несомненно, позволит создавать более доступные сложные стратегии. Как ведущая криптовалютная биржа, Bitget будет внедрять искусственный интеллект безопасным образом, чтобы помочь трейдерам генерировать более надежные стратегии и максимизировать их доходность".

Функция искусственного интеллекта в грид-трейдинге последовала за запуском ИИ Мартингейла от Bitget в июне. Это решение делает сложную стратегию более интуитивно понятной, доступной и удобной для пользователя. Стратегия Мартингейла предполагает постепенное увеличение размера инвестиций после каждого проигрыша для возмещения убытков и получения прибыли.

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить исследования и инвестировать на свой страх и риск.