Bitget объявила о ребрендинге

В основе ребрендинга лежит философия "Торгуйте умнее", подчеркивающая стремление Bitget предоставить людям интуитивно понятные инструменты для безопасного, удобного и эффективного финансового будущего. Примером такого видения является продукт копитрейдинга а также инструменты, основанные на искусственном интеллекте, которые будут представлены в ближайшем будущем. Благодаря этим возможностям Bitget стремится внести изменения в индустрию и создать беспроигрышную ситуацию для различных типов трейдеров.

«Пятилетний путь Bitget стал свидетельством нашей непрерывной технологической трансформации, и я горжусь прогрессом, которого платформа достигла с 2018 года. Сегодня, представляя новый фирменный стиль, концепцию и визуальное оформление, мы подтверждаем свою приверженность формированию более разумного цифрового будущего. Bitget стремится сотрудничать с лидерами отрасли для создания более безопасной, умной и продуктивной торговой среды, отражающей наше общее видение успеха», - так прокомментировал инициативу по ребрендингу Грейси Чен, управляющий директор Bitget.

Недавно Bitget достигла отметки в 20 миллионов зарегистрированных пользователей после интеграции с Bitget Wallet (ранее известный как Bitkeep), что является значительным достижением с момента запуска биржи в 2018 году. В настоящее время более 110 000 трейдеров предоставляют свои торговые стратегии в платформу, а около 540 000 следуют за ними и используют их опыт. Запуск копитрейдинга на Bitget оказал значительное влияние на результаты, достигнутые в первом полугодии 2023 года, привлекая более 29 700 новых элитных трейдеров, 169 800 новых подписчиков и в общей сложности более 74 миллионов долларов полученной прибыли.

Bitget также обновляет свой визуальный стиль, чтобы оптимизировать процесс торговли, сделав его более простым и эффективным. Новый визуальный дизайн бренда будет основан на «субтрактивном» подходе, который затронет в первую очередь «хвосты» в культовом логотипе Bitget со стрелкой. Упрощенная графика подчеркивает направление движения, помогая пользователям найти свой собственный торговый вектор, соответствующий их инвестиционным целям. В ближайшие полгода будет проведена полная визуальная реконструкция мобильной и десктопной версий биржи.

Непоколебимые обязательства Bitget, которые включают приверженность прозрачности и образованию, также распространяются на образовательные усилия биржи, которые являются частью философии «Торговать разумнее». С этой целью Bitget продолжает устанавливать высочайшую планку прозрачности и безопасности пользователей, публикуя ежемесячные аудиты состояния своих резервов: в июле Proof of Reserves достиг 223%, а фонд защиты пользователей Фонд защиты пользователей превысил $300 млн.

«С момента своего создания компания Bitget отстаивала лозунг «Лучше торговля - лучше жизнь», вдохновляя людей на принятие криптовалют и раскрытие их потенциала для более светлого будущего. В течение последних пяти лет она находится в авангарде инноваций, уделяя первостепенное внимание потребностям пользователей для решения сложных задач в торговле. Сегодня Bitget остается первопроходцем, предлагая удобные торговые продукты, которые задают стандарты в криптоиндустрии. Неизменно стремясь к формированию более разумного будущего, Bitget использует мощь технологий для расширения возможностей своих пользователей и стимулирования позитивных изменений в отрасли», - добавила Чен.

В настоящее время Bitget работает более чем в 60 странах и регионах, имеет 1300 сотрудников и занимает 4-е место среди CEX по объему накопленных торгов за квартал, согласно отчету TokenInsight 2023 Q2 Exchange Report. Среди 5 крупнейших CEX второе место по увеличению доли рынка занимает Bitget, доля которой выросла на 1,81% и достигла 8,7%. Токен BGB стал самым успешным токеном CEX в 2023 году, опередив BTC по итогам года.

Биржа намерена и дальше совершенствовать свою платформу и запускать новые полезные инструменты, такие как функции, основанные на искусственном интеллекте, чтобы помочь пользователям торговать более разумно. Bitget также продолжит повышать осведомленность пользователей о криптовалютах с помощью своих глобальных образовательных инициатив, программ и партнерства с такими известными именами, как Лионель Месси.

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить исследования и инвестировать на свой страх и риск.