Bitget проведет первый День криптовалют 12 августа

Различные образовательные кампании пройдут в девяти странах и регионах, включая Японию, Аргентину, Австралию, Дубай, Тайвань, Великобританию, Нигерию, Канаду и Индию. Инициатива является частью благотворительного проекта Bitget Blockchain4Youth и направлена на предоставление практических знаний о блокчейне, а также предложений по криптовалютной карьере для молодой аудитории.

Проект Bitget Blockchain4Youth, запущенный в мае 2023 года, призван помочь воспитанию молодых талантов и тем самым способствовать формированию криптопозитивного восприятия децентрализованных технологий в мире для их последующего массового внедрения. Курсы, предлагаемые Bitget, будут направлены на предоставление систематических знаний об отрасли и расширение возможностей молодых людей, желающих внедрять инновации и быть лидерами в этой области.

В недавнем исследовании отмечается, что миллениалы составляют 46% криптоэнтузиастов и лучше знакомы с интернетом и цифровыми технологиями, чем их более зрелые сверстники. Bitget считает, что сыграет важную роль в продвижении криптовалют, и поэтому стремится вдохновить костяк будущего мира присоединиться к волне криптовалют и следовать за ней.

Инаугурационное мероприятие Blockchain4Youth - День криптовалют - начнется 12 августа 2023 года. Его цель - дать участникам полное представление о криптоиндустрии, предоставить уникальные сведения о ландшафте отрасли. Участников ожидает практический опыт, демонстрирующий перспективные возможности, которые молодые специалисты могут открыть для себя в отрасли.

Акции, проводимые на разных континентах, имеют схожую программу, включающую доклады, сессии, викторины и практические занятия. Также будут подробно описаны внутренние процессы работы Bitget и Bitget Wallet, чтобы проиллюстрировать процесс работы в реальной среде криптоиндустрии. Кроме того, слушатели получат практический опыт работы с криптовалютами: как создать кошелек на блокчейне, как провести транзакцию на блокчейне и как создать NFT.

Это глобальное событие стало продолжением недавнего ребрендинга Bitget, в основе которого лежит философия "Торгуйте умнее". Эта инициатива подчеркивает стремление Bitget расширить возможности в плане обеспечения безопасного, удобного и эффективного финансового будущего. Чтобы реализовать это видение, проект Bitget — Blockchain4Youth — знаменует собой важную веху в стратегии биржи по распространению знаний о блокчейне и криптовалютах среди молодой аудитории.

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить исследования и инвестировать на свой страх и риск.