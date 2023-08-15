Bitget празднует пятилетний юбилей серией мероприятий и розыгрышами подарков

Празднование начнется с King's Cup Global Invitational (KCGI) 2023 - флагманского соревнования Bitget по глобальной торговле с внушительным призовым фондом, превышающим 2,65 млн USDT. Трейдеры по всему миру могут принять участие в захватывающем соревновании в категориях спотовой и фьючерсной торговли, демо-трейдинга и копитрейдинга, чтобы побороться за головокружительные награды, включая такие призы, как Tesla Cybersquad и вертолет Airbus H135. Открыта регистрация на четвертый выпуск этого долгожданного мероприятия.

В сентябре в Сингапуре пройдет первый саммит Bitget EmpowerX, который объединит более 50 криптолидеров и более 1000 участников для изучения потенциала криптовалют и Web3 для революции в финансах и мировой экономике. Такие авторитетные докладчики, как Хасиб Куреши из Dragonfly и Себастьен Борге из Sandbox, поделятся своими мыслями о будущем блокчейна и криптовалют. Участники получают бесценные сведения о рынке, позволяющие им быть в курсе будущий тенденций.

Премия Bitget Smart Awards включает в себя два сегмента - Smart Money Awards и Hero Trader Awards. Премия Smart Awards, основанная на опыте компании 0xScope, известной своими аналитическими решениями в области блокчейна, проливает свет на образцовую инвестиционную деятельность благодаря тщательному анализу ончейн-данных. В номинации Smart Money Awards представлены такие категории, как Memecoin Master, Airdrop Hunter 2023 и NFT Guru 2023, а в номинации Hero Trader Awards - Wealth Hunter 2023 и Trader of The People 2023. Цель Bitget - отметить трейдеров и инвесторов, которые воплощают в жизнь принцип "Торгуйте умнее", тем самым признавая тех, кто продвигает вперед сферу блокчейна и криптовалют. Эти награды дают энтузиастам криптовалют знания, стратегии, понимание и инструменты, позволяющие грамотно ориентироваться в рыночных тенденциях.

В завершение праздника Bitget представляет кампанию Collect2Earn, в рамках которой участники выполняют задания, чтобы получить долю призового фонда в размере 50 000 USDT, а также собирают карты Bitget Milestone Cards, отмечающие ключевые моменты пятилетнего пути платформы. Эта кампания является ярким подтверждением траектории роста Bitget и ее неизменной приверженности своим пользователям.

"Мы с радостью отмечаем пятилетие объединения криптовалютных энтузиастов по всему миру посредством беспрепятственной и надежной торговли", - заявила Грейси Чен, управляющий директор Bitget. "Празднование пятилетнего юбилея подтверждает нашу приверженность к тому, чтобы вооружить трейдеров знаниями, увлекательными мероприятиями и безграничным азартом. Мы с нетерпением ожидаем, что в течение многих лет мы будем развивать лучшие торговые возможности вместе с нашим сообществом".

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить исследования и инвестировать на свой страх и риск.