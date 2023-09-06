Bitget представляет инновационный продукт Snowball

Компания Bitget заявила, что выпуск ее инновационного продукта соответствует общей философии "Торговать умнее", которую компания продвигает как ключевой фактор своей позиции среди более молодой и более информированной аудитории пользователей. Bitget Snowball - это структурированный финансовый продукт с гарантией основного капитала, привязанный к инвестиционному портфелю рынка опционов. Новый продукт использует ранее выпущенную функцию Bitget Earn для оптимизации доходов и гарантии основного капитала. Snowball предлагает постоянное накопление доходов, а также взрывной рост прибыли.

В компании Bitget подчеркивают, что название нового продукта отражает его суть - "снежный ком" доходов, при этом предоставляя пользователям массу дополнительных преимуществ. Среди последних - устойчивая совокупная доходность и избежание экстремального рыночного риска при более эффективном использовании капитала. Snowball предназначен для пользователей как бычьего, так и медвежьего подхода. Бычий Snowball: предназначен для пользователей, стремящихся сохранить свои основные средства и прогнозирующих умеренные колебания или небольшой рост цен в определенных ценовых диапазонах. В то время как медвежий Snowball: предназначен для пользователей, стремящихся защитить свои основные средства и прогнозирующих умеренные колебания или незначительное снижение цен в определенных ценовых диапазонах.

Продукт Snowball будет работать на основе принципа периодов наблюдений, который предполагает диапазон, в котором пользователь подписывается на продукт и начинает получать проценты, пока накапливается доход. В течение этого периода будут наблюдаться так называемые нок-ин и нок-аут цены, которые определят уровень доходности, на которую могут рассчитывать пользователи. Bitget предоставляет всем подписавшимся пользователям подробную диаграмму цен нок-ин и нок-аут, как для бычьих, так и для медвежьих сценариев. Пользователи Snowball также будут иметь право прибегнуть к досрочному погашению, причем последнее основано на совокупном APR на момент подачи запроса на досрочное погашение.

Основная ценность нового продукта заключается в его изначально низкой степени риска, который, однако, все еще зависит от вовлеченности пользователей и использования капитала. Исключительно высокая или низкая волатильность может оказать влияние на доходность.

"Компания Bitget неизменно стремится предоставить пользователям умные и безопасные торговые решения. С запуском Snowball мы переосмысливаем способы криптоинвестиций. Snowball - это не просто продукт, это свидетельство нашего стремления помочь пользователям разумно и уверенно торговать в динамичном мире криптовалют. Мы считаем, что финансовые инновации должны быть доступными и защищенными, и Snowball воплощает эту философию, предоставляя пользователям принципиально защищенный, оптимизирующий доходность и гибкий инструмент инвестирования", - сказала Грейси Чен, управляющий директор компании Bitget.