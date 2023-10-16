Хакатон Bitget Blockchain4Youth U30 объявляет победителей

Благодаря тесному сотрудничеству Bitget и лидеров отрасли, включая Bitget Wallet , Foresight Ventures и HackerEarth, в рамках хакатона U30 был разыгран общий призовой фонд в размере $40 000, а участие приняли более 1000 команд молодых талантов, которые продемонстрировали выдающуюся креативность и технологическую хватку. Жюри этого мероприятия состояло из внутренних блокчейн-экспертов Bitget, которые отбирали лучшие работы не только по принципу инновационности, но и жизнеспособности и вклада, необходимых для реальных приложений.

Конкурс включал три темы:

Trustless инфраструктура для ИИ . Участники продемонстрировали свои инновационные навыки, создав не требующую доверия инфраструктуру для ИИ, обеспечив безопасность и конфиденциальность приложений ИИ с использованием доказательств с нулевым разглашением (zkp) и zk-SNARK. Их решения также предоставили разработчикам возможности доказательств с нулевым разглашением, а доказательства с нулевым разглашением расширили возможности AI DApps и zkml (машинное обучение с нулевым разглашением), обеспечивая безопасные и конфиденциальные приложения машинного обучения с использованием технологии блокчейна. AIGC и Web3 Gaming : игровая индустрия является одним из наиболее быстрорастущих секторов в мире, но она сталкивается с проблемами масштабируемости, безопасности и прозрачности. Участники разработали решения, которые использовали AIGC и технологию блокчейна, чтобы совершить революцию в играх Web 3, повышая погружение и доверие игроков. Маркетплейс ИИ . Поскольку ИИ и машинное обучение набирают популярность, обеспечение безопасности и конфиденциальности приложений ИИ имеет решающее значение. Участники этого конкурса создали маркетплейс ИИ, который обеспечил безопасный и прозрачный обмен алгоритмами и данными ИИ с помощью технологии блокчейн .

Победители были определены в отдельных категориях ниже, каждый из которых получил по $10 000 в знак признания их исключительной работы:

● Вклад в Блокчейн Сообщество: Lilium за инновационную программу компенсации выбросов углерода, в которой используется блокчейн для проверки углеродных квот.

● Самое креативное решение : Grease Pencil, создатели конструктора раскадровки с использованием искусственного интеллекта.

● Наиболее жизнеспособное решение : «Исследуйте мир», разработчики игры на основе NFT, в которой компании предлагают купоны на NFT для сбора и использования.

● Лучший дизайн : Derma 360 — за ручку для диагностики проблем кожи с искусственным интеллектом.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget , выразила удовлетворение результатами, сказав: «Этот хакатон иллюстрирует креативность и потенциал наших будущих лидеров и тесно связан с всеобъемлющей инициативой Bitget Blockchain4Youth, которая направлена на стимулирование внедрения блокчейна и криптовалют среди молодых людей. Идеи и инновации, представленные здесь, несомненно, сформируют будущее индустрии криптовалют и блокчейнов».