Bitget Builders запускает лимитированную серию NFT-токенов для поощрения участников

Подчеркивая свою преданность сообществу, Bitget Builders поощряет своих преданных участников первым лимитированным выпуском из 500 NFT-токенов, каждый из которых сопровождается уникальным набором преимуществ, разработанных для вознаграждения основных участников за их значительный вклад и неизменную поддержку.

«Выпуск ограниченной серии NFT - это свидетельство нашей признательности за неустанные усилия и энтузиазм наших основных участников,» - прокомментировала Грейси Чен, управляющий директор Bitget. "Мы глубоко верим в энергию молодежи и ее потенциал как будущих лидеров в криптоиндустрии. Также, мы стремимся предложить еще больше преимуществ для наших уважаемых участников, повысить их вовлеченность в экосистему Bitget и создать условия для их процветания".

Данная лимитированная серия NFT предлагают целый ряд эксклюзивных преимуществ, включая карту Exclusive PASS (доля в вайтлистинге), регулярное предоставление информации о трендах на рынке и передовых инвестициях, премиальные товары и возможность получения дохода от аирдропов. В перспективе компания Bitget намерена и дальше расширять возможности своего сообщества с помощью NFT, гарантируя, что ее участники будут и дальше извлекать основные ценности и выгоды от своего сотрудничества с Bitget.

Программа Bitget Builders является ключевым компонентом благотворительного проекта Blockchain4Youth. В рамках программы планируется привлечь молодые таланты, предоставив им комплексное образование и обеспечив подготовку в области криптовалют, блокчейна и Web3, а также бесценный опыт работы в криптоиндустрии. В рамках этой инициативы Bitget стремится вдохновить и расширить возможности нового поколения криптолидеров, формируя устойчивое сообщество в постоянно меняющемся мире блокчейн-технологий.

Успех начального этапа программы Builders Program открыл дорогу для запуска второй фазы программы Bitget Builders. В рамках расширенной программы, Bitget планирует привлечь более 100 молодых талантов по всему миру, предложив им всестороннее образование и бесценный опыт работы в сфере криптовалют, блокчейна и Web3.

Помимо этого, программа Bitget Builders направлена на глубокую интеграцию разработчиков в экосистему Bitget, способствуя формированию надежного криптосообщества вместе с Bitget. Программа также планирует расширить свое влияние и воспитать следующее поколение лидеров с помощью Bitget Builders Global Tour. Эта новаторская инициатива позволяет преданным участникам организовывать эффективные офлайн-мероприятия в 20 странах мира, сближая местные сообщества к миру блокчейна и экосистеме Bitget.