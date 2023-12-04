Оценка Фонда защиты Bitget достигла максимума в ноябре

Фонд защиты Bitget является одним из крупнейших фондов самострахования в криптовалюте. Она укрепляет доверие пользователей, обеспечивая дополнительный уровень защиты, поскольку защищает криптоактивы от взломов, мошенничества и экстремальных рыночных условий.

Фонд защиты полностью самофинансируется, что обеспечивает высокую степень операционной гибкости и автономности. Фонд защиты представляет собой надежный финансовый щит, предназначенный для защиты финансовых интересов пользователей Bitget. Такой подход обеспечивает быстрое и эффективное покрытие активов без внешней волокиты и необходимости корректировки политики.

Для дальнейшего повышения устойчивости и ликвидности фонда к внешним событиям он включает в себя диверсифицированный портфель высоколиквидных криптовалют, в том числе BTC, USDT и USDC. В ноябре Фонд защиты Bitget поддерживал очень стабильный рост в соответствии с движениями рынка, достигнув 16 ноября рекордного значения в $410 млн.

"В Bitget мы стремимся предоставить пользователям лучший сервис, чем на традиционных биржах. Мы постоянно стремимся защитить наших пользователей и создать криптовалютный опыт с экосистемой продуктов мирового класса. Безопасность является приоритетом, а защита интересов пользователей - это то, что заставляет людей выбирать нас, когда речь идет о криптовалютах", - говорит Грейси Чен, управляющий директор Bitget.

Состояние Фонда защиты Bitget в ноябре 2023:

Наибольший объем резервов: $410,37 млн (16 ноября)

Наименьший объем резервов: $389,36 млн (1 ноября)

Средний объем резервов: $401,31 млн

Стремление компании Bitget к прозрачности не основывается только на отчете о состоянии Фонда защиты. С декабря 2022 года биржа постоянно предоставляет проверенные данные о подтверждении резервов, что дает пользователям дополнительную уверенность в безопасности своих активов. Bitget продолжает предоставлять пользователям неограниченный доступ к полной информации о фонде, включая адреса кошельков, находящиеся в открытом доступе.

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