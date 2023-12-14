Bitget Wallet заключает партнерство с Linea для совместного развития экосистемы Layer 2

Bitget Wallet интегрирован с основной сетью Linea, обеспечивая связь с кошельком и поддержку основной сети Linea и проектов экосистемы. Теперь пользователи кошелька могут легко подключаться к Linea через мобильное приложение и расширение для браузера, управлять своими активами в экосистеме Linea, совершать многосетевые обмены на токены Linea и просматривать свечные данные в режиме реального времени, а также взаимодействовать с проектами в экосистеме Linea.

«Партнерство с Bitget Wallet — это отличный шаг для Linea, улучшающий взаимодействие пользователей с нашим решением zkEVM Layer 2. Это сотрудничество упрощает управление активами и взаимодействие с экосистемой сети, что соответствует нашей цели — сделать web3 более доступным и эффективным. Мы воодушевлен этим сотрудничеством и тем положительным влиянием, которое оно окажет на экосистему Linea», — Деклан Фокс, руководитель продукта».

Разработанная компанией Consensys, Linea - это удобная для разработчиков сеть Ethereum второго уровня, построенная на основе технологии доказательства нулевых знаний, которая призвана обеспечить эффективные решения для масштабирования, чтобы повысить производительность и удобство использования Ethereum.

В рамках этого сотрудничества Bitget Wallet запустил мероприятие "DeFi Voyage", организованное Linea на своей платформе Task2Get, что ознаменовало начало второго этапа инициативы Bitget Wallet Task2Get. Исследуя экосистему Linea внутри кошелька и выполняя задания, такие как обмен токенами и взаимодействие с DApp, пользователи могут заработать вознаграждения Task2Get NFT, распределяемые Bitget Wallet, и принять участие в общем призовом фонде в $10 000. Мероприятие продлится с 14 по 28 декабря. Владельцы Task2Get NFT получат право на дополнительные бонусы от этой кампании, включая токены от партнерских проектов и многое другое.

Task2Get, платформа поощрения за исследования Web3, представленная Bitget Wallet, вознаграждает пользователей за участие в различных заданиях по взаимодействию с цепочкой, предлагая пользователям эффективный способ как учиться, так и зарабатывать в различных экосистемах, а также предоставляя возможности для роста этих проектов.

"Как активные участники экосистемы Web3, мы не только курируем и показываем перспективные майнеры и проекты, чтобы пользователи могли лучше взаимодействовать и претендовать на будущие эфиры, но и запускаем различные стимулирующие события с заданиями в сотрудничестве с этими сторонами", - говорит Элвин Кан, главный операционный директор Bitget Wallet. "Это позволит пользователям исследовать и взаимодействовать с децентрализованными экосистемами, одновременно получая вознаграждения".

Помимо удобного пользовательского интерфейса и исчерпывающих руководств по взаимодействию, Task2Get также предоставляет удобный доступ к записям взаимодействия и напоминаниям о нем. За выполнение различных заданий пользователи могут заработать эксклюзивные NFT, которые в будущем дадут им право на получение таких вознаграждений, как ваучеры и аирдроп.

Являясь одним из ведущих мировых торговых кошельков Web3, Bitget Wallet предоставляет надежные и мощные услуги для более чем 12 миллионов пользователей по всему миру. Мобильное приложение Bitget Wallet также занимает четвертое место по количеству загрузок в мире за последние месяцы. Опираясь на обширную базу пользователей и сильное влияние на рынке, компания создала надежную платформу для роста и распространения Web3-сетей и проектов с помощью своего стимула Task2Get. Благодаря постоянному углублению сотрудничества между Bitget Wallet и Linea, Task2Get станет ключевым фактором, способствующим дальнейшим инновациям и росту рынка, а также вовлечению пользователей и активному взаимодействию в экосистеме.