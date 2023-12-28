Итоги Bitget Wallet за 2023 год

Он постоянно достигает множества первенств, заявляя о себе как о новаторе в предоставлении комплексного обзора всех блокчейнов, агрегации текущих рыночных данных DEX, обеспечении кроссчейн совместимости для транзакций и внедрении собственного NFT-маркетплейса…

На этой неделе Bitget Wallet представил свой ежегодный обзор за 2023 год, освещая значимые достижения и успехи, которые были достигнуты в течение этого времени.

От BitKeep к Bitget Wallet с акцентом на торговлю в Web3

В 2023 году Bitget Wallet претерпел серьезные изменения. Март ознаменовал собой важный этап: финансирование в размере $30 миллионов от торговой платформы Bitget положило начало взаимной бизнес-интеграции. К августу ребрендинг Bitget Wallet был официально завершен, что означало целенаправленный переход к ончейн торговле активами внутри сети и стремление к совершенству в этой области.

«Торговля и выпуск активов стали ключевым аспектом Web3», - прокомментировал Элвин Кан, главный операционный директор Bitget Wallet. Обозначив важность торговли, он подчеркнул, что кошелек "стал одним из основных запросов пользователей и наиболее эффективной точкой входа на платформу для получения прибыли».

Bitget Swap поддерживает почти 30 публичных блокчейнов, агрегирует ликвидность из множества основных децентрализованных бирж (DEX) и мостов для кроссчейн обмена. Это позволяет пользователям с легкостью торговать активами на различных блокчейнах прямо из кошелька с помощью интеллектуальных текущих рыночных данных, которые помогают пользователям принимать обоснованные решения в торговле.

В этом году Bitget Swap претерпел значительные обновления. Например, была введена функция мгновенной комиссии (газа), включая транзакции без комиссии (газа) и функции пополнения “заправки” ETH. Кроме того, были также усовершествованы инструменты анализа рынка, чтобы позволить пользователям отслеживать общие тенденции на всех блокчейнах, движение "умных" денег и различные рейтинги рынка, предоставляя возможность для раннего выявления перспективных инвестиционных возможностей. Также были представлены различные режимы торговли, такие как лимитные ордера и торговля фьючерсами, а также глобальный запуск Quick Buy, собственной встроенной функции кошелька.



Внедрение MPC Wallet корпоративного уровня и системы безопасности GetShield

В этом году Bitget Wallet представил «бесключевой» кошелек MPC корпоративного уровня, реализовав передовое решение многосторонних вычислений (MPC), которое предлагает пользователям безопасные и удобные услуги Web3-кошелька. Внедрение системы безопасности GetShield еще больше усилило различные функции и услуги платформы, обеспечивая комплексную, надежную и интеллектуальную защиту для каждой транзакции или сценария взаимодействия.

Система безопасности GetShield охватывает обнаружение рискованных токенов, обнаружение контрактов, обнаружение авторизаций, идентификацию мошеннических адресов, механизмы защиты от фишинга, рейтинги безопасности DApp и многое другое, обеспечивая комплексные всесторонние меры безопасности, которые охватывают весь набор продуктов Bitget Wallet.

Bitget Wallet также поддерживает подключение аппаратных кошельков, обеспечивая безопасное владение пользователем собственным приватным ключом. Такие команды, как SlowMist и Certik, проводят строгий аудит по безопасности для основных кодов, включая рыночные протоколы Swap и NFT, а интеграция Flashbots дополнительно защищает пользователей от вредоносных атак MEV (максимальная извлекаемая ценность).

С переходом от BitKeep к Bitget Wallet и использованием созданной системы безопасности и мер по защите средств Bitget, Bitget Wallet разделяет фонд в размере $300 миллионов по защите от рисков с Bitget, укрепляя свою устойчивость к потенциальным рискам.

Портал к экосистемам Omnichain, Task2Get объединяет пользователей и проекты Web3

Bitget Wallet нацелен на постепенную интеграцию различных блокчейнов, поддерживая более 90 сетей и предлагая такие комплексные Web3-услуги, как управление активами и торговлю, анализ текущих рыночных данных, создание NFT на маркетплейсе, взаимодействие DApp и многое другое, предлагая единый интерфейс для исследования мира Web3.

Совместные усилия Bitget Wallet с многочисленными проектами и разработчиками привели к растущей интеграции платформы как подключаемого кошелька на официальных сайтах ведущих проектов, охватывающих различные сектора, включая DEX, кроссчейн мосты, DeFi и метавселенные. Также были организованы акции по аирдропам токенов с участием сотен таких ведущих проектов, чтобы предоставить пользователям интерактивный опыт использования кошелька с поощрениями, когда они исследуют мир Web3 с помощью Bitget Wallet.

Более того, запуск платформы Task2Get по стимулированию исследования Web3 преследует двойную цель - демонстрация потенциальных основных сетей и проектов пользователям, а также проведение различных акций с вознаграждениями на основе задач по сотрудничеству с популярными организациями. Платформа Task2Get предоставляет пользователям преимущества, связанные с взаимодействием, через различные руководства, регулярные оповещения и удобные функции запроса, выступая в качестве незаменимого мобильного инструмента для участия в аирдропах и максимизации прибыли.

Предоставляя свои услуги 12 миллионам пользователей по всему миру и заняв 4-е место по количеству загрузок среди пользователей в четвертом квартале.

Глобальная база пользователей Bitget Wallet превысила 12 миллионов человек, заняв седьмое место в мире по количеству пользователей. Примечательно, что в четвертом квартале 2023 года кошелек занял четвертое место в мире по количеству загрузок, что подтверждает постоянный рост числа пользователей и популярность бренда в сфере Web3. В этой быстро развивающейся отрасли Bitget Wallet остается неизменным в своем стремлении улучшать инфраструктуру, постоянно соответствуя реальным запросам пользователей, независимо от направления их бизнеса или функции продукта. Активно принимая новые тенденции и адаптируясь к изменениям, Bitget Wallet постоянно вносит существенный вклад в отрасль. «Глядя на предстоящий год, Bitget Wallet будет стараться использовать возможности, которые открываются с каждым новым активом и рыночным повествованием», - подчеркнул Элвин. «Мы будем продолжать усовершенствовать возможности продукта и предоставлять высококачественные услуги по работе с активами в сети, помогая пользователям в их путешествии по исследованию Web3».