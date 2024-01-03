Bitget и CV Labs совместно проведут мероприятие “Инновационный вторник” Web3 Hub в Давосе

Мероприятие соберет лидеров мирового уровня, чтобы исследовать значимость пространства Web3 и влияние технологии блокчейн на различные сектора. В графике представлены дискуссии, которые проведут женщины-лидеры после тщательного анализа комплексного отчета, в котором представлена гендерно-ориентированная информация о тенденциях финансирования.

Всемирный экономический форум в Давосе традиционно собирает мировых лидеров и видных представителей из традиционного финансового мира, в то время как Web3 Hub в Давосе представляет собой еще одну ключевую встречу, посвященную блокчейну и индустрии Web3. [aBitget предстоит возглавить утреннее мероприятие «Инновационный вторник» Web3 Hub в Давосе, где будет представлена специальная сессия, посвященная использованию технологии блокчейна и криптовалюты для повышения финансовой доступности и расширения прав и возможностей представителей всех полов и финансовых слоев. Сессия будет состоять из двух частей, посвященных обсуждению финансовой вовлеченности, которую обеспечивает блокчейн.

Ожидается, что одной из ключевых моментов программы станет подробный отчет, предоставляющий понимание тенденций финансирования через призму гендерного аспекта от команды Bitget, что является важным вопросом в современной экономической отрасли. Этот анализ направлен на извлечение существующих данных для вклада в текущие дискуссии, связанные с разнообразием, доступностью и общественным воздействием на широкий спектр цифровых финансов. Кроме того, эта увлекательная дискуссия объединит женщин-лидеров из сферы криптовалют и финансов, чтобы поделиться вдохновением и ценными идеями.

Мероприятие даст возможность приобрести уникальный и ни с чем не сравнимый опыт, направленный на совместные дискуссий о финансовой инклюзивности, гендерном равенстве и преобразующем влиянии технологий Web3 во всем мире. Международные организации повсеместно признают необходимость финансовой инклюзивности для обеспечения экономической устойчивости, особенно в неспокойные периоды. Поскольку более 1 миллиарда человек находятся в финансовой изоляции (по данным Всемирного банка), все усилия по содействию равноправия имеют решающее значение для благосостояния граждан со всего мира.

Web3 Hub в Давосе - это по сути специальное мероприятие, которое является катализатором для дискуссий и понимания преобразующего воздействия индустрии Web3. Четырехдневное мероприятие станет плавильным котлом для идей, которые будут содействовать для дискуссий о влиянии технологии блокчейна на различные отрасли, экономики и сообщества. Это мероприятие организовано CV Labs, всемирно известным создателем экосистемы венчурной компании CV VC, которая играет важную роль в развитии мировой экосистемы блокчейнов, выводя блокчейн на передний план в технологической сфере.

Грейси Чен, управляющий директор компании Bitget, заявила: «Мероприятие Web3 Hub в Давосе призвано подчеркнуть свою значимость, способствуя наводящим на размышления дискуссиям, динамическим возможностям для общения и предоставлению бесценной информации о преобразовательном потенциале Web3. Поскольку технология блокчейн меняет отрасли, а криптовалюта получает широкое признание, важно строить диалог между традиционным финансовым и инновационным финансовым секторами. Bitget всегда следует своему стремлению проводить эти жизненно важные дискуссии о продвижении инноваций посредством более равноправного подхода».

«Для нас большая честь стать одним из организаторов этого собрания лидеров мнений и быть в центре дискуссий, посвященных обеспечению справедливого будущего с использованием возможностей мира Web3. В этом году, в соответствии с нашей миссией по содействию финансовой открытости и решению ключевых вопросов, мы опираемся на выводы и идеи, почерпнутые из нашего комплексного отчета. Мы стремимся направить дискуссии к пониманию и решению проблем, в конечном итоге двигаясь к более всеобъемлющему финансовому сектору", - подчеркнула Грейси.

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