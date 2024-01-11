Блокчейн-стартапы, возглавляемые женщинами, получают лишь 6% общего финансирования

Исследование проводилось в течение двух лет и опиралось как на качественные, так и на количественные данные, чтобы дать четкое представление о разнице в финансировании, получаемом стартапами, возглавляемыми мужчинами и женщинами. Цель данного исследования - выявить существующие проблемы гендерного неравенства в индустрии и дать представление о возможных путях их решения.

Основные выводы

В целом, в период с 1 квартала 2022 года по 3 квартал 2023 года привлечение средств блокчейн-стартапами сокращалось на 70,1% в квартал.

За исследуемый период блокчейн-стартапы привлекли $27,85 млрд, при этом блокчейн-стартапы, возглавляемые женщинами, получили лишь 6,34% от общего объема финансирования.

С начала 2022 года число блокчейн-стартапов, возглавляемых женщинами, сократилось на 45,2%, но уже сейчас наблюдается восстановление.

Доля стартапов, возглавляемых женщинами, немного увеличилась - с 8,3% в 2022 году до 8,6% в третьем квартале 2023 года.

Финансирование блокчейн-проектов под руководством женщин более чувствительно к негативным изменениям, но менее чувствительно к бычьим тенденциям

Существует острая потребность в инкубаторах, способных поддерживать стартапы, основанные женщинами, и создавать более инклюзивную и благоприятную среду для их развития.

В отчете рассматриваются ключевые причины сохраняющегося неравенства: на финансирование блокчейн-стартапов, возглавляемых женщинами, влияют общие тенденции инвестирования в стартапы, общая ситуация на криптовалютном рынке, настроения инвесторов и их предвзятость. Последний фактор объясняется тем, что более 90% финансирования направляется на проекты, возглавляемые мужчинами.

Команда Bitget основывает свой исследовательский подход на периоде с 2022 по первые три квартала 2023 года, чтобы получить актуальное представление о текущих принципах оценки рынка и получить представление о потенциальных тенденциях. Среди тенденций, оказывающих наибольшее влияние на доступность финансирования, - преобладание "медвежьих" настроений, из-за которых количество сделок в 2022 году сократилось на 61,6%, что привело к снижению объемов инвестиций, а самый низкий зарегистрированный показатель составил $1,97 млрд, что составляет 29,1% от пика, наблюдавшегося в начале 2022 года.

Доказано, что гендерная предвзятость оказывает определяющее влияние на инвестиции: согласно статистике, стартапы, возглавляемые мужчинами, привлекли $27,85 млрд, а блокчейн-стартапы, возглавляемые женщинами, - $1,77 млрд, или всего 6,34% от общей суммы. Доля стартапов, возглавляемых женщинами, немного увеличилась - с 8,3% в 2022 году до 8,6% в третьем квартале 2023 года.

Исследование, проведенное компанией Bitget, показывает четкую корреляцию между полом основателя и объемом инвестиций, поднимая вопрос о преобладании предвзятости в криптоиндустрии. Учитывая инклюзивный и глобальный характер экономики на основе блокчейна, гендерные предубеждения, играющие определяющую роль в ограничении участия и возможностей, - это неприемлемое явление, с которым необходимо бороться. Грейси Чен, управляющий директор Bitget, заявила:

"Как лидер криптоиндустрии, мы признаем свою ответственность за то, чтобы говорить о неудобных истинах и стимулировать значимые изменения. Диспропорции, выявленные в ходе нашего исследования, служат ярким напоминанием о том, что мы должны активно стремиться к созданию экосистемы, в которой талант и потенциал являются единственными критериями, лишенными гендерных предубеждений. Мы по-прежнему решительно настроены на создание инклюзивной среды, в которой все, независимо от пола, имеют равные возможности в этом трансформирующемся секторе".

Отчет также проливает свет на некоторые важные тенденции в отрасли, подчеркивая влияние настроений инвесторов на потенциал и жизнеспособность стартапов в зависимости от пола основателя под влиянием рыночных условий.