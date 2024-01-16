Bitget запускает проект Blockchain4Her для продвижения гендерного равенства в Web3

Несмотря на прогресс в отрасли и растущую инклюзивность, сохраняется значительная гендерная предвзятость. Недавнее исследование Bitget, выявило ограниченное гендерное разнообразие на рынке финансирования блокчейнов, указав, что стартапы, возглавляемые женщинами, получили только 6% от общего объема финансирования. В современной и мировой экономике, основанной на блокчейне, распространение гендерных предрассудков, которые значительно ограничивают возможности, является неприемлемой проблемой. Такие программы, как Blockchain4Her, направлены на устранение этого неравенства. Подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются стартапы, возглавляемые женщинами, Bitget стремится повысить осведомленность и способствовать совместным усилиям в создании более инклюзивной финансовой сферы.

Ключевые инициативы Blockchain4Her:

Инкубационные программы для женщин-предпринимателей и конкурсы презентаций:

В рамках инициативы Blockchain4Her Bitget запустит инкубационные программы, специально разработанные для женщин-предпринимателей. Эти программы обеспечат всестороннюю поддержку, менторство и ресурсы, давая женщинам возможность ориентироваться и добиваться успеха в блокчейн отрасли. Кроме того, Blockchain4Her проведет конкурс презентаций для стартапов, которые основали женщины, предоставляя им платформу для демонстрации своих инноваций и привлечения потенциальных инвестиций.

Саммит и награды «Женщины в блокчейне»:

Blockchain4Her проведет эксклюзивное мероприятие под названием Саммит и награды “Женщины в блокчейне”, которое станет платформой для празднования и признания выдающихся достижений женщин в сфере блокчейна. Данный саммит направлен на создание возможностей для налаживания профессиональных контактов среди женщин, способствуя сотрудничеству и формированию сообщества. Благодаря содержательным дискуссиям и мероприятиям Bitget стремится вдохновить больше женщин к активному участию и развитию своей карьеры в отрасли блокчейна.

Программа “Амбассадор”

Bitget также пригласила лидеров отрасли присоединиться в качестве амбассадоров программы Blockchain4Her, поддерживающей гендерное равенство в блокчейне. Амбассадоры будут выступать с рекомендациями, привлекать и содействовать достижению положительных результатов, добиваясь созданию инклюзивной среды.

Инициатива Blockchain4Her от Bitget основывается на успехе проекта Blockchain4Youth и программы Bitget Builders. Blockchain4Youth с инвестиционным планом в размере $10 млн в течение последующих пяти лет сыграла решающую роль в вдохновении молодого поколения на освоение технологии блокчейн. Попытки Bitget по обеспечению равных возможностей и продвижению финансовой инклюзивности лежат в основе этих инициатив.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, поделилась своим восторгом по поводу этой инициативы:

«В отрасли, которая быстро развивается, жизненно важными факторами для устойчивого развития являются разнообразие и инклюзивность. Blockchain4Her отражает нашу приверженность преодолению гендерного неравенства в индустрии блокчейна. Благодаря инкубационным программам, конкурсам презентаций и мероприятий по признанию мы стремимся предоставить женщинам возможность взять на себя руководящие роли в сфере Web3 и блокчейна. Данная инициатива соответствует нашему общему видению для создания более справедливого и инклюзивного будущего с помощью блокчейн-технологии».

С помощью программы Blockchain4Her Bitget добивается успехов в продвижении целей устойчивого развития ООН в области гендерного равенства, создавая более разнообразную и инклюзивную блокчейн индустрию, которая открывает женщинам возможность вносить свой вклад, руководить и процветать в этой отрасли.