Отчет Bitget показывает, что 33% кандидатов на работу в криптосфере приходят из банков

Основные выводы:

33% соискателей на работу в криптобирже ранее работали в банковской сфере;

Инвестиции в блокчейн-банкинг достигнут $40,4 млрд к 2031 году;

Сокращение доходов банков на 50% привело к сокращению более 70 000 сокращений рабочих мест в период с 2020 по 2023 годы;

36% вакансий, связанных с блокчейном ,были удаленными, что вдвое превышает средний мировой показатель в 16%.

Зарплата в криптостартапах почти в два раза выше, чем на аналогичных должностях в банковской сфере;

23% кандидатов претендуют на должности менеджера KYC, специалиста по соблюдению требований, старшего специалиста по обеспечению соответствия и аналитика по борьбе с отмыванием денег.

В отчете рассматриваются некоторые основные события, способствовавшие внедрению блокчейна в традиционный банкинг в 2023 году, включая запуск инициатив по развитию, направленных на внедрение децентрализованной технологии, такими гигантами, как HSBC, JPMorgan Chase, Citi Group и другими. Согласно прогнозам, к 2031 году влияние блокчейна на розничный банкинг достигнет отметки в $40,4 млрд, что соответствует CAGR-росту в 40,4%, а в период с 2025 по 2026 год расходы банков на блокчейн достигнут $22,5 млрд.

Основной раздел отчета посвящен тенденциям в сфере рекрутинга в индустрии блокчейна и подчеркивает, что таланты из финансового сектора мигрируют в сферу криптовалют в поисках возможностей, привлеченные более высокими зарплатами и инновационными перспективами. В результате происходит отток мозгов из традиционных банков, что заставляет последних пересматривать подходы к найму персонала и компенсационные предложения.

Статистика, представленная в отчете, показывает, что только в Великобритании в 2020 году количество вакансий, связанных с технологиями, увеличится на 46% - это одна треть всех вакансий, размещаемых в стране. Лучше всего этот случай описывает Goldman Sachs, где 30% сотрудников — инженеры-программисты.

Сокращение доходов инвестиционных банков более чем на 50% по сравнению с прошлым годом привело к увольнениям, что привело к миграции талантов. Реорганизация таких банков, как Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs и других, только с 2020 года привела к сокращению более 50 000 рабочих мест. Еще 20 000 рабочих мест было сокращено пятью крупными банками в 2023 году.

Смещение акцента в сторону технологичной работы со стороны молодых сотрудников также является одним из основных факторов, способствующих дальнейшему сокращению штата банков. Отток был несколько сбалансирован высокотехнологичной отраслью, где такие компании, как Coinbase, Amazon, Alphabet, Microsoft и другие, наняли от 200 до 20 сотрудников. Криптовалютный сектор лидировал по количеству нанятых сотрудников: Coinbase привлекла 197 талантов, а Amber Group - 250. Такая динамика сохраняется, несмотря на банкротство FTX в 2022 году, в результате которого в секторе было потеряно более 2000 рабочих мест.

Что касается оплаты труда, в отчете говорится, что банки снизили общую зарплату из-за удаленных условий работы и диджитализации, в то время как криптоиндустрия предложила конкурентно более высокие зарплаты для удаленных сотрудников. В 2022 году 36% вакансий, связанных с блокчейном, были удаленными, что вдвое больше, чем в среднем по миру - 16%. Что касается зарплаты, то младшие инженеры в криптостартапах в Лондоне могут рассчитывать на начальную зарплату около $125 000 с учетом стимулов, по сравнению с $87 810, которые предлагают инвестиционные банки за аналогичные позиции. Разница кардинальна в случае с банками, где зарплата в среднем составляет $54 000, в то время как криптовалютные фирмы предлагают около $115 667.

Отчет Bitget также опирается на данные о количестве резюме, чтобы подчеркнуть отток сотрудников, занимающихся выпечкой. В отчете говорится, что ежегодное количество резюме, связанных с банковской деятельностью, выросло с 880 до 1440 за 620 лет, рост составил 113% в 2022 году и 143% в 2023 году. Это означает, что в 2023 году 33% всех резюме поступили из банковской сферы. Что касается интереса со стороны профессионалов за пределами крипторынка, то за 2 года рост на 180% увеличился почти вдвое до 330%.

Средние и старшие должности в сфере инвестиционных отношений, развития бизнеса и продаж, KYC и соблюдения требований, анализа данных, дизайна продуктов, управления проектами и серверного проектирования являются одними из наиболее часто встречающихся. 23% кандидатов подали заявки на такие должности, как менеджер KYC, специалист по соблюдению требований, старший специалист по обеспечению соответствия и аналитик по борьбе с отмыванием денег.

Такие факторы, как высокие зарплаты, престиж отрасли, возможности роста и гибкость, называются основными причинами миграции сотрудников в криптоиндустрию. Банки реагируют медленно: 74% финансовых директоров, опрошенных Deloitte, заявили, что планируют перевести сотрудников, ранее находившихся в помещениях, на удаленные должности.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, заявила: "Последний отчет Bitget проливает свет на удивительную трансформацию, происходящую на рынке финансовых вакансий, поскольку криптовалюты набирают обороты, а децентрализация перестраивает традиционный банкинг. Данные указывают на значительный сдвиг: таланты из банковского сектора мигрируют в сторону криптовалютного, привлеченные обещанием более высоких зарплат и перспектив инноваций. Такой сдвиг может привести к росту слияний и поглощений на обоих рынках, что повлечет за собой сокращение рабочих мест и трансформацию рынка труда. Поскольку криптоиндустрия продолжает развиваться, мы по-прежнему стремимся предоставлять ценную информацию, которая поможет профессионалам и участникам рынка ориентироваться в этих меняющихся ландшафтах".

Bitget регулярно выпускает исследования по широкому кругу тем, охватывающих рынки ее деятельности и глобальные тенденции, влияющие на развитие децентрализованной экономики. Отчеты предоставляют бесценную информацию как профессионалам, так и участникам рынка, стремящимся получить представление о потенциальных будущих изменениях в отраслях и возможностях для развития.