Bitget Wallet теперь поддерживает основную сеть Blast

Bitget Wallet объединил в своей функции обмена ликвидность основных DEX в экосистеме Blast, таких как BlasterSwap и MonoSwap. Это позволило осуществлять транзакции обмена токенов основной сети, предоставляя пользователям удобные сервисы для торговли активами на блокчейне Blast.

Во время тестовой фазы сети Blast Bitget Wallet был одним из первых, кто оказал поддержку, представив специальную зону на своей странице DApp для Blast. В этой зоне представлено более 40 элитных проектов программы стимулирования Big Bang от Blast, что дает возможность пользователям с легкостью исследовать, взаимодействовать и потенциально получать предстоящие аирдропы в экосистеме Blast. После запуска основной сети Blast Bitget Wallet планирует продолжить интеграцию популярных проектов экосистемы, предлагая пользователям обширные функции управления активами и комплексный опыт работы с экосистемой.

Главный операционный директор Bitget Wallet Элвин Кан выделяет Blast как решение второго уровня, в основе которого лежит стейкинг, которое привлекает внимание рынка с момента его запуска. Он говорит: «Мы стремимся использовать передовые технологии, снижая барьеры взаимодействия с Web3. Сотрудничая с такими высококачественными мейннетами, как Blast, мы хотим стимулировать рост экосистемы Web3».

На этой неделе Bitget Wallet принял участие в популярных проектах экосистемы Blast, тем самым изучая рыночную динамику, наратив «Stake Layer 2», стратегии повышения TVL путем стейкинга и начисления баллов, известные проекты и эффективные способы участия пользователей в экосистеме Blast после запуска основной сети. Это предоставит пользователям ценную информацию для значимого взаимодействия с экосистемой.

Кроме того, Bitget Wallet организовывает крупные мероприятия в поддержку экосистемы Blast, предоставляя пользователям возможность открыть для себя новые активы.

О кошельке Bitget Wallet

Bitget Wallet является крупнейшим в Азии и мировым лидером среди некастодиальных кошельков Web3 и насчитывает более 15 миллионов пользователей по всему миру. Обладая обширным набором функций, включая управление активами, интеллектуальные рыночные данные, функцию свопа, launchpad, инскрипции, обозреватель DApp и многое другое, Bitget Wallet гарантирует своим пользователям непревзойденный опыт работы с различными сетями в Web3. В настоящее время Bitget Wallet поддерживает более 100 блокчейнов, сотни EVM-совместимых сетей и более 250 000 криптовалют. Путем агрегации ликвидности с сотен ведущих DEX и кроссчейн мостов, Bitget Wallet способен обеспечить надежную и эффективную торговлю на более чем 40 блокчейнах.

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