Директор Bitget Грейси Чен приглашена в Комиссию ООН по делам женщин

Грейси Чен подчеркнула приверженность Bitget принципам гендерного равенства, заявив:

"Расширение прав и возможностей женщин в плане принятия на себя руководящих ролей и предоставление равных возможностей является краеугольным камнем инициативы Bitget's Blockchain4Her. Я очень рада принять участие в ежегодной встрече "ООН-женщины", где мы сможем поделиться своими соображениями и поучиться у признанных лидеров в этой области. Это позволит нам еще больше усовершенствовать наши стратегии и согласовать наши цели с организациями по всему миру, что позволит нам более эффективно добиваться значимых изменений в области гендерного равенства и разнообразия в нашем пространстве", - подтвердила Грейси Чен стремление биржи к достижению более высоких стандартов гендерного равенства.

68-я ежегодная сессия Комиссии по положению женщин будет посвящена теме "Ускорение достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек путем решения проблемы бедности и укрепления институтов и финансирования с учетом гендерных аспектов". Согласно статистике ООН, во всем мире 0,3% женщин живут в условиях крайней нищеты, что подчеркивает необходимость ускорить прогресс в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году, что потребует дополнительных инвестиций в размере $360 млрд.

Если цели ООН в отношении инвестиций будут достигнуты, более 100 миллионов женщин и девочек смогут выбраться из нищеты. Правительства, готовые уделять особое внимание образованию и планированию семьи, справедливой и равной заработной плате и расширению социальных льгот, могут способствовать созданию почти 300 миллионов рабочих мест к 2035 году, устранению гендерного разрыва в сфере занятости и увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения на 20% во всех регионах.

Приверженность Bitget принципам гендерного равенства проявляется в ее инициативах, включая кампании и программы, ориентированные на женщин. Недавнее исследование на тему гендерного равенства, проведенное исследовательским подразделением биржи, показало существующий гендерный разрыв в объеме средств, привлеченных блокчейн-стартапами в 2022-2023 годах. Отчет показал, что блокчейн-стартапы, возглавляемые женщинами, получили лишь 6% от общего объема финансирования, а доля стартапов, возглавляемых женщинами, составляет 8%.

В январе Bitget запустила инициативу Blockchain4Her на $10 млн, направленную на поощрение гендерного разнообразия и инклюзивности в индустрии блокчейна. К программе уже присоединились несколько женщин-лидеров индустрии.

Основные ценности Bitget - это более справедливый мир будущего, сформированный эволюцией Web3 и криптовалют, где расширение возможностей распространяется на различные группы, независимо от культурных корней, финансового положения, возраста или пола. Биржа заняла активную позицию в отношении инклюзивности в среде Web3, привлекая женщин-лидеров общественного мнения в качестве ролевых моделей для будущих и перспективных людей, желающих развиваться в индустрии блокчейна.