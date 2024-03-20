Bitget Wallet достиг 20 миллионов пользователей

Использование инновационных продуктов для беспрецедентного роста числа пользователей

С момента запуска в мае 2018 года Bitget Wallet посвятил себя разработке надежной инфраструктуры Web3 с целью предоставления каждому пользователю равноправного и неограниченного доступа ко вселенной Web3. Благодаря четкому пониманию рынка и неустанным инновациям в разработке продуктов, Bitget Wallet добился взрывного увеличения своей пользовательской базы, что стало значительным достижением за его пятилетний путь.

Стратегическое предвидение Bitget Wallet во время DeFi Summer 2020 привело к раннему внедрению котировок DEX, что значительно улучшило удобство работы пользователей при обнаружении активов и торговле в сети. Это нововведение вызвало значительный интерес пользователей. Последующий рост NFT и метавселенной привел к тому, что Bitget Wallet расширил свои предложения за счет рынка NFT, что еще больше способствовало его росту. По мере того, как децентрализованная торговля получила широкое распространение, Bitget Wallet оказался на переднем крае, интегрировав функции торговли свопами и зарекомендовав себя как первый в отрасли, кто предложил агрегированные межсетевые рыночные данные DEX и облегчил межсетевые транзакции без газа. Постоянное совершенствование продукта Swap стало решающим фактором расширения пользовательской базы Bitget Wallet.

В 2022 году Bitget Wallet достиг важной вехи, завершив раунд финансирования серии A на сумму $15 млн при оценке в $100 млн под руководством Dragonfly Capital. За этим последовала стратегическая инвестиция в размере $30 млн от криптобиржи Bitget, в результате чего ее оценка выросла до $300 млн.

После инвестирования Bitget Wallet подвергся комплексному усовершенствованию бренда и оптимизации своих услуг Swap, представив передовые функции, такие как интеллектуальные рыночные данные и отслеживание Smart Money. Его объем торговли свопами постоянно входит в десятку лучших среди всех проектов DeFi, конкурируя, а иногда и превосходя MetaMask, подчеркивая его конкурентное преимущество на рынке.

Помимо совершенствования своих своп-транзакций, Bitget Wallet расширил свою экосистему за счет запуска Launchpad и центра вознаграждений, помогая пользователям находить новые активы и возможности. Сегодня Bitget Wallet выходит за рамки традиционной парадигмы кошелька, превращаясь в комплексную децентрализованную экосистемную платформу, включающую DEX, интеллектуальные рыночные данные, Launchpad, платформы для надписей, NFT-маркетплейс и платформу стимулирования задач Web3.

В 2022 году разнообразная пользовательская база Bitget Wallet охватывала 168 стран и регионов, включая Азию, Европу и Северную Америку, и насчитывала 15 млн пользователей. К четвертому кварталу 2023 года его глобальный рейтинг загрузок поднялся на четвертое место, а общее количество пользователей превысило 20 млн. Это ставит Bitget Wallet на передовую позицию в сфере глобальных кошельков.

Внедрение ориентированных на пользователя инноваций, сосредоточение внимания на новых активах и возможностях

В связи с недавним переходом отрасли к стратегии, ориентированной на сообщество, о чем свидетельствует появление мемкоинов, Bitget Wallet позиционирует себя как пионер в открытии и торговле мемкоинами, привлекая преданную базу пользователей благодаря своей превосходной функциональности в этой нише.

Этот успех можно объяснить комплексной инфраструктурой Bitget Wallet, которая включает в себя передовые инструменты анализа рынка, включая анализ тенденций всей сети, многомерные рыночные рейтинги и анализ умных денег, охватывающий 100 основных блокчейнов. Это, в сочетании с такими инновациями, как торговля без газа и автоматическая корректировка проскальзывания, позволило пользователям находить и торговать токенами более эффективно и на опережение.

Более того, стратегическая направленность Bitget Wallet на «Новые активы» и «Новые возможности», как подчеркивает главный операционный директор Элвин, отражает ее стремление лидировать на рынке в области инноваций. Будь то поддержка новых блокчейнов, листинг новых токенов, внедрение платформы Launchpad или запуск функций записи, инициативы Bitget Wallet стратегически связаны с открытием новых активов и возможностей для своих пользователей. Содействие пользователям в использовании этих возможностей и тем самым максимизации их доходов в мире Web3 остается краеугольным камнем стратегии роста Bitget Wallet.

Недавним запуском токена экосистемы платформы BWB Bitget Wallet подчеркивает свою приверженность развитию динамичной экосистемы. BWB готов сыграть центральную и решающую роль в экосистеме кошелька, при этом перспективы будущего роста Bitget Wallet неразрывно связаны с BWB после важного рубежа - превышения 20 миллионов пользователей.