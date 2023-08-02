День рождения Laboratory 2.0: во что вырос проект за 2 года?





Ровно два года назад, 2 августа 2021 года компания IDF Technology запустила в работу первую группу Java-джуниоров. Тогда история Laboratory 2.0 начиналась с десяти лаборантов-разработчиков и двух менторов. Сегодня через проект по подготовке IT-специалистов прошли 155 «лаборантов» при поддержке дюжины менторов по направлениям Backend, Frontend, Mobile Dev, QA, BA и DevOps. В результате почти 100 процентов джуниор-специалистов, выпускников уникальной программы были распределены на проекты компании в команды проектных менеджеров. И вряд ли кто-либо лучше расскажет о том, чем стала за эти два года Laboratory 2.0, чем люди, которые были или остаются связаны с ней. И вот, что нам рассказали PM-ы, менторы и лаборанты.

Сергей Волынец, Project Manager

«Сотрудники Laboratory 2.0 проходят предварительное обучение, знакомятся с проектами, стеком используемых технологий, туллами, основными принципами и подходами, а также процессами, принятыми в компании. При таком подходе при подключении на проект «лаборантов», мы получаем готовых специалистов, которые мотивированы и практически не требуют ноуледжтрансфера и менторинга со стороны «лидов». А если и требуют, то в гораздо меньшей степени по сравнению с обычными новичками «с улицы». Это происходит в том числе и потому, что все лаборанты курируются закрепленными за ними менторами, — отмечает проектный менеджер.

— В короткие сроки проектные команды IDF Technology получают живую подпитку в виде относительно недорогих и мотивированных рук и горящих глаз. С учетом большого ажиотажа и конкуренции на рынке новичков в IT, можно говорить, что «Лаборатория» представляет из себя высококачественный и быстро возобновляемый источник ресурса разработчиков, тестировщиков, аналитиков и других IT-специалистов», — добавил Сергей.





Дмитрий Засухин, Project Manager

«За полгода проект, с которым я работал, получил 3 крепких Jun+ разработчиков, которые были в полном контексте работы над продуктом. Через пару месяцев мы забрали в основную команду еще двух «лаборантов». В итоге из 18 разработчиков у нас — 7 выпускников «лабы», двое из первого выпуска (уже серьезные мидлы) и 5 выпускников из последующих наборов, — вспоминает Дмитрий.

— Благодаря такому кадровому резерву мы относительно безболезненно пережили вынужденные кадровые перестановки и распределение сотрудников на другие проекты. В экспертизе немного потеряли, но при этом смогли продолжить делать все задачи, которые необходимы были для бизнеса, не допустили просадки в объемах. Так, ребята из QA-лабы часто спасали нас при горящих релизах, когда в основной команде QA не хватало ресурсов, — отмечает PM.

— Время онбординга джуниор-специалиста с улицы составляет около года. Для мидлов и сеньоров — 2-3 месяца. Ребята из Laboratory 2.0 за счет хорошего погружения в контекст и работы над реальными проектными задачами во время разработанного углубленного онбординга при переходе в основную команду выходят на полную квоту (наравне с опытными разработчиками) за 1,5-2 месяца (конечно, с поправкой на то, что они по-прежнему — джуниор-разработчики и за ними нужен дополнительный контроль и менторство). В сравнении с начинающими специалистами с улицы время онбординга сокращается в разы. По-моему, последнего джуниора с улицы мы брали в 2021 году, как раз до появления “лабы”».

Проект Laboratory 2.0 стал успешным не только в плане подготовки IT-специалистов, но сформировал новый подход к найму. Стоит отметить, что сегодня большинство вакансий «лабы» закрывается по рекомендации сотрудников компании IDF Technology, а также удивляет скоростью найма.

Артем Ракецкий, лаборант

«В IDF Technology работают мои хорошие друзья, которые практически одновременно написали о наборе в Laboratory 2.0. Прошла неделя, прежде чем я решил отправить СV на рассмотрение. Примерный тайминг: в четверг утром мое резюме отправлено. В пятницу утром в Telegram было сообщение от HR- специалиста компании — собеседование было назначено на понедельник. В понедельник утром пришло еще одно сообщение, я подумал: «Ну все, ты пролетел, закрыли набор, не нужно было тянуть!» Но оказалось, что мне сообщали о переносе собеседования на один час. В 15:00 у меня начался созвон с Team Lead. Примерно в 16:00 я вернулся на свое рабочее место с мыслями: «Можно было ответить лучше, скорее всего пролетел». Примерно в 16:40 я открыл телеграм, чтобы пролистать новости, и тут мне прилетел заветный оффер. Я громко кричал на весь офис! Когда поделился новостью об успешном прохождении отбора с ребятами из IDF, мне сказали, что благодаря мне у них теперь достаточно баллов для получения кружки в корпоративной программе IDF Bonus», — смеется Артем.





Виктория Цыглер, лаборант

«А я отправила отклик в день выставления вакансии. Спустя два дня мне пришло от HR приглашение на собеседование. Я сразу начала изучать более детально проект Laboratory 2.0, просматривала отзывы участников, читала статьи-советы по прохождению «лабы». Данные материалы помогли окончательно подготовиться к собеседованию. Обратную связь от HR я получала довольно быстро, и путь от отклика на вакансию до оффера длился меньше недели, — рассказала QA-джуниор.

— Во время Laboratory 2.0 я получила огромный практический опыт работы на реальном проекте компании и под руководством опытных специалистов, которые всегда давали фидбек. Это помогло мне прокачать не только hard, но и soft-скиллы, что также очень важно при работе в команде», — отмечает Виктория.





Алеся Шмиголь, лаборант

«На мой взгляд, самое важное в «лаборатории» – это постепенное погружение в команду. Можно поэтапно узнавать о процессах и как все устроено, при этом обучаясь. Преимущество в том, что материал предоставлен в структурированном виде, но в объеме больше, чем можно получить на курсах. Обучают те люди, которые работают в компании, и могут показать и рассказать все на реальных примерах, с которыми мы можем столкнуться в работе. Плюс «наставниками» являются разные люди, и мы можем услышать разные взгляды по одной и той же задаче, — делится Алеся.

­— До лаборатории у меня был небольшой опыт работы в стартапе, где, какое-то время, я была одним QA в компании. У меня сформировался определенный взгляд на работу. Но в Laboratory 2.0 я увидела, что рабочая нагрузка может быть равномерной, а не убийственной, и система work-life balance работает».





Павел Костюкевич, лаборант

«Для меня "лаборатория" является первым местом работы, поэтому могу сказать, что она познакомила меня с тем, как необходимо организовать свою работу, при этом не вводя тебя в стрессовую ситуацию», — отметил начинающий разработчик.





Наталья Цвирко, QA-специалист

«Важно, что в "лаборатории" дают много драгоценных знаний, сопровождающихся постоянным менторством. При этом тут нет бюрократического обучения — все по-человечески, с юмором. Здесь чувствуешь себя как дома, — улыбается Наталья, вспоминая свой опыт.

— До "лабы" я была нормальным человеком (смеется – прим.авт.), работала таможенным декларантом и пробовала себя в других профессиях. В Laboratory 2.0 пришла мамой из декрета, и сейчас мне очень нравится то, чем я занимаюсь и какой вижу для себя рост. А успех "лабы" в том, что это прекрасная возможность для ребят с малюсеньким (а зачастую и без него) опытом работы найти свое "место под солнцем"».





Алексей Козовский, JS Developer

«Согласен, что преимущество «лаборатории» заключается в том, что ты без опыта не сразу попадаешь на реальный проект со всеми вытекающими вопросами и проблемами, а в спокойном режиме в течении трех месяцев проходишь подготовку к реальному проекту, знакомишься с архитектурой, используемым стеком технологий, Style Guide и т.д. Также большим плюсом является официальное трудоустройство с зарплатой и прохождение испытательного срока во время нахождения в лабе, — отмечает разработчик.

— До «лабы» я 12 лет работал инженером-проектировщиком в крупном проектном институте. Благодаря «лабе» и полученным в ней знаниям и практике сейчас я могу себя отнести к крепкому Junior-разработчику, который уверенно чувствует себя на проекте. Но даже, несмотря на то, что мой профессиональный уровень стал значительно выше, после попадания на реальный проект понимаю, что это только начало и еще многому предстоит научиться».

Максим Шило, лаборант

«Да , «лаба» дает опыт через выполнение задач, а также взаимодействие с опытными специалистами и возможность перенять их опыт эффективнее», — добавляет начинающий разработчик.

Если действующие «лаборанты» и выпускники проекта видят свой пусть роста как специалистов, то для некоторых менторов проекта Laboratory 2.0 открыла возможность пробить, казалось бы, «стеклянный потолок», а также еще больше прокачаться в профессии.





Валерий Бортулев, QA-ментор

«Все мы работаем ради достижения каких-то целей. На начальном этапе моя цель была вырасти как специалист, что и получилось спустя несколько лет работы. Далее нужно было решать, куда двигаться дальше. Выбор пал на менторство/лидинг, ведь на этой позиции можно вносить положительные изменения в работоспособность компании, влиять на события и направлять команду к достижению общих целей, а также делиться своими навыками с другими, помогая им раскрыть свой потенциал», — делится Валерий.





Андрей Бриль, Backend-ментор

«Благодаря Laboratory 2.0 я совместил приятное с полезным. Увидел для себя крутую возможность прокачаться самому и передать опыт подрастающему поколению. Я научился нести ответственность не только за себя, но и за свою маленькую команду, менеджить, где-то технически сам прокачался, потому что их вопросы иногда ставили в тупик. Когда долго работаешь, забываются какие-то вещи, которые учил, а «лаборанты» не давали мне скучать в этом плане и приходилось все вспоминать», — отмечает разработчик.





Сергей Микулич, Frontend-ментор

«Интересно наблюдать за развитием специалистов, когда ты сам прикладываешь к этому руки. Когда объясняешь какую-либо тему, ты как ментор должен разбираться в ней досконально, чтобы ответить на любые возникающие в процессе лекции вопросы. Соответственно, идет процесс структуризации и углубления собственных теоретических и практических навыков. В свою очередь, ответственные ребята, которые приходят к нам, стараются выжать максимум из обучения», — замечает JS Developer.





Сергей Михайловский, Mobile Dev-ментор

«У меня стало меньше страха признать, что чего-то не знаешь. Также могу отметить как новый скилл — совмещение своей работы с «лабой». Также получилось прокачать планирование, ведь было важно, чтобы ребята не сидели без дела, — добавляет Сергей.

— Однажды мы придумали для «лаборантов» мини-соревнование. Разделили ребят на команды, дали задание, которое надо было сделать за 3 дня, к пятнице. Планировалось, что в последний день рабочей недели мы соберемся в офисе и победители получат пиццы. В итоге обе команды сделали все за день, потому что даже ночью работали, и было видно, что абсолютно каждый был вовлечен».





Дмитрий Ивженко, Backend-ментор

«Отмечу, что разница с более опытными разработчиками очевидна и подтверждена на практике: лаборанты готовы браться за любые задачи, будь то интеграция с внешними сервисами, или же изменение конфигурации. Все работают в разном темпе, с разной скоростью разбираются в новых для себя технологиях, но абсолютно все упорно идут вперед и добиваются результатов, — добавляет ментор.

— Laboratory 2.0 — очень крутая возможность для парней и девушек, которые только начинают свой тернистый путь разработчика, применять свои знания на практике. Причем не на "идеальных" заготовках и примерах, как это обычно бывает в книгах или на курсах, а в реальных ситуациях, когда тебе нужно постоянно общаться и с BA, и с QA, и с Front/Mobile командой. Далеко не многим, как и мне, например, посчастливилось начинать свою карьеру в таких условиях. Плюс к тебе как к «лаборанту» более лояльное отношение, потому что все в команде понимают, что ты только вливаешься и в проект, и в разработку в целом. А ментор в первые месяцы особенно тщательно смотрит твои коммиты. Разве это не прекрасно!»

В ближайших планах у Laboratory 2.0 запустить новый поток начинающих BA-специалистов, а также собрать группу разработчиков на Flutter. А глобально — успешный для IT-сообщества проект не планирует сбавлять темп, готовить еще больше квалифицированных специалистов для IDF Technology и повышать планку IT-специалистов в целом.

Желаем, чтобы так все и было! С Днем рождения, Laboratory 2.0!