ТОП профессиональной литературы от IDF Technology





«Пусть мысли, заключенные в книгах, будут твоим капиталом, а мысли, которые возникнут у тебя самого, — процентами на него», — говорил Фома Аквинский, и восемь столетий спустя ничего не изменилось. Художественная, мотивационная и профессиональная литература остается все так же ценна и является хорошей инвестицией в себя. И сегодня, в День книголюбов, мы решили обратить внимание на IT-литературу. Для этого заглянули в корпоративную библиотеку компании IDF Technology. И вот, что там нашли.



Роберт Мартин «Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг»





Книга реальных примеров, которая учит отличать хороший код от плохого и преобразовывать второй в первый. «Чистый код» построен по принципу — от теории к практике через правила и работу над ошибками. Опытные разработчики советуют ее как настольную книгу для каждого, кто стремится к чистому коду.



Берт Бейтс, Кэти Сьерра «Изучаем Java»





Данную книгу любят за нестандартный подход к изучению языка. Также отмечают, что она прекрасно подходит и для новичков в профессии, и для бывалых специалистов, чтобы систематизировать знания.



Майкл Моррисон «Изучаем JavaScript»





Говорят, что в этой книге есть все, что нужно знать о языке JavaScript. При этом она построена от простого к сложному и ведет по всему пути обучения Frontend-разработки.



Эрик Фримен, Элизабет Робсон «Изучаем программирование на JavaScript»





Еще один вариант обучения языку с помощью практического подхода, который описан в книге. Тут вы найдете как описание частых ошибок, так и то, на что следует обратить внимание при практическом программировании — так называемый «правильный стиль». Правда, если предыдущий вариант отлично подходит для новичков, то эту книгу отмечают как, скорее, удобный вариант для закрепления важных вещей.



Эрик Фримен, Элизабет Робсон «Паттерны проектирования»





Еще одна книга на полке корпоративной библиотеки IDF Technology от тех же авторов, которые собрали в одно издание приемы проектирования специалистов, прошедших аналогичные задачи. Читатели отмечают подробное и красочное описание, а также отличный стиль разбора сложных тем на языке Java.



Эндрю Стиллмен, Дженнифер Грин «Изучаем C#»





Еще одна книга из серии Head First, цель которой научить создавать собственный код на C# даже без опыта разработки. Авторы собрали минимум инструментов, который позволит создать максимум: от 3D-игры до серьезного приложения и работы с данными.



Алан Бьюли «Изучаем SQL»





Книга от эксперта по языку SQL, которая предоставляет и начальные знания, и фишки для опытных dev-ов. Примечательно, что повествование идет не сухим профессиональным текстом, а в стиле живого рассказа и обсуждения. Также акцент сделан на практике как лучшем способе изучения SQL с примерами реальных запросов, которые охватывают весь теоретический материал.



Бретт Маклафлин «PHP и MySQL»





Книга будет полезна тем, кто уже разрабатывал сайты с помощью JavaScript и CSS, так как она обучает созданию динамических веб-сайтов на основе MySQL и PHP. Практические примеры демонстрируют возможности серверного программирования и емко раскрывают выстраивание базы данных, управление контентом и другие темы.



Дон Гриффитс, Дэвид Гриффитс «Программирование для Android»





Книга учит разрабатывать собственные приложения и запускать их на виртуальном устройстве Android. Это уже четвертое переиздание, где была актуализирована информация по структурированию приложений, дизайну интерфейсов, базам данных и работе приложений на современных смартфонах и планшетах.



Джой Битти, Карл Вигерс «Разработка требований к программному обеспечению»

Если вы ищете подробное руководство по разработка качественных требований к ПО, то оно перед вами — десятки проверенных на практике приемов выявления, формулирования, разработки, проверки, утверждения и тестирования требований для разработчиков, менеджеров, маркетологов с целью создания эффективного программного обеспечения. Книга будет полезна как бизнес-аналитикам и разработчикам, так и дизайнерам, тестировщикам, а также проектным и продуктовым менеджерам.



Алистер Коберн «Современные методы описания функциональных требований к системам»



Данная книга написана экспертом по объектной технологии и считается практическим руководством по написанию вариантов использования. Автор расширил классическое толкование вариантов использования и представил начальную, промежуточную и развитую концепции, которые подойдут специалистам с разным уровнем подготовки.



Дмитрий Скляров «Искусство защиты и взлома информации»





Данная книга построена так, чтобы обучить сложной науке через простые вещи — от основ информационной безопасности и методов решения своих задач до защиты программ от несанкционированного тиражирования, управления цифровыми правами и применения стеганографии. И все это на примерах неудачных средств зашиты и с объяснением причин их появления.



Андрей Перерва, Вера Иванова «Путь аналитика»





Настольная книга для системных аналитиков, программистов, архитекторов ПО и PM-ов. В ней авторы рассказывают не только, как стать хорошим бизнес-аналитиком и не наделать ошибок в начале работы над проектом, но и как из расплывчатого ТЗ заказчика создать успешный продукт. Также вы найдете в ней ссылки на теоретические материалы из различных областей разработки ПО, что пригодится при работе над проектами. А разбор кейсов и ситуаций из практики, примеры документов и шаблонов является неотъемлемой частью практической направленности книги.

Ну как вам подборка от IDF Technology? А что посоветовали бы вы? Делитесь в комментариях и читайте, развивайтесь, совершенствуйтесь — увеличивайте собственный капитал, друзья!