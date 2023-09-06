Стать ментором в Laboratory 2.0: реальная история профессионального развития

Выгорание, стеклянный потолок, карьерный тупик — неприятные моменты, с которыми может столкнуться каждый опытный специалист. Бизнес-коучи и психологи предлагают различные способы, как избежать профессионального кризиса. И, если соблюдение work/life balance и создание здоровой атмосферы в коллективе кажутся вещами довольно абстрактными, то рекомендация заняться менторингом зачастую становится довольно действенным способом профессионального развития. О том, зачем идти в менторы и какие у данного направления преимущества, мы поговорили с Валерием Бортулевым, QA Lead Laboratory 2.0 — успешного проекта по работе и обучению начинающих IT-специалистов компании IDF Technology.

— Расскажи, как складывалась твоя профессиональная карьера и почему ты решил стать ментором?

— В профессию специалиста по тестированию я вошел около 6 лет назад. Моя история началась с изучения основ QA на курсах и интернет-ресурсах. Далее была практика на маленьких проектах в аутсорс-компании. Это позволило мне освоиться в профессии, разобраться с инструментами и методами тестирования, а также получить первичный опыт в обнаружении и документировании ошибок. С течением времени я стал более уверенным в своих навыках и начал работать над более крупными и сложными проектами в компании IDF Technology. Мой профессиональный рост в QA был связан с постоянным обучением и развитием. Я изучал новые подходы к тестированию, различные инструменты и практики, которые позволяли мне повысить эффективность и точность моей работы.

Мой путь к менторству в QA, по сути, стал результатом моего стремления к профессиональному росту и лидерским качествам, которые я развивал. Я начал активно сотрудничать с командой проекта Laboratory 2.0, делился своим опытом, помогал коллегам справляться с трудностями и поддерживал атмосферу сотрудничества и обмена знаний. Это привело к тому, что меня пригласили на роль QA Lead.

— Что тебе дало менторство?



— В плане профессионального развития хочу отметить несколько пунктов. Я прокачал навыки управления, такие как планирование, делегирование, мотивация коллег и умение принимать решения. Также удалось улучшить коммуникацию, с помощью которой научился эффективно общаться с разными людьми: от слушания до ясного и понятного выражения своих мыслей и идей. И, наконец, менторство помогло мне научиться строить успешные команды, интегрировать сотрудников и укреплять коллективный дух.



В плане личного развития я бы отметил уверенность в себе. Столкнувшись с ответственностью и возможностями принимать решения, я стал более уверенным в себе и своих способностях. Также опыт, приобретаемый в менторстве, помог стать более способным в поиске решений и справляться с трудностями. А необходимое повышение эмпатии и улучшение способности понимать других сделало меня более внимательным и доброжелательным руководителем.

— Как тебе кажется, каждый ли высококвалифицированный специалист может взять на себя менторство или это «не всем дано»?

— Я думаю, что вероятность стать хорошим ментором зависит от комбинации технических знаний, коммуникативных навыков (ведь никому не комфортно работать с токсичным коллегой) и педагогической способности (но это качество, в принципе, может прийти с опытом). Не всем дано одинаково хорошо объяснять и поддерживать других в их развитии. Однако с подходящим обучением и практикой многие специалисты могут стать успешными менторами.

Что касается дополнительного обучения для ментора, то даже высококвалифицированный специалист может встретить новые методы, инструменты или подходы в области QA. Обучение и обновление знаний — постоянный процесс, особенно в быстро меняющейся технической сфере. Ментор, который готов обучаться и адаптироваться, будет более эффективным в своей роли и сможет предоставлять более актуальную информацию своим ученикам.

— Позитивные аспекты менторства ты описал. А можешь ли отметить обратную сторону медали: что особенно сложного в работе ментора? С какими трудностями ты сталкивался или слышал о проблемах от коллег?

— Конечно, работа ментора, как и любая другая роль, имеет свои сложности и трудности. Во-первых, подопечные могут иметь разные уровни знаний и опыта в области QA. Это может представлять сложность в адаптации обучения под нужды каждого «лаборанта». Некоторым новичкам может потребоваться более базовое обучение, в то время как другие могут желать более глубоких и продвинутых знаний. При этом кто-то предпочитает визуальные материалы, кто-то лучше усваивает информацию через практические задания — ментору необходимо находить баланс между разными методами обучения и предоставлять материалы в различных форматах.

Также в QA существует множество технических терминов и сложных концепций, которые могут быть непростыми для понимания новичками. Ментору может потребоваться время и усилия, чтобы разъяснить эти концепции простым и понятным языком.

Еще бывает нелегко преодолевать трудности «учеников», всегда быть готовым оказать поддержку, помощь и мотивацию, а также работать с обратной связью и оценкой прогресса. Для того, чтобы не возникли сложности в данном направлении, ментору необходимо разрабатывать методы оценки прогресса учеников и предоставлять им конструктивную обратную связь для их дальнейшего роста.

И, наконец, ментор может столкнуться со сложностью эффективного управления своим временем, особенно если у него есть рабочие задачи помимо обучения сотрудников. Разработка планов занятий, подготовка материалов и ответы на вопросы учеников требуют времени и организации.

Однако эти трудности в большинстве случаев могут быть преодолены с помощью опыта, адаптации, постоянного обучения и эффективного взаимодействия с учениками.

— А что можешь сказать про лаборантов, с которыми работаешь?



— Ребята — молодцы, ведь все они проходят нелегкий путь в изучении нового. Они демонстрируют инициативу в решении задач, хорошо справляются с поставленными целями и готовы брать на себя ответственность. В целом, у нашей команды есть отличный коллективный дух, что позволяет нам справляться со сложными задачами и достигать успехов в нашей работе.





— Как ты оцениваешь проект Laboratory 2.0?



— Проект успешен в достижении своих первоначальных целей, таких как увеличение продаж, профессиональное развитие сотрудников, укрепление ресурсов на проектах.

— Можешь ли поделиться запоминающимся случаем, который связан с «лабой»?



— В первую очередь, это тестирование критически важных функционалов приложения, которое привело к успешному закрытию задач и улучшило нашу репутацию в компании. Также онбординг на проекты у нас проходит значительно быстрее, нежели новых сотрудников на основных проектах, благодаря нашим усилиям и стремлениям. Все эти моменты позволяют нам развиваться как команда и личностно, делая нашу работу в QA-лаборатории особенно значимой и запоминающейся.

— Какие у тебя планы в дальнейшем профессиональном развитии? Что бы ты хотел еще внедрить в свою работу?

— Я ставлю перед собой ряд амбициозных целей, среди которых расширение технических знаний, развитие педагогических навыков, прокачка soft skills, работа с обратной связью и улучшением методики. Также у меня есть пример моего знакомого, который с QA-лида переквалифицировался в менеджера проектов — почему бы тоже не попробовать?

— Что бы ты посоветовал тем, кто хочет попробовать себя в менторстве/стать ментором для профессионального развития?

— Думаю, каждый ментор может ответить по-своему на этот вопрос, но могу дать несколько советов «со своей колокольни»:



- подготовиться и углубиться в область QA. Убедитесь, что у вас достаточно технических знаний и опыта в тестировании. Это обеспечит вам основу для эффективного обучения и поддержки сотрудников.



- развивать «мягкие» навыки. Становясь ментором, важно обладать навыками эффективной коммуникации, терпимости, понимания и мотивации. Отношения с учениками важны так же, как и технические аспекты.



- определить свои цели. Разберитесь, что вы преследуете в менторстве — четкие цели помогут сориентироваться в обучении.



- учиться адаптироваться. Как я говорил выше, разные сотрудники имеют различные стили обучения и уровни понимания. Готовность адаптировать свой подход поможет ученикам лучше вас понять и усвоить информацию.



- постоянное развитие. Не забывайте, что менторство — это двусторонний процесс. Вы будете учиться так же, как и ваши ученики. Постоянно обновляйте свои знания и следите за новыми тенденциями в QA. И у вас все получится!