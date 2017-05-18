Конспект результатов штурма футурологов в Нидерландах.



1. Michelin - будут продавать не шины, а пробег. Датчик в колесах, кот. дает алерты в техцентр и на их основании генерятся счета (так сейчас продаются шины для самолетов - прим. авт).

2. Будут формироваться SMART- контракты, между полкой супермаркета и ботом вендора - сейлз менеджеры будут не нужны. Банки не нужны, платежи на вендора формируются автоматом из конкретной купленной потребителем позиции.

3. Двухуровневая плоская система управления - руководитель / партнеры - аутсорсинг

4. С/х. Будут выращивать не животное, чтобы получить мясо, а сразу мясо (мышечную ткань). Еще вариант - мясо можно получить из насекомых. Лектор пробовал стейк из обычного мяса и насекомых на эксперименте в Голландии и не смог их различить.

5. Домашняя ферма будет встроена прямо в кухню обычной квартиры. Например можно сформировать запрос своей кухне: "хочу салат из помидоров на выходных", ферма в умной квартире их вырастит и передаст на кухню. Это все homegrown foods.

6. Без ГМО культур почти не останется. Вообще единственная культура в природе, по которой нет ГМО - это ягода арбуз. Соя - уже на 100% в мире генномодифицированная.

7. Нет ни одного исследования, кот. доподлинно доказывает, что ГМО вредит здоровью, как и нет научных доказательств, что органическая пища полезна для здоровья. Люди в развитых странах, где есть ГМО, стали жить дольше, это статистический факт. (В Европе все были против ГМО однозначно, но в итоге Bayer купил Monsanto за 66млрд долл - прим.авт.)

8. Авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) - уже не будут производиться в Швеции к 2025 году (т.е. всего через 8 лет). В Германии - к 2035 году. В США к 2025 году все авто должны быть оборудованы автопилотами.

9. 3D принтеры = полностью безотходное производство. Уже в магазинах Nike есть 3D сканер, кот. понимает истинные трехмерные размеры вашей ноги и может "шить" индивидуальные кроссовки. В Adidas есть фабрика, в которой работает 2.5 человека в смену, и ... роботы.

10. В одежду будут встраиваться термоузлы, которые обогревают все тело, шубы не нужны, только легкие курточки. Сама одежда может служить экраном для смартфона. Будут говорить: "пришли мне фотку на футболку".

11. Новая градация старости: до 45 лет - молодежь, до 64 лет - зрелый возраст, до 85 - пожилой, после 85 - старость.

12. Можно будет напечатать 3D органы под себя, как замена запчастей на авто. В США все больницы до 2035 года должны быть обеспечены запасом уже напечатанных 3D органов.

IBM оцифровывает все медкарты в США, для создания универсальных диагнозов и эффективных лекарств.

13. Датчики будут установлены уже в унитазе, которые будут анализировать, что называется "на лету", мочу и кал и отправлять результаты анализа в диагностический центр.

14. Обучение - все в открытом доступе, никаких элитных дипломов.

15. Вообще, пока нет ни одной экономической теории, которая бы описала эту новую реальность (хотя же есть учение о ноосфере Вернадского - прим. авт).

16. Главный кризис на планете - дефицит пресной воды, проблема не имеет решения.

17. Рабочая сила не будет нужна как таковая. Если строится новый современный завод - рабочие места не создаются!!! Когда приходят инвесторы - новых рабочих мест тоже не будет! Не будет швей, мистер Гройсман.

18. Не нужны банковские клерки, кассиры, снабженцы, водители, комбайнеры, логисты, диспетчеры, юристы. Будут нужны только Smart менеджеры: разработчики-проектировщики-технологи-ди зйнеры-архитекторы.

У IBM уже сейчас есть электронный юрист, который выдает 90% правильных рекомендаций, у человека - 70%.

19. Ликвидность запредельная, девать деньги некуда. Ожидают отрицательные депозиты, когда дешевле в банк деньги не нести.

20. И большее из этого может произойти уже через 8 -10 лет. Вы скажете - это невозможно. Ок! Давайте посмотрим, что было 8-10 лет назад. У Nokia - 50% рынка мобильных телефонов, IBM выпускает компьютеры, а Kodak продает фотолаборатории. И у всех радужные ожидания ... Нет мессенджеров, Uber, Arnbnb, Facebook, Twitter, Tesla.

21. Ikea уже сейчас становится сервисной компанией. Приходите в магазин, нравится ваза - автоматом подбирается голограмма подходящей для этой вазы комнаты (!) и вы внутри этой комнаты в 3D. В итоге, покупаете готовое решение.

22. Производители авто не продают машины, а сдают их в аренду. Покатался на бмв 2 мес, пересел на лексус - 3 мес, а потом на любимый запорожец - нет потерь в 30% после покупки нового авто.

23. Hyperloop, интернет со спутников, блокчейн, RFID метки и SSCC коды.



Ну и на закуску: одна цифра сурового настоящего... 53 часа.

Ровно столько времени нужно Германии, чтобы произвести продукции по обьему, равному годовому ВВП такой страны, как Украина.

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