Конспект результатов штурма футурологов в Нидерландах

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Конспект результатов штурма футурологов в Нидерландах.

1. Michelin - будут продавать не шины, а пробег. Датчик в колесах, кот. дает алерты в техцентр и на их основании генерятся счета (так сейчас продаются шины для самолетов - прим. авт).
2. Будут формироваться SMART- контракты, между полкой супермаркета и ботом вендора - сейлз менеджеры будут не нужны. Банки не нужны, платежи на вендора формируются автоматом из конкретной купленной потребителем позиции.
3. Двухуровневая плоская система управления - руководитель / партнеры - аутсорсинг
4. С/х. Будут выращивать не животное, чтобы получить мясо, а сразу мясо (мышечную ткань). Еще вариант - мясо можно получить из насекомых. Лектор пробовал стейк из обычного мяса и насекомых на эксперименте в Голландии и не смог их различить.
5. Домашняя ферма будет встроена прямо в кухню обычной квартиры. Например можно сформировать запрос своей кухне: "хочу салат из помидоров на выходных", ферма в умной квартире их вырастит и передаст на кухню. Это все homegrown foods.
6. Без ГМО культур почти не останется. Вообще единственная культура в природе, по которой нет ГМО - это ягода арбуз. Соя - уже на 100% в мире генномодифицированная.
7. Нет ни одного исследования, кот. доподлинно доказывает, что ГМО вредит здоровью, как и нет научных доказательств, что органическая пища полезна для здоровья. Люди в развитых странах, где есть ГМО, стали жить дольше, это статистический факт. (В Европе все были против ГМО однозначно, но в итоге Bayer купил Monsanto за 66млрд долл - прим.авт.)
8. Авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) - уже не будут производиться в Швеции к 2025 году (т.е. всего через 8 лет). В Германии - к 2035 году. В США к 2025 году все авто должны быть оборудованы автопилотами.
9. 3D принтеры = полностью безотходное производство. Уже в магазинах Nike есть 3D сканер, кот. понимает истинные трехмерные размеры вашей ноги и может "шить" индивидуальные кроссовки. В Adidas есть фабрика, в которой работает 2.5 человека в смену, и ... роботы.
10. В одежду будут встраиваться термоузлы, которые обогревают все тело, шубы не нужны, только легкие курточки. Сама одежда может служить экраном для смартфона. Будут говорить: "пришли мне фотку на футболку".
11. Новая градация старости: до 45 лет - молодежь, до 64 лет - зрелый возраст, до 85 - пожилой, после 85 - старость.
12. Можно будет напечатать 3D органы под себя, как замена запчастей на авто. В США все больницы до 2035 года должны быть обеспечены запасом уже напечатанных 3D органов.
IBM оцифровывает все медкарты в США, для создания универсальных диагнозов и эффективных лекарств.
13. Датчики будут установлены уже в унитазе, которые будут анализировать, что называется "на лету", мочу и кал и отправлять результаты анализа в диагностический центр. 
14. Обучение - все в открытом доступе, никаких элитных дипломов. 
15. Вообще, пока нет ни одной экономической теории, которая бы описала эту новую реальность (хотя же есть учение о ноосфере Вернадского - прим. авт).
16. Главный кризис на планете - дефицит пресной воды, проблема не имеет решения.
17. Рабочая сила не будет нужна как таковая. Если строится новый современный завод - рабочие места не создаются!!! Когда приходят инвесторы - новых рабочих мест тоже не будет! Не будет швей, мистер Гройсман.
18. Не нужны банковские клерки, кассиры, снабженцы, водители, комбайнеры, логисты, диспетчеры, юристы. Будут нужны только Smart менеджеры: разработчики-проектировщики-технологи-дизйнеры-архитекторы.
У IBM уже сейчас есть электронный юрист, который выдает 90% правильных рекомендаций, у человека - 70%.
19. Ликвидность запредельная, девать деньги некуда. Ожидают отрицательные депозиты, когда дешевле в банк деньги не нести.
20. И большее из этого может произойти уже через 8 -10 лет. Вы скажете - это невозможно. Ок! Давайте посмотрим, что было 8-10 лет назад. У Nokia - 50% рынка мобильных телефонов, IBM выпускает компьютеры, а Kodak продает фотолаборатории. И у всех радужные ожидания ... Нет мессенджеров, Uber, Arnbnb, Facebook, Twitter, Tesla.
21. Ikea уже сейчас становится сервисной компанией. Приходите в магазин, нравится ваза - автоматом подбирается голограмма подходящей для этой вазы комнаты (!) и вы внутри этой комнаты в 3D. В итоге, покупаете готовое решение. 
22. Производители авто не продают машины, а сдают их в аренду. Покатался на бмв 2 мес, пересел на лексус - 3 мес, а потом на любимый запорожец - нет потерь в 30% после покупки нового авто.
23. Hyperloop, интернет со спутников, блокчейн, RFID метки и SSCC коды.

Ну и на закуску: одна цифра сурового настоящего... 53 часа. 
Ровно столько времени нужно Германии, чтобы произвести продукции по обьему, равному годовому ВВП такой страны, как Украина.

ИСТОЧНИК

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Комментарии

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Лектор пробовал стейк из обычного мяса и насекомых на эксперименте в Голландии и не смог их различить.

- Гарсон, я просил кофе. А что Вы мне принесли, кофе или чай?

- Месье? Месье не может понять что у него в кружке?

- Не могу.

- Тогда какая месье разница и чем он не доволен?

+1
Аватар пользователя mike

mike

Когда журналистам не о чем писать -- пишут о будущем. Футурологические опусы уже несколько раз тут появлялись.laugh

"Шины, машины, пробег, автопилоты..." НАФИГ!  Они портят воздух, опасны, трудноутилизируемы, дОроги, отнимают время, ресурсы и т.д. НАФИГ! Пришла эпоха дистанционной работы и массовой доступности зон отдыха с искусственным климатом... На выбор. Кому-то -- скалы, кому-то лыжи, кому-то водичка и солнышко. Иначе вырождение.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Пришла эпоха дистанционной работы

В шахте или на конвейере тоже дистанционно работать?

 

Piton пишет:

mike пишет:

Пришла эпоха дистанционной работы

В шахте или на конвейере тоже дистанционно работать?

 


На конвейере уж точно человек не нужен.

Аватар пользователя Piton

Piton

Эдуард пишет:

На конвейере уж точно человек не нужен.

Ладно. В больнице, в детсаду/школе нужен?

Аэммм... Затрудняюсь сказать. В детсаду, возможно, и нужен. А вот насчет больницы... Да и школы.

Я, например, вполне могу работать дистанционно. Мне пофиг, где сидеть за монитором, дома или на работе.

Аватар пользователя Piton

Piton

Эдуард пишет:

Аэммм... Затрудняюсь сказать. В детсаду, возможно, и нужен. А вот насчет больницы...

Послушать легкие, посмотреть в глаза/нос/рот, прощупать больные места - все это делать дистанционно?

Да и школы.

Даже в классе трудно заставить 20-30 лоботрясов слушать учителя, а не тупить втихаря в мобилу или считать ворон. Дистанционно это будет сделать вообще невозможно.

Я, например, вполне могу работать дистанционно. Мне пофиг, где сидеть за монитором, дома или на работе.

Не сомневаюсь. Но до всеобщей "эпохи дистанционной работы" нам еще как до Луны.

Аватар пользователя mike

mike

Эдуард, Питону главное -- что? Возразить. Выдернет частное и выдаёт за общее.

Кстати, о шахтах. Пора бы знать о дистанционно управляемых шахтных комбайнах. (Сейчас Питон пруф начнёт требовать.) laugh 

Разумеется, останется некоторое число недистанционных работ. Особенно в сфере обслуживания. Или монтажные работы. Но образование всё больше и больше становится дистанционным. Ещё в СССР по ящику лекции читали -- сопромат, матан, термех и т.д.

Насчёт детсадов/яслей -- имхо их не будет. При высокой производительности один из родителей сможет заниматься детьми и не работать; возможно, родители будут работать поочерёдно.

Медицина во многом станет дистанционной. Клиники, конечно, останутся. Но выслушать лёгкие, измерить давление, пульс, снять кардиограмму, измерить температуру и проч. поручат домашнему терминалу. Сестра-помощник, если потребуется, будет дистанционным.

Проблема питьевой воды вполне разрешима. Всё упирается в энерговооружённость -- опреснители. Кстати, вот построим АЭС, и, если не дураки, будем весь мир снабжать водой. РБ стоИт на море подземной чистейшей воды. Это круче нефти.

Аватар пользователя mental

mental

Бла-бла-бла. На самом деле, роботы лишают нас высокооплачиваемых професиий. Финансовые аналитики, менеджеры проектов, разные юристы-банкиры - всё, вместо них уже роботы. А вот на кухне в Макдачной робота поставить смогут ещё очень, очень нескоро. Потому что прецизионная механика, все дела - дорого, в общем. 

Странно, а мне вот помогают...

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