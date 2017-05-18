Конспект результатов штурма футурологов в Нидерландах.
1. Michelin - будут продавать не шины, а пробег. Датчик в колесах, кот. дает алерты в техцентр и на их основании генерятся счета (так сейчас продаются шины для самолетов - прим. авт).
2. Будут формироваться SMART- контракты, между полкой супермаркета и ботом вендора - сейлз менеджеры будут не нужны. Банки не нужны, платежи на вендора формируются автоматом из конкретной купленной потребителем позиции.
3. Двухуровневая плоская система управления - руководитель / партнеры - аутсорсинг
4. С/х. Будут выращивать не животное, чтобы получить мясо, а сразу мясо (мышечную ткань). Еще вариант - мясо можно получить из насекомых. Лектор пробовал стейк из обычного мяса и насекомых на эксперименте в Голландии и не смог их различить.
5. Домашняя ферма будет встроена прямо в кухню обычной квартиры. Например можно сформировать запрос своей кухне: "хочу салат из помидоров на выходных", ферма в умной квартире их вырастит и передаст на кухню. Это все homegrown foods.
6. Без ГМО культур почти не останется. Вообще единственная культура в природе, по которой нет ГМО - это ягода арбуз. Соя - уже на 100% в мире генномодифицированная.
7. Нет ни одного исследования, кот. доподлинно доказывает, что ГМО вредит здоровью, как и нет научных доказательств, что органическая пища полезна для здоровья. Люди в развитых странах, где есть ГМО, стали жить дольше, это статистический факт. (В Европе все были против ГМО однозначно, но в итоге Bayer купил Monsanto за 66млрд долл - прим.авт.)
8. Авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) - уже не будут производиться в Швеции к 2025 году (т.е. всего через 8 лет). В Германии - к 2035 году. В США к 2025 году все авто должны быть оборудованы автопилотами.
9. 3D принтеры = полностью безотходное производство. Уже в магазинах Nike есть 3D сканер, кот. понимает истинные трехмерные размеры вашей ноги и может "шить" индивидуальные кроссовки. В Adidas есть фабрика, в которой работает 2.5 человека в смену, и ... роботы.
10. В одежду будут встраиваться термоузлы, которые обогревают все тело, шубы не нужны, только легкие курточки. Сама одежда может служить экраном для смартфона. Будут говорить: "пришли мне фотку на футболку".
11. Новая градация старости: до 45 лет - молодежь, до 64 лет - зрелый возраст, до 85 - пожилой, после 85 - старость.
12. Можно будет напечатать 3D органы под себя, как замена запчастей на авто. В США все больницы до 2035 года должны быть обеспечены запасом уже напечатанных 3D органов.
IBM оцифровывает все медкарты в США, для создания универсальных диагнозов и эффективных лекарств.
13. Датчики будут установлены уже в унитазе, которые будут анализировать, что называется "на лету", мочу и кал и отправлять результаты анализа в диагностический центр.
14. Обучение - все в открытом доступе, никаких элитных дипломов.
15. Вообще, пока нет ни одной экономической теории, которая бы описала эту новую реальность (хотя же есть учение о ноосфере Вернадского - прим. авт).
16. Главный кризис на планете - дефицит пресной воды, проблема не имеет решения.
17. Рабочая сила не будет нужна как таковая. Если строится новый современный завод - рабочие места не создаются!!! Когда приходят инвесторы - новых рабочих мест тоже не будет! Не будет швей, мистер Гройсман.
18. Не нужны банковские клерки, кассиры, снабженцы, водители, комбайнеры, логисты, диспетчеры, юристы. Будут нужны только Smart менеджеры: разработчики-проектировщики-технологи-ди
У IBM уже сейчас есть электронный юрист, который выдает 90% правильных рекомендаций, у человека - 70%.
19. Ликвидность запредельная, девать деньги некуда. Ожидают отрицательные депозиты, когда дешевле в банк деньги не нести.
20. И большее из этого может произойти уже через 8 -10 лет. Вы скажете - это невозможно. Ок! Давайте посмотрим, что было 8-10 лет назад. У Nokia - 50% рынка мобильных телефонов, IBM выпускает компьютеры, а Kodak продает фотолаборатории. И у всех радужные ожидания ... Нет мессенджеров, Uber, Arnbnb, Facebook, Twitter, Tesla.
21. Ikea уже сейчас становится сервисной компанией. Приходите в магазин, нравится ваза - автоматом подбирается голограмма подходящей для этой вазы комнаты (!) и вы внутри этой комнаты в 3D. В итоге, покупаете готовое решение.
22. Производители авто не продают машины, а сдают их в аренду. Покатался на бмв 2 мес, пересел на лексус - 3 мес, а потом на любимый запорожец - нет потерь в 30% после покупки нового авто.
23. Hyperloop, интернет со спутников, блокчейн, RFID метки и SSCC коды.
Ну и на закуску: одна цифра сурового настоящего... 53 часа.
Ровно столько времени нужно Германии, чтобы произвести продукции по обьему, равному годовому ВВП такой страны, как Украина.
Конспект результатов штурма футурологов в Нидерландах.
Комментарии
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- Гарсон, я просил кофе. А что Вы мне принесли, кофе или чай?
- Месье? Месье не может понять что у него в кружке?
- Не могу.
- Тогда какая месье разница и чем он не доволен?
Когда журналистам не о чем писать -- пишут о будущем. Футурологические опусы уже несколько раз тут появлялись.
"Шины, машины, пробег, автопилоты..." НАФИГ! Они портят воздух, опасны, трудноутилизируемы, дОроги, отнимают время, ресурсы и т.д. НАФИГ! Пришла эпоха дистанционной работы и массовой доступности зон отдыха с искусственным климатом... На выбор. Кому-то -- скалы, кому-то лыжи, кому-то водичка и солнышко. Иначе вырождение.
В шахте или на конвейере тоже дистанционно работать?
На конвейере уж точно человек не нужен.
Ладно. В больнице, в детсаду/школе нужен?
Аэммм... Затрудняюсь сказать. В детсаду, возможно, и нужен. А вот насчет больницы... Да и школы.
Я, например, вполне могу работать дистанционно. Мне пофиг, где сидеть за монитором, дома или на работе.
Послушать легкие, посмотреть в глаза/нос/рот, прощупать больные места - все это делать дистанционно?
Даже в классе трудно заставить 20-30 лоботрясов слушать учителя, а не тупить втихаря в мобилу или считать ворон. Дистанционно это будет сделать вообще невозможно.
Не сомневаюсь. Но до всеобщей "эпохи дистанционной работы" нам еще как до Луны.
Эдуард, Питону главное -- что? Возразить. Выдернет частное и выдаёт за общее.
Кстати, о шахтах. Пора бы знать о дистанционно управляемых шахтных комбайнах. (Сейчас Питон пруф начнёт требовать.)
Разумеется, останется некоторое число недистанционных работ. Особенно в сфере обслуживания. Или монтажные работы. Но образование всё больше и больше становится дистанционным. Ещё в СССР по ящику лекции читали -- сопромат, матан, термех и т.д.
Насчёт детсадов/яслей -- имхо их не будет. При высокой производительности один из родителей сможет заниматься детьми и не работать; возможно, родители будут работать поочерёдно.
Медицина во многом станет дистанционной. Клиники, конечно, останутся. Но выслушать лёгкие, измерить давление, пульс, снять кардиограмму, измерить температуру и проч. поручат домашнему терминалу. Сестра-помощник, если потребуется, будет дистанционным.
Проблема питьевой воды вполне разрешима. Всё упирается в энерговооружённость -- опреснители. Кстати, вот построим АЭС, и, если не дураки, будем весь мир снабжать водой. РБ стоИт на море подземной чистейшей воды. Это круче нефти.
Бла-бла-бла. На самом деле, роботы лишают нас высокооплачиваемых професиий. Финансовые аналитики, менеджеры проектов, разные юристы-банкиры - всё, вместо них уже роботы. А вот на кухне в Макдачной робота поставить смогут ещё очень, очень нескоро. Потому что прецизионная механика, все дела - дорого, в общем.
Странно, а мне вот помогают...
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