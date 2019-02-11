Криптовалюты, которые выгодно майнить в 2019 году

На протяжении многих лет выгоднее всего было майнить биткоин. Однако со временем майнинг этой криптовалюты перестал приносить прибыль из-за высокой вычислительной мощности и медвежьих тенденций на рынке. Ниже мы приводим несколько вариатов монет, которые все еще выгодно майнить.

Grin Coin

Монета Grin coin основана на протоколе mimblewimble. Эта система выделяется благодаря повышенной конфиденциальности, масштабируемости и уменьшенной емкости блокчейна. Несмотря на ограниченный запас, Grin coin получил поддержку даже самых упорных критиков и является одной из лучших криптовалют для майнинга. В 2019 году монета Grin coin обрела известность после того, как несколько крупных веб-сайтов заявили, что протокол MimbleWimble от Grin является отличным протоколом, который решает некоторые актуальные проблемы.

Для майнинга монеты Grin требуются карты Nvidia (1070, 1070ti, 1080, 1080ti, 2070, 2080, 2080ti) для аутентификации транзакций. Также могут подойти некоторые карты AMD.

Кроме того, можно скачать официальный майнер монеты и, после загрузки, использовать майнинговые пулы, которые составляют 97% от текущей мощности хэшрейта монеты: F2Pool (40%), Grinmint (16%), Sparkpool (25%) и Pool.BTC (16%).

Ethereum

Ethereum можно добыть с помощью графического процессора. Эта монета является одной из лучших криптовалют для майнинга благодаря функции умных контрактов. Для майнинга Ethereum с помощью графического процессора рекомендуется использовать карту Ethminer. Учитывая эффективность, графический процессор является оптимальной опцией, несмотря на то, что он стоит недешево.

Как правило, добыча Ethereum является сложной задачей, что увеличивает ее прибыльность. Кроме того, добыча Ethereum привлекает меньше людей, и вы можете получить неплохой доход, если используете правильное оборудование для майнинга.

Litecoin

По сравнению с другими криптовалютами, подтверждение Litecoin является быстрым благодаря большой емкости хранилища, что делает его майнинг очень выгодным.

В отношении оборудования для майнинга Litecoin существует мало альтенратив. Одним из доступных вариантов является аппаратное обеспечение для майнинга ASIC, такое как Antminer L3 ++. Такое аппаратное обеспечение выгодно из-за баланса между стоимостью и потребляемой мощностью, а также коэффициентом хэширования. Его стоимость составляет около 400 долларов. Также для майнинга Litecoin можно использовать майнинговые пулы Litecoin Pool, Antpool и LTC.top. Кроме того, Litecoin также поставляется с загружаемым клиентом (Litecoin Core), на котором вы можете хранить свои LTC.

Майнинг криптовалют может быть прибыльным, если у вас есть подходящее оборудование или программное обеспечение. Обладая соответствующими знаниями, вы можете очень быстро получать пассивный доход, выбирая лучшую криптовалюту для майнинга. Прежде чем вкладывать деньги в любой цифровой актив, изучите все, аспекты и нюансы, касающиеся этого конкретного актива.

По материалам zerocrypted.com