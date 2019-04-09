Как стать богатым программистом

Четыре стратегии повышения дохода, если ты владеешь хотя бы одним языком программирования.
Медианная зарплата программистов по всем ИТ-специальностям — 98 тысяч рублей. Это может быть хорошей суммой, если работать в Новокузнецке или Твери, но для Москвы и Санкт-Петербурга это не много. Зато самые большие оклады специалистов ИТ доходят до 350 тысяч рублей, и это уже серьёзный разговор.
Вот что делать, чтобы добраться до самых высоких зарплат в отрасли.
Идти в управление и архитектуру
Высокие зарплаты в ИТ встречаются у управленцев: технических директоров, генеральных, продуктовых, а также у архитекторов ПО и системных инженеров. Медианная зарплата техдиректора — 200 тысяч, архитектора — 180 тысяч.
Парадоксально, но чтобы стать хорошим директором, необязательно глубоко знать программирование и технологии. Нужно быть харизматичным лидером, уметь работать с людьми, вести переговоры, ставить задачи, быть энергичным и организованным. Именно такие люди быстрее всего растут в области управления.
Что делать:
- Развивать навыки руководителя (переговоры, тайм-менеджмент, постановка задач).
- Общаться с людьми, запускать проекты.
- Рассказывать о своей работе внутри компании и снаружи.
- Разбираться в экономике проекта.
- Брать на себя ответственность за результат: не просто «пишу код», а «запускаю продукт».
Разброс зарплат в ИТ по сферам работы
Изучать востребованные языки
По результатам 2018 года больше всего получали разработчики на языках Elixir, Golang, Scala, Objective-C, Kotlin. Их медианные зарплаты — в районе 110–140 тысяч рублей в месяц.
Ноздря в ноздрю идут разработчики на Ruby, Java, C++, Python и C#: их средний оклад — 100 тысяч. При этом важно, что во всех этих языках зарплаты доходят до 300–250 тысяч рублей — столько платят лучшим специалистам.
Что делать:
- Учить Java — большой спрос, хорошие оклады.
- Учить Golang — большой спрос, мало программистов, высокие зарплаты.
- Учить Python — на нём классно писать, и оклады приличные.
Зарплаты разработчиков по языкам
Стажироваться у крутых ребят
Лидеры по зарплатам в ИТ — «Яндекс», Luxoft, Mail.ru и «Лаборатория Касперского». Сначала вы участвуете в их программах для молодых разработчиков (школы, лагеря, хакатоны, конференции). Потом устраиваетесь стажёром. Потом устраиваетесь джуниором. И дальше по нарастающей.
Что делать:
- Проверьте, какие программы стажировок и обучения есть у компаний-лидеров по зарплатам. Составьте график и ходите на эти события, знакомьтесь с людьми.
- Изучите вакансии таких компаний. Кого они обычно ищут? Кого берут на стажировку?
- Начинайте писать в ответ на вакансии и приглашения на стажировки.
Зарплаты в области ИТ в российских компаниях
Изучать data science
В интернете накопилось очень много данных, и теперь нужны специалисты, которые умеют с этими данными работать: анализировать и извлекать знания. Таких людей очень мало, и это профессия будущего.
Что делать:
- Изучайте data science, аналитику и Python — главные ключевые слова.
- Участвуйте в конференциях и встречах на эту тему. Область только зарождается, много всего происходит.
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Зарплаты в области аналитики и данных
Главный секрет
Статистика говорит одно, но в жизни конкретного человека часто бывает иначе. Вы можете стать высокооплачиваемым специалистом по Python с зарплатой 350 тысяч рублей или невероятно востребованным инженером «1С», который будет зарабатывать от 1 миллиона рублей благодаря высокой сложности задач. И вы будете в статистике как человек, не попадающий в средние значения.
Главные принципы богатства:
- Хорошо знать выбранный язык.
- Думать не столько о программировании, сколько о решении задач ваших клиентов и работодателей.
- Общаться, показывать свою работу, интересоваться чужой работой, бурлить среди программистов и заставлять их бурлить рядом с вами.
Короче — не ждать, что богатство придёт само. Но вы программисты, вы это и так знаете.
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