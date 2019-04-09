Как стать богатым программистом

Четыре стратегии повышения дохода, если ты владеешь хотя бы одним языком программирования.

Медианная зарплата программистов по всем ИТ-специальностям — 98 тысяч рублей. Это может быть хорошей суммой, если работать в Новокузнецке или Твери, но для Москвы и Санкт-Петербурга это не много. Зато самые большие оклады специалистов ИТ доходят до 350 тысяч рублей, и это уже серьёзный разговор.

Вот что делать, чтобы добраться до самых высоких зарплат в отрасли.

Идти в управление и архитектуру

Высокие зарплаты в ИТ встречаются у управленцев: технических директоров, генеральных, продуктовых, а также у архитекторов ПО и системных инженеров. Медианная зарплата техдиректора — 200 тысяч, архитектора — 180 тысяч.

Парадоксально, но чтобы стать хорошим директором, необязательно глубоко знать программирование и технологии. Нужно быть харизматичным лидером, уметь работать с людьми, вести переговоры, ставить задачи, быть энергичным и организованным. Именно такие люди быстрее всего растут в области управления.

Что делать:

Развивать навыки руководителя (переговоры, тайм-менеджмент, постановка задач).

Общаться с людьми, запускать проекты.

Рассказывать о своей работе внутри компании и снаружи.

Разбираться в экономике проекта.

Брать на себя ответственность за результат: не просто «пишу код», а «запускаю продукт».

Разброс зарплат в ИТ по сферам работы

Изучать востребованные языки

По результатам 2018 года больше всего получали разработчики на языках Elixir, Golang, Scala, Objective-C, Kotlin. Их медианные зарплаты — в районе 110–140 тысяч рублей в месяц.

Ноздря в ноздрю идут разработчики на Ruby, Java, C++, Python и C#: их средний оклад — 100 тысяч. При этом важно, что во всех этих языках зарплаты доходят до 300–250 тысяч рублей — столько платят лучшим специалистам.

Что делать:

Учить Java — большой спрос, хорошие оклады.

Учить Golang — большой спрос, мало программистов, высокие зарплаты.

Учить Python — на нём классно писать, и оклады приличные.

Зарплаты разработчиков по языкам

Стажироваться у крутых ребят

Лидеры по зарплатам в ИТ — «Яндекс», Luxoft, Mail.ru и «Лаборатория Касперского». Сначала вы участвуете в их программах для молодых разработчиков (школы, лагеря, хакатоны, конференции). Потом устраиваетесь стажёром. Потом устраиваетесь джуниором. И дальше по нарастающей.

Что делать:

Проверьте, какие программы стажировок и обучения есть у компаний-лидеров по зарплатам. Составьте график и ходите на эти события, знакомьтесь с людьми.

Изучите вакансии таких компаний. Кого они обычно ищут? Кого берут на стажировку?

Начинайте писать в ответ на вакансии и приглашения на стажировки.

Зарплаты в области ИТ в российских компаниях

Изучать data science

В интернете накопилось очень много данных, и теперь нужны специалисты, которые умеют с этими данными работать: анализировать и извлекать знания. Таких людей очень мало, и это профессия будущего.

Что делать:

Изучайте data science, аналитику и Python — главные ключевые слова.

Участвуйте в конференциях и встречах на эту тему. Область только зарождается, много всего происходит.

Посмотрите наш бесплатный тренажёр на эту тему.

Зарплаты в области аналитики и данных

Главный секрет

Статистика говорит одно, но в жизни конкретного человека часто бывает иначе. Вы можете стать высокооплачиваемым специалистом по Python с зарплатой 350 тысяч рублей или невероятно востребованным инженером «1С», который будет зарабатывать от 1 миллиона рублей благодаря высокой сложности задач. И вы будете в статистике как человек, не попадающий в средние значения.

Главные принципы богатства:

Хорошо знать выбранный язык.

Думать не столько о программировании, сколько о решении задач ваших клиентов и работодателей.

Общаться, показывать свою работу, интересоваться чужой работой, бурлить среди программистов и заставлять их бурлить рядом с вами.

Короче — не ждать, что богатство придёт само. Но вы программисты, вы это и так знаете.

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