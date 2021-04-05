Как семь секунд могут подарить жизнь на дороге

Учёные и разработчики автомобилей предложили систему раннего предупреждения для беспилотных транспортных средств с использованием ИИ, который способен «учиться» на тысячах разных сценариев возможных ситуаций на дороге.

Теперь «искусственный водитель» может самостоятельно прогнозировать дорожную ситуацию и за 7 секунд до возникновения критичных условий передать управление автомобилем человеку.

На сегодняшний день автономная система управления способна правильно прогнозировать опасные ситуации в 85% случаев. Стремление к повышению безопасности беспилотных автомобилей очевидно. Для этого используют сложные модели, которые специально разрабатывают для повышения способности системы управления анализировать поведение других участников движения. Но оно часто непредсказуемо даже для человека.

Как это работает

В новой системе используются камеры и датчики для фиксации окружающих условий и записи данных о состоянии автомобиля, включая состояние дороги, видимость, угол поворота колес, погоду и скорость. Система ИИ, использующая рекуррентную нейронную сеть (RNN), адаптируется для выявления закономерностей в данных. Когда возникают уникальные сценарии, с которыми система управления не могла справиться самостоятельно, водитель будет предупрежден заранее о потенциально опасной ситуации.

«Большое преимущество нашей технологии: мы ограничиваемся данными, основанными на том, что на самом деле происходит, и ищем закономерности. Таким образом, ИИ обнаруживает потенциально критические ситуации, в которых модели могут быть неспособны. признавая, или еще предстоит открыть " – заявил один из участников проекта.

Исследовательская группа и BMW Group протестировали новую технологию искусственного интеллекта с автономными транспортными средствами последней на дорогах общего пользования, оценив примерно 2500 сценариев, в которых водитель должен был взять на себя ручное управление. Согласно исследованию, ИИ уже был способен предсказывать возможные критические сценарии с точностью выше 85% - на семь секунд раньше.

Если данные хранить централизованно, то система поможет адаптировать их и для других беспилотных автомобилей. автомобилей, управляемых системами с ИИ.