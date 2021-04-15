Твоя веб-камера подморгнёт тебе

Исследовательская группа Saarland Informatics Campus разработала веб-камеру, которая не только выглядит как человеческий глаз, но и реалистично имитирует бессознательные движения глаз, такие как моргание или поднятие бровей. «С помощью Eyecam мы изучаем вопрос о том, должно ли техническое устройство отражать свою функцию в его конструкции», - говорит компьютерный ученый Марион Келле, докторская степень которой касается общественного признания нательных камер.

«Существуют разные способы зрения, каждый из которых имеет свои уникальные коннотации, такие как наблюдение, распознавание, наблюдение или даже шпионаж. Кроме того, камера, выполненная в виде глаза, может посылать невербальные сигналы посредством мимики. Это открывает совершенно новые возможности, уровень взаимодействия, которого раньше не было в технических устройствах», - добавляет Коэлле.

«Исследование является частью целой серии работ в рамках большого проекта, финансируемого ЕС, стартового гранта ERC« InteractiveSkin. Здесь мы исследуем, как интерфейсы, обладающие свойствами человеческого тела, могут улучшить взаимодействие между людьми и компьютерами», - говорит директор лаборатории профессор Юрген Штаймле.

Команда компьютерных ученых из Саарландского университета использовала новаторский подход к дизайну, чтобы критически поставить под сомнение новые сенсорные технологии, которые стали частью повседневной жизни.

Исследователи используют уникальные возможности и оптику своей новой разработки, чтобы исследовать аспекты повсеместного восприятия. Сегодня веб-камеры представляют собой потенциальную угрозу конфиденциальности. Eyecam преувеличивает этот аспект, действуя как наблюдатель, открывая глаз и отслеживая пользователя взглядом.

В качестве альтернативы антропоморфная камера может использоваться для саморефлексии, когда искусственный глаз становится все более уставшим и постоянно закрывается, когда пользователь сидит перед компьютером поздно ночью. Или он может взять на себя роль домашнего питомца, который просто находится рядом, время от времени оглядывается и с восторгом реагирует, когда его хозяин входит в комнату.

«Наши сценарии приложений являются вымышленными и призваны побудить людей задуматься о том, как мы взаимодействуем с техническими устройствами сегодня, но также и в будущем. Особенностью является то, что мы можем испытать и воссоздать наши воображаемые сценарии с помощью физически существующего прототипа. , - говорит Марк Тейсье. Чтобы привлечь внимание как можно большего числа людей своим продуктом, заставляющим задуматься, группа опубликовала чертежи своего устройства.

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Остаётся только добавить – ну его, такого питомца. Увидишь ночью, ещё «кондратий» хватит…