Колдунщики Яндекса: магические и не очень помощники

Поисковик – великий помощник человека. Но даже с ним необходимо уметь сработаться. А для этого компаниями создаются всевозможные мини-помощники, которые призваны упрощать и ускорять поиск. И если некоторые из них очевидны даже для самого начального пользователя (например, поиск по картинке), то иные нужно немного поискать. Яндекс в этом плане решил поступить хитро, создав помощники-колдунщики. Но обо всём по порядку.

Яндекс с 2000 года ищет не просто ответы на запросы. Он использует для этого различные дополнительные базы. Изначально это были лента новостей и товары из интернет-магазинов, однако со временем количество используемых сервисов увеличилось. Так, кроме вполне очевидных новостей, карт, магазинов и картинок в нём появилось несколько довольно интересных и необычных помощников-колдунщиков. Названы они так потому, что результат как бы «по колдовству» выдаётся на странице почти всегда поверх всех ссылок.



Первый из них – Колдунщик Цветов. Появился аж в 2008 году, в 2015 возродился после года отсутствия с новым минималистическим видом. Крайне полезная вещь для художников, дизайнеров и просто любителей раскрасок. В поиск Яндекса стоит всего лишь вбить название цвета, и колдунщик тут же выдаст вам сам цвет, его ближайших соседей по цвету, а также снабдит кодировкой цвета в системе HEX, HSV и RGB. Можно колдунщник «покрутить» (раньше он и в самом деле выглядел как барабан), нажимая выше и ниже выбранного цвета. Можно вбить и свои значения цветов – колдунщик выдаст нужный оттенок. Не факт, что он будет иметь название, но увидеть его воочию можно. Кстати о названиях: колдунщик цветов – отличный способ просветиться и узнать много новых цветов вроде цвета «Звезда в шоке», «Блошиного брюшка», «Медвежьего ушка» и «Лягушка в обмороке».

Второй колдунщик «зайдёт» меломанам. Яндекс с удовольствием подкинет вам по названию песни\альбома\строке из песни или исполнителю мини-проигрыватель, который можно будет запустить одним нажатием. Треки берутся с Яндекс.Музыки, где можно также найти различные подборки, и, кроме того, послушать радио, которое будет подбирать треки по запросу слушателя.

Колдунщик-стихолюб – лучший помощник ленящимся пойти в библиотеку. Стоит ввести строку из стихотворения, как помощник выдаст не только его текст, а также укажет автора и даст ссылки на ресурсы, где можно почитать это и иные произведения. Кроме того, он может помочь с поиском текста песни.

Афиши также попали «под раздачу». Собственный сервис афиш Яндекса по запросу названия фильма выдаст жанр, режиссёра, актёрский состав и трейлеры, а также покажет расписание сеансов. Если же для ближайших сеансов слишком рано или поздно, то пользователя встретит ссылка на "Кинопоиск" и дата выхода фильма на экраны.

Эти – лишь несколько из «колдунщиков», которые порой могут не только помочь, но и развлечь юзера. Формулы, адреса, курс валют, результаты матчей – это и не только находится намного проще с помощью «колдунщиков».