Цветные темы против видимого статуса в последнем крупном обновлении Skype

29 июня 2017 года бесплатное приложение для обмена видеозвонками и сообщениями Skype обновилось до версии 8.1.2. Это обновление устраняло мелкие неполадки более крупного обновления, произошедшего 1 июня 2017 года. Именно после него рейтинг приложения в AppStore резко упал до 2,5 звёзд, а количество гневным комментариев зашкаливает и продолжает увеличиваться. В чём же проблема?

На аппаратах Apple (в частности имеющих iOS выше 9.0) приложение получило новый дизайн, который и вызвал буру недовольства. На смену привычному бело-синему дизайну, почти в точности повторявшего компьютерную версию, пришёл дизайн более простой, но при этом более «аляповатый».

При загрузке новой версии пользователю предлагается выбрать тему, в стиле которой будут оформляться сообщения. Их две – цветная и чёрно-белая.

Кроме того, после обновления в приложении появились так называемые «моменты», слишком сильно напоминающие «Истории» Вконтакте. Инструкция по съёмке и просмотре Моментов находится при смахивании экрана вправо. Для перехода к записи момента необходимо смахнуть влево, и программа тут же переключится на камеру.

При нажатии на аватар появляется меню, где видны все сообщения, где цитировали хозяина аккаунта, а в левом углу можно найти настройки, где можно сменить данные, тему и настроить немногочисленные условия уведомлений, конфиденциальности и проводить операции с реальными деньгами.

Однако кроме явно неудачно попытки превратить Skype в мессенджер, разработчики лишили приложение части крайне необходимого функционала: в новой версии невозможно посмотреть и изменить собственный статус, а также отсутствует возможность быстро определить, онлайн л статус контактов – для этого необходимо выбрать конкретный контакт, и только тогда сверху, под именем, будет виден статус. И это лишь некоторые из множества проблем нового Skype.

В обновлении всё-таки нашлись плюсы. Так, теперь стало возможным цитирование сообщения собеседника в том виде, как это происходит на компьютере. При этом в углу цитируемого сообщения появляется странная цифра 66.

Пока мини-обновления продолжают выходить, однако это мало влияет на мнение русскоязычных пользователей – она всё также недовольны как дизайном, так и отсутствием привычных настроек. «Омоложение» Skype в сторону более молодёжной версии явно не идёт ему на пользу: более серьёзному контингенту пользователей «моменты» и цветные темы явно ни к чему, а та самая молодёжь вряд ли соблазнится клоном «историй» и цветастыми иконками сообщений.