Почему Яндекс лучше Google

Война между любителями браузером Chrome и Яндекс.Браузер ведётся столь же яростно, как и между приверженцами iOS и Android, между кошатниками и собачниками и тому подобное. Любителя производных компании Google трудно убедить в наличии у конкурента хоть каких-либо положительных качеств. Впрочем, этим может похвалиться и поклонник Яндекса. На сторону последнего предлагаю встать на этот раз и узнать пару маленьких, но, несомненно, полезных «фишек» браузера от Яндекс.

Первая фишка идеальна для любителей просмотра видео. После одного из многочисленных обновлений появилась возможность вынести проигрываемое видео отдельным окном, которое будет находиться поверх всех прочих. Все настройки, что есть в проигрывателе на странице, в принципе, сохраняются. Так, ничто не помешает посмотреть очередную серию сериала или футбольный матч, не боясь случайно закрыть вкладку или окошко.

Вторая фишка называется Lightshot, и позволяет делать скриншоты прямо в браузере. Это дополнение легко ставится, и для его активации надо нажать на небольшое фиолетовое перо в верхнем правом углу. Мало того, что можно выбрать конкретную область скриншота, дополнение позволяет редактировать выбранную часть экрана, снабжать её надписями, искать похожее изображение (что забавно, поиск производится в Google). Однако же, во-первых, для скриншота создаётся отдельная вкладка, что не всегда удобно, а во-вторых, если выбрать что-то из нижней строки настроек, то вкладка закроется. Да, всё выполнится – изображение будет сохранено, к примеру – но провести несколько операций со скриншотом будет проблематично.

Третий плюс – умная строка, в которой, при введении определённого запроса ответ появится прямо в ней же. К таким запросам можно отнести курс валют или погоду. Кроме того, умная строка поможет не просто зайти на сайт – она может выдать не только главную страницу, но и некоторые другие часто используемые ссылки на самом сайте.

Четвёртый бонус скорее просто приятное дополнение, радующее глаз. Анимированные фоны в браузере могут скорее удивить, чем оказаться полезными. Меж тем, выбор довольно велик, а также можно добавить свой собственный фон. При открытии новой вкладки пользователь будет попадать именно на «стартовую» страницу, где и можно будет настроить фон. На выбор предоставляется 10 стандартных тем.

На этом, конечно, не заканчиваются все «бонусы» Яндекс.Браузера, как и не заканчиваются нападки приверженцев компаний-конкурентов. Кому-то это покажется лишь развлечением и ненужной шелухой, а кто-то по достоинству оценит даже такие «мелочные» доработки.