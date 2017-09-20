В минском метро стала доступной оплата проезда картой Visa payWave

Приём бесконтактных карт Visa payWave любых банков для оплаты проезда стал доступным в метро 19 сентября 2017 года. Первый модернизированный турникет с такой возможностью появился на станции метро «Площадь Ленина», рядом с которой расположены ряд государственных учреждений и ведущие высшие учебные заведения страны.

19 сентября 2017 года в отеле «Ренессанс Минск» состоялась пресс-конференция, посвященная запуску оплаты проезда бесконтактными картами Visa payWave в минском метрополитене.

Автоматизированная система оплаты и контроля проезда (АСОКП), разработанная IBA Group и ГП «Минсктранс», была запущена в эксплуатацию в Минске в 2014 году и в настоящее время продолжает успешно развиваться.

Сегодня АСОКП охватывает более 3 000 автобусов, троллейбусов и трамваев, 2 линии метрополитена, 6 поездов городских линий Белорусской железной дороги и 500 автобусов пригородных маршрутов. Разработанные IBA Group системы оплаты проезда и диспетчерского управления, помимо Минска и Гомеля, используются в Калининграде (Россия), тестируются в Душанбе (Таджикистан).

В настоящее время оплата проезда в столичном метро с помощью бесконтактных карт Visa payWave реализована на станции метро «Площадь Ленина» при участии ГП «Минский метрополитен», ГП «Столичный транспорт и связь», международной платежной системы Visa, ОАО «БПС-Сбербанк» и IBA Group.

В пресс-конференции, посвященной официальному запуску оплаты проезда бесконтактными картами Visa payWave в минском метрополитене, приняли участие:

Андрей Михайлович Михайловский, заместитель директора по эксплуатации, ГП «Минский метрополитен»

Валерий Иванович Шкуратов, директор ГП «Столичный транспорт и связь»

Игорь Николаевич Ковалёв, региональный менеджер Visa в Республике Беларусь, Азербайджане и Молдове

Евгений Геннадьевич Лесняк, руководитель группы инновационных решений СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa

Александр Владимирович Наумов, заместитель председателя правления, ОАО «БПС-Сбербанк»

Сергей Иванович Акулич, генеральный директор IBA IT Park, ведущего центра разработок IBA Group.

«Бурно развивающиеся сегодня информационные технологии открывают каждому из нас новые возможности, которые повышают степень свободы и, в конечном счете, улучшают качество нашей жизни. Не выходя из дому, мы можем оплатить отдых по всему миру, билеты на транспорт или в кино, коммунальные услуги, а также совершить покупки и множество других платежей с помощью цифровых технологий, используя банковские карты, смартфоны и другие «умные» гаджеты, — отметил Сергей Акулич. — 19 сентября состоится запуск оплаты проезда бесконтактными картами Visa в минском метрополитене. Это важная веха в развитии автоматизированной системы оплаты проезда в коммунальном транспорте города Минска в частности и бесконтактных платежей в Беларуси в целом. Использование бесконтактных банковских карт упростит жителям Минска и особенно гостям столицы Беларуси оплату проезда в метро. Хочу подчеркнуть, что наши валидаторы, установленные и функционирующие в общественном транспорте, изначально были спроектированы, чтобы в будущем реализовать возможность приема оплаты проезда всеми современными способами. Благодаря этому в перспективе возможность оплаты проезда банковской картой сможет распространиться и на весь коммунальный транспорт Минска».

Е. Лесняк и И. Ковалев выразили благодарность всем участникам проекта и отметили, что в системе оплаты проезда в транспорте г. Минска заложены уникальные возможности дальнейшего ее развития в части оплаты проезда посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и носимых гаджетов. Эти возможности, по словам коллег из Visa, не требуют значительных финансовых вложений: они в десятки раз меньше, чем, к примеру, инвестиции в аналогичную систему в Лондоне.

Минск — третий город в СНГ, в котором вводится система бесконтактной оплаты банковской картой. В первых двух — Москве и Киеве — в системах не были заложены такие широкие возможности при реализации проектов. Всего же в мире насчитывается порядка 20 подобных систем.