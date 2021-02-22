В Беларуси внедряют софт для выявления типовых схем обмана страховых компаний

Белорусская IT-компания IBA Group разработала софт, который автоматически выявляет недобросовестных клиентов. Продукт под названием VAS был протестирован в одной крупной белорусской страховой компании. Новый софт автоматизирует работу с заявками на страховые выплаты и позволяет бороться с различными схемами мошенничества. Такой метод автоматизации проверки клиентов в страховой компании – первый в стране.

Схема основана на внедрении продукта VAS — Студии визуального анализа. С ее помощью можно проверить подозрительные страховые случаи и неочевидные взаимосвязи, которые сложно найти при ручном анализе.

При тестировании продукта были выбраны договоры обязательного страхования транспортных средств. В результате были обнаружены типовые схемы обмана страховых компаний. Например, в связи с развитием сферы такси, некоторые автовладельцы страхуют машины как частные авто, а в реальности используют их в качестве такси. Так делали более 50% водителей такси - это повлекло значительный недобор страховых взносов, а также выплаты по страховкам, оформленным с учетом неточной информации.

Также специалисты провели повторный анализ страховых случаев. Особое внимание у службы безопасности привлекают транспортные средства, по которым выплаты производились более одного раза в год. Благодаря использованию VAS были обнаружены взаимосвязи между одинаковыми транспортными средствами со схожими поврежденными элементами, которые были заявлены по разным страховым случаям. А также найдены другие идентичные случаи, ранее не вызывавшие подозрения. Оказалось, что участники аварии “повреждали” одни и те же части автомобиля. По факту они ставили на целый автомобиль поврежденные запчасти, которые якобы пострадали в аварии.

«Специалисты страховой компании отметили, что у них значительно сократилось время расследования и появилась возможность находить скрытые взаимосвязи, которые не видны при ручном анализе. Теперь они могут анализировать на порядок больше страховых случаев за счет сокращения времени на расследования», - прокомментировали разработчики продукта.

В итоге благодаря VAS страховая компания смогла оценить размеры недополученной прибыли, а также раскрыла факты недобросовестного поведения страхователей.